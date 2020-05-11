Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?
11.05.2020 - 21:40 |

Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Organlar içerisinde insan yaşamının vazgeçilmezi olarak en önemlisi kalptir. Bir nevi vücudun merkezi olarak da dile getirmek mümkün. Tüm sistemlerin eksiksiz çalışması için kalp düzenli ve sağlıklı şekilde görevini yerine getirmelidir. Peki, kalbin görevi nedir? Vücutta kalp nerede bulunur ve özellikleri nelerdir? İşte, kalbin görevine ait tüm detaylar.

Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?
ABONE OL

Kanın pompalanması ve dolaşımın sağlıklı biçimde gerçekleşmesi adına kalp vücudun en önemli temel yapı taşıdır. Tüm organların sistematik olarak düzgün şekilde çalışabilmesi için kalbin aralıksız sağlıklı olması çok önemlidir.

Kalbin Görevi Nedir?

Kalp iki ayrı dolaşım sistemine kan pompalama görevi ile hayati bir önem taşımaktadır. Öncelikle kalp üzerinden kan başlıca atardamar olan aorta geçer. Daha sonra bu yol ile diğer atardamarlara geçiş sağlar. Bu doğrultuda dokuları ve organları kalp üzerinden dolaşan kan, oksijeni bıraktıktan sonra toplardamar ile beraber yeniden kalbe dönüş sağlar. Daha sonra akciğer üzerinden oksijen elde edilmesi için yeniden kalp üzerinden damarlar yoluyla pompalama gerçekleşir. Bu şekilde damar oksijen ile dolarak tekrar kalbe dönüş yapar.

Böylece belirli bir dolaşım ile beraber düzenli olarak gerçekleşir ve sağlıklı şekilde kişi hayatına devam eder. Özellikle oksijenin kan üzerinden düzenli olarak bombalanarak, bu döngünün yapılması diğer organların da aynı sağlıklı düzen içerisinde çalışmasına olanak vermektedir. Bu doğrultuda kanın akciğerlere gidip gelmesi görevine küçük dolaşım denmektedir. Sistematik kan dolaşımı olarak bilinen ve kanın bedene dağılması büyük kan dolaşımı şeklinde ifade edilir.

Vücutta Kalp Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?

Kalp farklı kas gruplarından oluşmuş ve göğüs boşluğunda yer alan bir organdır. Ancak bilinenin aksine kalp tam olarak sol tarafta yer almaz. Göğsün sol kısmında ve göğüs çizgisinin hizasında, biraz solda olacak şekilde konumlanmış durumdadır. Erkeklerde yaklaşık olarak kalp ağırlığı 340 gram kadar olurken kadınlarda bu ağırlık biraz daha düşüktür. Bu doğrultuda kalbin sağ kısmı göğüs kemiğinin sağ yanında arka bölümüne denk gelir.

Sol taraf ise yine sol memenin uç kısmının alt bölümünde yer almaktadır. Kalbin attığı kısım ve hissedildiği bölge de burası olur. Oksijen ve karbondioksit üzerinden dolaşım ile beraber, sağlıklı şekilde kanın aktarılması adına önemli bir görev üstlenmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Üstlerinden alacağınız desteklerle uğraştığınız işlerde yüksek motivasyon hissedeceksiniz. Hedeflerinize ulaşabilmek için doğru adımları atabilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz zamanlar var. Annenizle ilgili hassasiyet içeren konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailenize karşı sorumluluklarınız gelecek beklentilerinizi şekillendirebilir. Arkadaşlarınızla birlikte sosyalleşmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde hassasiyet yaşayabilirsiniz. Ev hayatınıza ait konular ön plana çıkabilir. Ailenize karşı sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Evinizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Parasal konularda destek almak isteyebilirsiniz. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde korunma ihtiyacı oluşabilir. Farkındalığınız yüksek olsun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İlişkilerinizde ve aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Koruma ve korunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Denge ve uyum arayacağınız zamanlar olabilir. Evinizle ilgili konularda gündeme gelebilir. Ailenize ait konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularla ilgilenirken çalışma hayatınızdaki işlerinizi ertelememeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili olayları ihmal etmemeye çalışmalısınız. Beraber çalıştığınız kişilerden gün içinde destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi ifade etmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Yaratıcılığınızı evinize ait konularda gösterebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde korunmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizde geçmişe ait konular tekrar gündeme gelebilir. Gelenekler ve sorumluluklarla ilgili uğraşlar içine girebilirsiniz. Güven arayışı içine girebilirsiniz bunu ikili ilişkilerinizde bulabilirsiniz.  Aşkta da hassasiyetler söz konusu. İki tarafta korunma ihtiyacı içinde olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli bir gün sizi bekliyor olabilir. Kardeşlerle ilgili konular önem kazanabilir. Ailenize karşı sorumlu olduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili uğraşlar olabilir. İkili ilişkilerinizde hassas durumlar ortaya çıkabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumunuza daha fazla bakmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eve ait harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgili sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerinize daha korumacı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizdeki hassas dengeler bugün daha fazla görünür olabilir. Karşınızdakilere korumacı davranabilirsiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmeyin. Ailenize karşı yerine getirmeniz gereken sorumluluklar oluşabilir.  İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konulardan ötürü kayıplar yaşayabilirsiniz.  Ailenizde olan olaylara elinizde olmayan nedenlerden ötürü destek veremeyebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirememek size yük olabilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerinizle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde korumacı bir tavır sergileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili konular gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Üstlendiğini sorumluluklar, geleneksel yapı içinde sizi yorabilir. İlişkilerinizde hassas bir süreç geçiriyor olabilirsiniz. Korunma ihtiyacı içinde olacağınız zamanlar var. Sosyal çevreniz sayesinde biraz rahatlamak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Psikolog Melis Demircioğlu
Uzman Psikolog Melis DemircioğluDaha Az Ekran Daha Fazla Hayat
Doç. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Taner UstaAdet Düzensizliğini Önemseyin
Emre Kara
Emre Kara"Bir günü yıllar eder"
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkEstetikli burun bakımı
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelNeden hemşire oldum?
Pelin Hazer
Pelin HazerAşk ana ra
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir Taş10 adımda bahçe yenileme
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelKıymetli annelere
A.Nilgün Aktaş
A.Nilgün AktaşPandemide huzurlu hissedin
Betül Altınbaşak
Betül AltınbaşakNe yapalım, kalpler bir olsun… Karantinada Anneler Günü
En Çok İzlenen Videolar
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Apandisitin Görevi Nedir? Vücutta Apandisit Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Apandisitin Görevi Nedir? Vücutta Apandisit Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nedir? Vücutta Safra Kesesi Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Safra Kesesinin Görevi Nedir? Vücutta Safra Kesesi Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Tuvalete oturduğunuzda corona virüs kapabilirsiniz! Profesör açıkladı!

Tuvalete oturduğunuzda corona virüs kapabilirsiniz! Profesör açıkladı!

Sıradaki Haber