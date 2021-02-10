Kağıttan Kuğu Yapımı: Kağıt İle En Basit Kuğu Nasıl Yapılır?

Kuğu yapımında en çok tercih edilen materyallerin başında kağıt geliyor. Kuğu yapımında peçete ve havlu gibi malzemelerde kullanılmakla birlikte katlanabilir olma, kolay bulunabilme ve ucuz olma özellikleri kağıttan kuğu yapımını daha fazla öne çıkarıyor. Kağıttan kuğuları gören çocuklar ve yetişkinler bu güzel canlıların kağıt modellerine ilgi gösteriyor ve yapımlarına dair bilgi sahibi olarak kendileri de yapımını öğrenmeyi arzu ediyor.



Kağıttan Kuğu Yapımı: Kağıt ile En Basit Kuğu Nasıl Yapılır?



Origami ile daha önce tanışmamış olanlar ile kağıttan kuğu yapımı ile başlayabilirler. En basit hali ile kağıttan kuğu yapımı herkes için hem eğlenceli hem de zor olmayan bir aktivite.



Malzemeleri:



- 10x10 ya da 20x20 cm ebatlarında beyaz bir kağıt

( Yapılmak istenen kuğunun boyutuna bağlı olarak daha büyük ebatlarda da kağıt kullanılabilir.)



Yapımı:



Kağıttan kuğu yapımı için uygun ebatlardaki kağıt ele alınır ya da masa üstünde tutulur. Daha sonra iki üçgen oluşturmak için kağıt çapraz bir şekilde katlanır. Sonra kare tekrar açılarak küçük bir torbaya konulur. Bir büyük olandan gelen iki üçgen ve arkada küçük bir üçgen kuyruk alınır. Bir sonraki aşamada iş parçası ters çevrilir alt köşeleri yavaşça katlanır ve çapraz olarak ortaya doğru hareket ettirilir. Daha sonra ortaya çıkan model ikiye katlanır. Tüm katlama çizgileri parmaklarla özenle işlenir.



Üstte aşağı doğru bükülmesi gereken bir üçgen oluşur. Bu üçgen kuğunun küçük kafası olacaktır. Ardından rakam tekrar ikiye bükülür. Kuğu başı kaldırılarak açılır. Gaga yapımı için hafif bir bükülme yapılır. Böylece basit bir şekilde güzeller güzeli kağıttan beyaz bir kuğu ortaya çıkıyor.



Peçeteden Kuğu Nasıl Yapılır?



Peçeteden kuğu yapımı da oldukça kolaydır. Öncelikle bir peçete alınır ve ikiye katlanır. Tekrar açılır ve katla birleştirilir. Peçete ters çevrilir ve parmaklarla ikiye doğru bastırılır. Boyun köşesi katlanır ve tekrar ikiye katlanır. Daha sonra kuşun boynu hafif bir şekilde çekilir. Başı düzeltilir. At kuyruğu kabartılır. Ürünün katmanları yükseltilir. Sıradan bir kağıt peçete hamarat ellerde teknik adımlar izlenerek güzeller güzeli bir kuğuya dönüşür.