Kalbin Görevi Nedir? Vücutta Kalp Nerede Bulunur Ve Özellikleri Nelerdir?

Kanın pompalanması ve dolaşımın sağlıklı biçimde gerçekleşmesi adına kalp vücudun en önemli temel yapı taşıdır. Tüm organların sistematik olarak düzgün şekilde çalışabilmesi için kalbin aralıksız sağlıklı olması çok önemlidir.



Kalbin Görevi Nedir?



Kalp iki ayrı dolaşım sistemine kan pompalama görevi ile hayati bir önem taşımaktadır. Öncelikle kalp üzerinden kan başlıca atardamar olan aorta geçer. Daha sonra bu yol ile diğer atardamarlara geçiş sağlar. Bu doğrultuda dokuları ve organları kalp üzerinden dolaşan kan, oksijeni bıraktıktan sonra toplardamar ile beraber yeniden kalbe dönüş sağlar. Daha sonra akciğer üzerinden oksijen elde edilmesi için yeniden kalp üzerinden damarlar yoluyla pompalama gerçekleşir. Bu şekilde damar oksijen ile dolarak tekrar kalbe dönüş yapar.



Böylece belirli bir dolaşım ile beraber düzenli olarak gerçekleşir ve sağlıklı şekilde kişi hayatına devam eder. Özellikle oksijenin kan üzerinden düzenli olarak bombalanarak, bu döngünün yapılması diğer organların da aynı sağlıklı düzen içerisinde çalışmasına olanak vermektedir. Bu doğrultuda kanın akciğerlere gidip gelmesi görevine küçük dolaşım denmektedir. Sistematik kan dolaşımı olarak bilinen ve kanın bedene dağılması büyük kan dolaşımı şeklinde ifade edilir.



Vücutta Kalp Nerede Bulunur ve Özellikleri Nelerdir?



Kalp farklı kas gruplarından oluşmuş ve göğüs boşluğunda yer alan bir organdır. Ancak bilinenin aksine kalp tam olarak sol tarafta yer almaz. Göğsün sol kısmında ve göğüs çizgisinin hizasında, biraz solda olacak şekilde konumlanmış durumdadır. Erkeklerde yaklaşık olarak kalp ağırlığı 340 gram kadar olurken kadınlarda bu ağırlık biraz daha düşüktür. Bu doğrultuda kalbin sağ kısmı göğüs kemiğinin sağ yanında arka bölümüne denk gelir.



Sol taraf ise yine sol memenin uç kısmının alt bölümünde yer almaktadır. Kalbin attığı kısım ve hissedildiği bölge de burası olur. Oksijen ve karbondioksit üzerinden dolaşım ile beraber, sağlıklı şekilde kanın aktarılması adına önemli bir görev üstlenmektedir.