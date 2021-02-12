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12.02.2021 - 16:27 |

Kalça Ağrısı Nasıl Geçer? Sağ, Sol Kalça Ağrıları Neden Olur?

Ağrılar genel olarak hayatı zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Vücutta meydana gelen bir ağrı sonucunda bunun sebebini öğrenmek isteyebilirsiniz. Vücudunda bir ağrı meydana gelen bir kişi öncelikle ağrının neyden kaynaklandığını sonrasında ise nasıl tedavi edileceğini araştırarak öğrenmek ister. Özellikle kalça ağrısı nasıl geçer? Kalça ağrıları neden olur? İşte, tüm detaylar...

Kalça Ağrısı Nasıl Geçer? Sağ, Sol Kalça Ağrıları Neden Olur?
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Kalça ağrısı, kişinin günlük hayatını zorlaştırabilecek ölçüde sorunlara sebep olabilir. Özellikle ayakta dururken ve hareket halinde iken hissedilen kalça ağrıları artış gösterebilir. Ancak otururken ve yatarken de kalça ağrıları hissedilebilir.

Kalça Ağrısı Nasıl Geçer?

- Kalça ağrısını geçirmek için en etkili yöntemlerden birisi buz kompresi uygulamak olarak ifade edilebilir. Kalça ağrılarında su torbaları kullanarak da kompres yapmanız mümkündür.

- Kalça ağrısının bulunduğu bölgelere masaj uygulanması da ağrıyı dindirici bir etkiye sahip olması sebebiyle tercih edilmektedir.

- Topukların altına koyulacak olan bir yastık da kalça ağrılarının hafifletilmesi konusunda oldukça etkili bir yöntemdir.

- Kalçalar da düzenli olarak meydana gelen ağrıların kesilmesi için de kalça egzersizlerinin yapılması önemlidir.

- Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.

- Kalçanızda iki haftadan uzun süren bir ağrı varsa eğer, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.

Sağ, Sol Kalça Ağrıları Neden Olur?

- Kalça ağrısı pek çok unsura bağlı olarak değişiklik gösterebilir. En temel olarak kalça ekleminin kendisinden kaynaklı bir ağrı olabilir. Aynı zamanda bel bölgesinden kaynaklı bir ağrı veya iç organların sebep olduğu bir kalça ağrısı olabilir.

- Aynı zamanda kalça ağrısı şikayeti yaşayan kişinin hangi yaş grubunda yer aldığı da oldukça önemlidir.

- Özellikle ileriki yaşlarda kalça eklemlerinde meydana gelen kireçlenme sonucu kalça ağrıları söz konusu olabilmektedir.

- Kalça ağrılarının bir diğer sebebi de kas zorlanmaları ve kalça çıkıkları olarak ifade edilebilir.

- Gençlerde meydana gelen kalça ağrılarının en büyük sebebi ise iltihaplı eklem romatizmaları olarak ifade edilmektedir.

- Bebeklerde veya çocuklar da kalça eklemine bağlı kaymalar sonucunda da kalça ağrıları oluşabilmektedir.

Kalça Ağrılarının Teşhis Edilmesi ve Bilinmesi Gerekenler

Kalça ağrıları genel olarak yaşlanma sonucunda veya zorlanma sonucunda meydana gelmektedir. Kireçlenme durumu da kalça ağrılarına sebep olan en temel etkenler arasında yer almaktadır. Kalça ağrılarına sebep olan etkenler öncesinde araştırılmalı ve tedavi yöntemleri en kısa zaman içerisinde uygulanmalıdır. Böylece daha etkili bir sonuç almak mümkün hale gelir.

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