Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

Birçok kanser türü, genetik yolla çocuğa geçer. Bunun en büyük nedeni hastaların genetik yatkınlığıdır. Kanserli hücrelerin artması ile birlikte hastalarda ilk belirtiler ortaya çıkar. Doğuştan gelen kanser türlerinden bazıları şunlardır: Akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve meme kanseri.

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir?

1- Albino:

Albino, çevresel faktörlere bağlı olmadan ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. En büyük nedeni vücudun ''Melanin'' adı verilen pigmenti üretip hücrelere aktaramamasıdır.

Albinizm olarak da bilinen hastalığın semptomları şunlardır:

1- Saçların rengi beyaz ya da sarı olur.

2- Güneşin UVA ve UVB ışınlarına karşı hassasiyet gelişir. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan kişilerde cilt kanseri görülme riski diğer kişilere oranla daha fazladır.

3- Hastaların yaklaşık %60'ında görme bozuklukları ortaya çıkabilir.

2- Meme Kanseri:

Hem ülkemizde hem de dünya genelin en sık görülen kanser türlerinden biridir. Hastalığın ilk evresinde koltuk altında ya da göğüs hizasında küçük bezeler oluşur. Bazı hastaların meme ucundan sarı ve beyaz renkli akıntılar gelir. En yaygın görülen belirtilerinden bir diğeri gövde kısmındaki derinin pul pul olması ve dökülmesidir.

3- Renk Körlüğü:

Renk körlüğü de anne ya da babadan bulaşan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalar, renkleri birbirinden ayırt etse de bazı renkleri daha solgun ve bulanık görür.

4- Astım:

Astım, sadece bağışıklık sisteminin verdiği alerjik reaksiyonlarla ortaya çıkmaz. Doğuştan gelen astımın en sık görülen belirtileri şunlardır:

1.A - Hasta merdiven çıkarken ya da koşarken bir anda nefes nefese kalabilir.

1.B - Hastaların %80'inde nefes darlığı şikayetleri görülür.

1.C - Halk arasında inatçı öksürük adı bilinen kronik öksürükler de astım hastalığının belirtileri arasında yer alır. Öksürük nöbetleri dakikalarca sürebilir ve hastanın yaşam kalitesini düşürür.

Orak hücreli anemi, prostat kanseri ve down sendromu da kalıtsal hastalıklar arasında yer almaktadır.

Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir mi?

Son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler, doğuştan gelen birçok hastalığın tedavi edilmesine imkan tanıyor. Özellikle bebeğin anne karnındayken gen haritasının çıkarılması, birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede birçok hastalık, ilk evresindeyken kontrol altına alınıp tedavi edilebiliyor.