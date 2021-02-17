Kalça Protezi Nedir? Hangi Durumlarda Total Kalça Protezi Uygulanır?

Kalça protez, 20-40 yaş arası bireylerde, kalça ekleminin ileri derecede osteoartit (kireçlenme) ya da hasar görmesiyle birlikte gereken cerrahi işlemdir. Bu işlemde hasarlı eklem alınır ve yerine yenilenmiş eklem yerleştirilir.

Kalça Protez Ameliyatı Nasıl Yapılır?

1. Hastanın vücudunda herhangi bir enfeksiyon problemi yoksa ilk önce kan alınır ve sonra anestezi uygulanır.

2. Hastada bir sorun olmazsa ve herhangi bir aksilik yaşanmazsa kişi kalça protezi ameliyatı günü ya da 1 gün öncesinde hastaneye yatırılır.

3. Tansiyon ve şeker hastalarının da bu ameliyatı olmasında bir sakınca yoktur.

4. Sigaranın enfeksiyon arttırıcı özelliği bulunduğundan dolayı içmek hastalara önerilmez.

5. Bu ameliyat tüm vücudun ya da sadece belden uyuşturulması sonucunda gerçekleşebilir.

6. Kalçadan 10-20 cm uzunluğunda kesi işlemi yapılır.

7. Hasarlı kemikler çıkarılır ve yerine yeni protezler konulur. Sırasıyla kapsül, kas, fasya, cilt altındaki dokular ve cilt dikişe alınır.

8. Ameliyat sonrası hasta odasına çıkartılır ve yatağına yerleştirilir.

9. Ameliyattan 4-6 saat kadar süre sonra ağızdan beslenmeye izin verilir.

10. Ameliyat olunan akşam ve ertesi gün hasta destek alarak yürütülür.

11. Varis çorabı ve yürüteç kullanılması gerekir.

12. Ameliyat yerinin pansumanı ise 2 günde 1 kez olmak üzere yapılır.

Kalça Protezi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Bu ameliyat için üst sınır yaşı yoktur. Kemik gelişimini tamamlayan ya da tamamlamak üzerinde olan herkes bu ameliyatı olabilir. Kalça çıkığı da femur başlarında kanlanma gibi problem yaşayan kişilerde kesin çözüm üreten bir işlemdir. Bunlar haricinde genel olarak; kireçlenme, büyüme plağı kayması, kalça çıkığı, romatizmaya bağlı hastalıklar, iltihap hastalıkları, ileri yaşta olan kalça çıkığı kanlanma sonucunda çıkan kemik nekrozları, tümörler gibi hastalıkların uygulandığı ameliyat türüdür.

Bu Ameliyat Kimlere Yapılmaz?

1. Kişisel hijyen bozukluğu olan, akıl hastalığı bulunan kişilerde,

2. Kalçasında enfeksiyonu olan kişilerde,

3. Nörolojik yani sinirsel hastalığa bağlı olarak kalça çevresinde felç olan kişilerde,

4. Atardamar ve toplardamar yetmezliği bulunan kişilerde uygulanmaz.