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21.07.2020 - 21:11 |

Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır? Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Kahve Lekesinini Ne Geçirir?

Kahve lekesi söz konusu olduğu zaman birçok insan bu sorundan kurtulmak adına çözüm yöntemi arıyor. Oldukça zor görülen kahve lekesi özellikle koltuk ve halılarda ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Ancak belli başlı bazı basit yöntemler ele alınarak kahve lekesinden kurtulmak mümkün. Peki, kahve lekesi nasıl çıkarılır? Koltuğa ya da halıya bulaşan kahve lekesini ne geçirir? İşte detaylar.

Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır? Koltuğa Ya Da Halıya Bulaşan Kahve Lekesinini Ne Geçirir?
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Gün içerisinde yoğun olarak tüketilen kahve, herhangi bir yere döküldüğü zaman can sıkıcı bir durum yaratabiliyor. Özellikle halı ya da koltuğa döküldüğü zaman moral bozukluğu yaratabilmektedir. Fakat bunun için çok üzülmeye gerek yok. Çünkü kolay ve pratik bazı yöntemler üzerinden farklı eşyalar üzerindeki kahve lekesini çıkarmak mümkün.

Kahve Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Kahve lekesini çıkarmak için birçok farklı yöntem olduğunu söylemek gerekir. Ancak bu yöntemleri uygulamadan önce ele alınması gereken bazı hususlar mevcuttur. Bunlardan biri mutlaka kahve döküldüğü andan itibaren ilgili bölgeye hemen müdahale edilmesi gerekir. Bir havlu kağıt ile hemen mümkün olduğu kadar leke çıkarılmalıdır. Böylece kahve lekesi kurmada en azından minimum leke ile kurtulma şansı elde edilir. Özellikle kahvenin halı ya da koltukların derisine işlenmesine engel olunur.

Genel olarak koltuk ya da halı üzerindeki kahve lekesini çıkarmak için çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, temiz bir bez ve su yeterlidir. Sıralı şekilde bu malzemeleri değerlendirmek suretiyle kahve lekesini bir sorun yaşamadan rahatlıkla çıkarmak mümkün. Ortak şekilde sadece halı ya da mobilyalar değil aynı zamanda kıyafetler üzerinden de bu malzemeleri doğru şekilde kullanarak kahve lekesi tamamen çıkarılabilir.

Koltuğa ya da Halıya Bulaşan Kahve Lekesini Ne Geçirir?

Koltuk veya halı üzerine bulaşmış olan kahve lekesini çıkarmak için bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu ile beraber temiz bir bez ve su kullanılır. Tabii bunu belli bir aşama içerisinde dikkatli biçimde ele almak büyük öneme sahiptir.

Öncelikle ağartıcı özelliği olan çamaşır suyu kullanılması gerekir. İlk olarak halı ya da koltuğun üzerine su ile ıslatın. Daha sonra çamaşır suyunu belli bir miktar döktükten sonra 30 saniye kadar bekleyin. Islak bez kullanarak lekenin döküldüğü ilgili noktayı dikkatli şekilde temizleyin. Daha sonra su yardımı ile beraber tampon yapmak suretiyle lekenin döküldüğü bölgeyi durulayın.

Başka bir yöntem ise temiz bir kabın içerisine yarım limon suyu eklemek suretiyle bir miktar bulaşık deterjanı ekleyin. Daha sonra bu karışımı kahve lekesinin olduğu kısma dikkatli şekilde sürün. Ardından bir sünger veya bez yardımı ile ilgili noktayı dikkatli şekilde temizleyin ve su ile durulayın. Bu işlemin ardından bütün farklı mobilya grupları ile beraber halılar üzerindeki kahve lekesini kolay şekilde çıkarmak mümkün. Aynı şekilde değişik kıyafetler üzerinde de bu uygulamaları değerlendirmek, kahve lekesini kolayca ve tamamen çıkarabilir.

 

 

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