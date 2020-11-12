Kajunun Faydaları Nelerdir? Çiğ Kaju Meyvesi Ve Kaju Fıstığı Neye İyi Gelir?

Kaju meyvesi ve bitki türleri kuzeydoğu Brezilya'ya özgü bir meyvedir. Portekizli kolonilerin bu meyveyi ihraç etmeye başlaması 1550 yıllarına dayanmaktadır.



Kajunun Faydaları Nelerdir?



Bugüne kadar lezzetinden vazgeçemediğimiz, afiyetle tükettiğimiz Kaju çerezi, ülkemizin iklim şartlarında yetişmemektedir. Daha çok güneyde Ekvator bölgesinde rastlanır. Dünyadaki en büyük ve an kapsamlı ihracatçısı ile Hindistan'dır.



Kaju fıstığı aynı zamanda çiğ olarak da tüketilebilir. Uzmanlar özellikle çiğ tüketilmesinin oldukça faydasını göreceğinizi dile getirmektedir. Gelelim bu kadar sevilen kajunun faydalarına;

Zengin vitamin ve mineral deposu olan kaju, güne zinde başlamanızı sağlar,

İçerisinde yoğun oranda bakır bulunan kaju kansere karşı kalkan görevi üslenmektedir,

Kalbinize iyi gelir,

Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzdaki toksinleri atmanızı sağlar,

Yoğun olarak magnezyum içeren kaju, kan basıncınızı dengeler,

Yine içerisinde bakır ve magnezyum barındırdığı için saç dökülmelerini engeller,

Kalsiyum ve magnezyum deposu olan kaju, kemik sağlığını olumlu etkiler ve kemik erimesine karşı kalkan görevi görür,

Kalsiyumun kemiklerde tutulmasını sağlayarak, baş ağrılarınızı sonlandırır,

Az yağlı formu ile metabolizmayı çalıştırarak kilo vermenizi kolaylaştırır,

Diyabet riskini azaltır,

Rahat ve konforlu bir uyku çekmenizi sağlar,

Triptofan içerdiği için mutluluk hormonu salgılar,

İçeriğinde bulunan çinko özellikle çocuk gelişimi için destekleyicidir,

Sindirim sisteminizi düzenler.

Çiğ Kaju Meyvesi ve Kaju Fıstığı Neye İyi Gelir?



Çiğ kajunun vücut sağlığı için sayısız faydaları vardır. İçerisinde çinko bulunan çiğ kaju, özellikle hamile kadınlar ve çocuklar için eşsiz bir vitamin deposudur.



Sağlıklı Kahvaltılar için Kaju Ezmesi Tüketin



Her sabah bir dilim ekmeğin üzerine süreceğiniz kaju ezmesi, sizi tüm gün boyunca zinde tutacaktır. Marketlerde kaju ezmesi ile karşılaşmamış olabilirsiniz. Kaju ezmesi oldukça büyük aktarlarda ya da marketlerde bulunur. Fakat kendi imkanlarınızla da kaju ezmesi yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler;

200 gr kaju fıstığı

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 kaşık süzme bal

Kaju fıstığını mikserden geçirdikten sonra yağı çıkana kadar parçalayın. Geniş bir kabın içerisine aldığınız kajunun üzerine süt ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra 10 dakika sütü çekmesini bekleyin. Son olarak 1 kaşık yağ ve 3 kaşık bal ekleyerek karıştırın. Kaju ezmesi yapmak bu kadar basittir. Cam kavanozda buzdolabınızda saklayabilirsiniz.



Kajunun Cilde Faydaları Nelerdir?



Kaju, bağ dokularında hücrenin yapısını koruyan bir kolajen içermektedir. Bu kolajen yaraların çabuk iyileşmesini sağlarken aynı zamanda cildi dış etkenlere karşı korumaktadır. Sert ve kuru bir cilt yapınız varsa mutlaka sabahları 4 adet kaju tüketebilirsiniz.



Kajunun Saçlara Faydaları Nelerdir?



Kajunun içerisinde yüksek oranda bakır ve magnezyum vardır. Kişilerde bakır ve magnezyum eksikliği saç dökülmelerinin önünü açar ve pek çok sağlık sorununa sebep olur. Saç dökülmelerinizi engellemek ve daha sağlıklı, parlak saçlara sahip olmak için kaju tüketimine önem vermelisiniz.



Kaju Kilo Vermenizi Kolaylaştırır



Kajunun yağlı bir fıstık türü olduğu doğrudur ama içerisindeki yağ oranı oldukça azdır. Bu yağlar aynı zamanda vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Metabolizmanın çalışmasını ve kolayca kilo vermenizi sağlar.



Kajunun Kas Ağrılarına Faydası Nedir?



Kajunun içerisinde bulunan kalsiyum, kemiklere tutunur. Bu sayede sinir sisteminiz rahatlar. Böylece kas ağrılarınızı yüksek oranda engeller. Özellikle baş ağrısına iyi gelen kaju, tansiyon problemini de ortadan kaldırır.



Kajunun Kan Basıncına Faydaları Nelerdir?



Kaju antioksidan özelliğine sahiptir. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayan bu fıstık, kolesterolünüzün artmasını engeller. Bu sayede kan basıncınız dengelenir.