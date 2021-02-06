Kahve Maskesi Tarifi: Kahve Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Ülke çapında çok sevilerek tüketilen kahvenin insan sağlığı açısından oldukça fazla yararlara sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bununla beraber cilt bakımı açısından da kullanılan kahve, telvesi ile mucizeler yaratmaktadır. Kahve telvesi sayesinde yapılan maskeler çok fazla tercih edilmektedir. Cildin yumuşatan özelliği ile rahatsızlıkların tedavi olmasına olumlu katkı sağlayan bir maskedir.



Kahve Maskesi Tarifi



Kahve telvesi maskesinin içeriğinde Türk kahvesinin telvesi yer alır. Kahve telvesinin içerisine; limon, yumurta, bal ve kakao gibi malzemelerin ilave edilmesiyle beraber maskenin özellikleri arttırılabilir. Hazırlanmış olan maske, göz etrafının dışında bütün bölgelere oldukça kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Fakat yapılan her türlü maskeden sonra neticenin alınması adına, maskenin cilde sürekli aralıklarla yapılması gerekir. Kahve maskesi, kalın katman ile uygulanmalı ve ciltte kurumaya bırakılmalıdır. Daha sonra ılık su ile durulanarak temizlenmelidir. Bu yıkama işlemi tercihe göre soğuk ve sıcak olarak da yapılabilir.



Kahve Maskesi Ne İşe Yarar?



Kahve maskesi; çok uzun zamandır kullanılan ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen maskeler içerisinde yer almaktadır. Bununla beraber cilde bakım uygulayan bu maskenin, evde bulunan imkanlarla çok basit bir biçimde uygulanması mümkündür. Kahve maskesinin yararları hakkında bilgi vermek okurlara fayda sağlayacaktır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Ciltte bulunan yorgunluğun giderilmesine olanak tanır.

- Cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.

- Cildin canlanmasına ve parlamasına destektir.

- Nemlendirici özelliğe sahiptir.

- Selülit problemini çözer.

- Kırışıklıkların azaltılmasına destektir.

- Siyah noktaları temizler.

- Ciltte yer alan yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.



Kahve Maskesi Nasıl Yapılır?



Kahve maskesinin pek çok çeşidi vardır. Bunlar arasından birinin tarifini vermek okurlara yardımcı olacaktır. Kahve maskesinin yapılması için gerekli malzemeler;



- Yarım çay bardağı toz şeker,

- Yarım çay bardağı kahve telvesi,

- Çeyrek çay bardağı Hindistan cevizi yağı,



Kahve maskesini yapmak için; öncelikle Hindistan cevizi yağı düşük ateşte eritilmelidir. Daha sonra diğer malzemelerle bir araya getirilerek, cilde uygulanmalıdır. Ardından 20 dakika bekletilen maske, ılık su ile durulanmalıdır.