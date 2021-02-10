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10.02.2021 - 03:25 |

Kağıttan Kuş Yapımı: Kağıttan Origami Kuş Nasıl Yapılır?

Origami, Japon kültüründe en yaygın sanatlardan biridir. Kurslarda ve okullarda el becerisini ve yaratıcılığı geliştirmek amacıyla öğretilmekte aynı zamanda uygulama aşamasında yediden yetmişe herkesi eğlendirmektedir. Origami ile aklınıza gelen neredeyse her şeyi bir kağıt katlayarak yapabilirsiniz. Peki, kağıttan origami kuş nasıl yapılır tüm detaylarıyla derledik.

Kağıttan Kuş Yapımı: Kağıttan Origami Kuş Nasıl Yapılır?
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Origamiyi kısaca kağıt katlama sanatı olarak tanımlayabiliriz. Oru Japoncada katlama anlamına gelirken, kami ise kağıt anlamına gelerek iki kelimenin birleşiminden bu teknik ortaya çıkmıştır. Origami makas ya da yapıştırıcı kullanılmadan yalnızca kağıt katlayarak yapılan bir sanattır.

Kağıttan Origami Kuş Nasıl Yapılır?

Adım 1: Kağıttan kuş yapımı için öncelikli olarak gereken malzeme boş bir kare şeklinde kağıttır. Renkli yüzü dışarıda kalacak biçimde katlanır.

Adım 2: Kağıdın ortasından bir dikdörtgen olacak şekilde ikiye katlanır.

Adım 3: Kağıdın alt kenarı üst kenarı ile aynı hizaya gelecek biçimde yukarı doğru katlanır ve kat izi oluşturularak kağıt tekrar açılır.

Adım 4: Ortadan diğer tarafa doğru ikiye katlanır. Ardından sağdan sola doğru dik bir biçimde katlanır.

Adım 5: Kat izi oluşturulur ve kağıt tekrar açılır. Amaç kağıtta artı şeklinde bir iz elde etmektir.

Adım 6: Sağ üst köşe, sol alt köşeye denk gelecek biçimde aşağı doğru katlanır. Ardından kat izi oluşturulur ve kağıt tekrar açılır.

Adım 7: Sol üst köşe, sağ alt köşeye denk gelecek biçimde aşağı doğru katlanır. Ardından kat izi oluşturulup kağıt tekrar açılır. Amaç yıldıza benzer bir kat izi elde etmektir.

Adım 8: Üst kanatın sağ alt kısmı orta çizgiye getirilerek katlanır. Sol alt kısım için de aynısı uygulanır. Uçurtmaya benzeyen bir şekil elde edilmelidir.

Adım 9: Üst katın sağ köşesi ortada bulunan kat çizgisine getirilir. Böylece sağ alt kenar, kat iziyle aynı hizada bulunur.

Adım 10: Bir önceki adım da oluşturulan yatay çizgide kat izinin olması için üst köşe aşağı doğru katlanır.

Adım 11: Son üç kat açılır, bu şekilde aşağı bakan açık yüzlü bir kare şekil oluşur.

Adım 12: Önceki adımda oluşturulan yatay kat izinden karenin alt köşesi üst köşeye katlanır.

Adım 13: Üst kattaki iki adet kat izi, katlama yönünün tersine katlayarak ters çevrilir.

Adım 14: Kağıdın dış köşeleri ortaya getirilip düzleştirilir. Böylece sol ve sağ tarafa çıkıntılı olan bir elmas şekli oluşur.

Adım 15: Kağıt ters çevrilir ve elmasın dış kenarları orta kat çizgisine katlanır.

Adım 16: Sağ kat, sol katın üzerine katlanır.

Adım 17: Şekil ters çevrilerek aynı işlem uygulanır. Ardından sağ kat, sol katın üzerine katlanır.

Adım 18: Üst katın ucu üst köşeye kadar katlanır. Şekil ters çevrilerek aynı işlem uygulanır.

Adım 19: Sağ kat, sol katın üstüne katlanır.

Adım 20: Şekil ters çevrilerek o yüze de aynısı uygulanır. Böylece kuyruk ve baş, kanat bölgesinin arasındadır.

Adım 21: Kanatlar başa, kuyruğa ve gövdeye dik olacak bir biçimde aşağı doğru katlanır.

Adım 22: Aşağı doğru başın ucu katlanır.

Adım 23: Baş ve kuyruk, gövdenin kenarları ile hizaya gelecek biçimde çekilir.

Adım 24: Üç boyutlu bir şekil oluşturulur.

 

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