Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?
19.02.2021 - 16:11 |

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

Hastalıklar, kalıtsal ve çevresel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Irsi ve genetik olarak da bilinen kalıtsal hastalıklar anne ya da babadan geçer. Hastalığa göre ilk semptomlar bebeklik ya da çocukluk çağında görülür. Son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte genetik hastalıkların birçoğu tedavi edilmektedir. Kalıtsal hastalıklar nelerdir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik...

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?
ABONE OL

Birçok kanser türü, genetik yolla çocuğa geçer. Bunun en büyük nedeni hastaların genetik yatkınlığıdır. Kanserli hücrelerin artması ile birlikte hastalarda ilk belirtiler ortaya çıkar. Doğuştan gelen kanser türlerinden bazıları şunlardır: Akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve meme kanseri. 

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir?

1- Albino: 

Albino, çevresel faktörlere bağlı olmadan ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. En büyük nedeni vücudun ''Melanin'' adı verilen pigmenti üretip hücrelere aktaramamasıdır.

Albinizm olarak da bilinen hastalığın semptomları şunlardır: 

 1- Saçların rengi beyaz ya da sarı olur. 

 2- Güneşin UVA ve UVB ışınlarına karşı hassasiyet gelişir. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalan kişilerde cilt kanseri görülme riski diğer kişilere oranla daha fazladır. 

3- Hastaların yaklaşık %60'ında görme bozuklukları ortaya çıkabilir. 

2- Meme Kanseri: 

Hem ülkemizde hem de dünya genelin en sık görülen kanser türlerinden biridir. Hastalığın ilk evresinde koltuk altında ya da göğüs hizasında küçük bezeler oluşur. Bazı hastaların meme ucundan sarı ve beyaz renkli akıntılar gelir. En yaygın görülen belirtilerinden bir diğeri gövde kısmındaki derinin pul pul olması ve dökülmesidir. 

3- Renk Körlüğü: 

Renk körlüğü de anne ya da babadan bulaşan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalar, renkleri birbirinden ayırt etse de bazı renkleri daha solgun ve bulanık görür. 

4- Astım: 

 Astım, sadece bağışıklık sisteminin verdiği alerjik reaksiyonlarla ortaya çıkmaz. Doğuştan gelen astımın en sık görülen belirtileri şunlardır: 

1.A - Hasta merdiven çıkarken ya da koşarken bir anda nefes nefese kalabilir. 

1.B - Hastaların %80'inde nefes darlığı şikayetleri görülür. 

1.C - Halk arasında inatçı öksürük adı bilinen kronik öksürükler de astım hastalığının belirtileri arasında yer alır. Öksürük nöbetleri dakikalarca sürebilir ve hastanın yaşam kalitesini düşürür. 

Orak hücreli anemi, prostat kanseri ve down sendromu da kalıtsal hastalıklar arasında yer almaktadır. 

Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir mi?

Son yıllarda tıp alanında yaşanan gelişmeler, doğuştan gelen birçok hastalığın tedavi edilmesine imkan tanıyor. Özellikle bebeğin anne karnındayken gen haritasının çıkarılması, birçok hastalığın erken teşhis edilmesini sağlamaktadır. Bu sayede birçok hastalık, ilk evresindeyken kontrol altına alınıp tedavi edilebiliyor. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var.  Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Akşam saatlerinde koşullar yorucu bir hal alabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin.  İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün bedene ait konular ön plana çıkabilir. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Günün dinamizmini akşam dinlenerek geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde ifadelerinize özen gösterin. Sorumluluk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri sakin geçebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hayatınıza yeni anlamlar katmak için başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleşmesi sizi rahatlatacaktır. Duygusal olarak dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve eşinizin yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Bazı anlaşmalar için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda net göremediğiniz şeyler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği sizi rahatlatacaktır. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdikleriniz için harcamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda risk alacağınız durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler yaşanabilir. Gün içinde kendinizi doğru ifade edebileceksiniz. Tartışmaları fazla uzatmamakta fayda var. Akşam saatleri daha sakin geçebilir. Akışta kalmaya ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç Sağlığında Yeni Terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
Duygu Bay
Duygu BayYolanda Cooper ile bilinçli güzelliğin sırları
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıBeslenmede D vitamini ve Kovid-19 ilişkisi
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta erkek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Nasıl Olur? 5 Yaş Sendromunda Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

Çocuklarda 5 Yaş Sendromu Nasıl Olur? 5 Yaş Sendromunda Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

Ses Tellerinde Nodül Neden Olur? Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

Ses Tellerinde Nodül Neden Olur? Ses Teli Nodülleri Nasıl Tedavi Edilir?

Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer? Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?

Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer? Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

Kalıtsal Hastalıklar Nelerdir? Doğuştan Gelen Genetik Hastalıklar Tedavi Edilebilir Mi?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet