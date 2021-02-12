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12.02.2021 - 17:35 |

Kalça Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Kalça Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Kalça ağrıları, bölgenin zorlanması sonucunda bölge üzerinde oluşabilecek olan rahatsızlıklardandır. Kalça bölgesinde sık görülebilecek olan rahatsızlıklardan sayılabilir. Özellikle hareketsiz olarak yaşanan dönemler içinde kasların daha sık kasılması sonucu da gözlemlenmektedir. Kalça ağrılarının tedavisi için ne iyi gelmektedir? Kalça ağrılarının başlıca sebepleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Kalça Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Kalça Ağrılarına Ne İyi Gelir?
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Kalça ağrıları, son dönemlerde sık olarak rastlanan rahatsızlıklar içindedir. Kalçaların içinde yer alan kasların zorlanması sonrasında ağrı oluşumu olarak gözlemlenmektedir.

Kalça Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Kalça kaslarının kullanılmaması ve uzun süreler hareketsiz olarak kalınması sonrasında kalça bölgesinde kasılmalar gerçekleşmektedir. Kalça kaslarının zorlanması ya da fazla şekilde açılması sonrasında kaslarda zedelenme ya da ağrılar gözlemlenir.

Kalça kaslarının kullanımı ve kasların sağlıklı olması adına egzersizler yapılması fayda sağlayacaktır. Kalça kasları, gün içinde çok fazla oturulması ya da hareketsiz kalınması durumlarında kullanılmamaktadır. Bu nedenle kalça kaslarında zayıflama ve kalça kaslarında kasılmalar meydana gelmektedir.

Kalça kaslarının yaş ilerledikçe daha az kullanılması ve kalça üzerinde yer alan kasların kullanılması için ayrı olarak egzersiz gereksinimi olması bu durumu oluşturur. Kaslarda yer alan yapıların kullanılmaması halinde ağrılar meydana gelebilir.

Kalça kaslarında ağrıların meydana gelmesinde en önemli sebepler arasında zorlanmalar gösterilebilir. Özellikle kalçada yer alan kasların gün içinde kullanılması ve kasların aktif olması için özenli bir egzersiz programı uygulanmalıdır.

Kalça Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Vücudun zayıf ve kullanılmayan bölgeleri arasında yer alan ve gözlemlenebilen kalça ağrısı için egzersizler faydalı olacaktır. Ancak kalça kaslarının kasılması sonrasında meydana gelen ağrılar için kas gevşetici kullanılmalıdır.

Kalça kaslarının zor hareketler ya da ters hareketler sonrasında kasılmaları gerçekleşebilir. Kalçalarda yer alan kaslar, kasılmalara daha yatkın kaslardır. Bu gibi kasılma durumlarında kasların açılması ve rahatlaması için kas gevşetici krem ya da ilaç kullanımı gerekir.

Kalça kaslarının gün içinde hareketsizlikler sonrasında ya da yorucu bir gün sonrasında kalçada yer alan kaslarda ağrılar oluşabilir. Kasların masaj yoluyla rahatlatılması ya da sıcak su ile yıkanması ve hafifletilmesi faydalı olacaktır.

Kalça kaslarında görülen ağrılar için faydalı olacak kas gevşeticiler bulunmaktadır. Bu krem ya da ilaçlar sayesinde kaslarda rahatlama ve ağrı engelleme sağlanır. Kalça kaslarında bulunan ağrı için fizyolojik açıdan rahatlatıcı kas hareketleri de fayda sağlar.

Kasılmalar sonrasında görülen ağrılar için kas gevşetici kremler ya da ilaçlar kullanılmalıdır.

Yorulmalar sonrasında görülen ağrılar için sıcak su ile masaj yapmak fayda sağlamaktadır.

Hareketsizlik sonrasında ya da ileri yaşlarda görülen ağrılar için kas egzersizleri yapılmalıdır.

Kalça kaslarının rahatlaması ve kaslarda oluşan problemin tespit edilmesi önemlidir. Kaslarda oluşan ağrının sebebini bilmek, nasıl bir tedavi uygulanacağını da göstermektedir. Kaslarda oluşan rahatsızlığın nedenine bağlı olarak tedavi uygulanmalıdır.

Kalça Kaslarındaki Ağrılar İçin Egzersizler

Kalça kaslarında meydana gelen ağrılar için günlük egzersizler yapmak fayda sağlayacaktır. Kasların zayıflaması ya da kullanılmaması nedeniyle oluşan sızı tarzı ağrılar için kullanılabilir. Bu egzersiz modelleri sayesinde kasların esnemesi ve güçlenmesi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra günlük olarak yürüyüşler yapmak önemlidir.

Kalçalarda meydana gelen kasılmalar, kalça kaslarında ağrı oluşumuna neden olmaktadır. Kasılmaların iyileşmesi ve daha hızlı geçmesi adına kas gevşetici ile bölgeye masaj yapmak gerekli olur.

Kalça Kaslarında Görülen Ağrılar Nasıl İyileşir?

Kalçalarda oluşan ağrıların başlıca sebepleri kasılmalar ve aşırı yorgunluklardır. Kalça kaslarının esnetilmesi ve rahatlatılması, ağrıların geçmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda kas gevşetici kullanmak, kasları rahatlatacak ve ağrıyı azaltacaktır. Kalça kaslarına sıcak su ile hafif masajların yapılması, kaslarda biriken laktik asitlerin atılmasına fayda sağlayacaktır ve ağrıların iyileşmesi sağlanacaktır.

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