Kalorifer Peteği Temizleme Nasıl Yapılır? Petekler Temizlenmezse Ne Olur?

Soğuk havaların yaklaşması ile beraber kullanmaya ihtiyaç duyulan kalorifer temizliği önemli bir durumdur. Bunun uygulanmasıyla temizlenen ve bakımı yapılan kalorifer petekleri yıl içerisinde daha verimli bir şekilde çalışmaya başlar. Bu temizliğin düzenli bir şekilde iki senede bir defa yapılması ya da yaptırılması evin ısınması açısından önemli olacaktır. Isınabilmenin kolay bir hale gelmesi için kalorifer peteklerinin temizlenmesi gerekir. Kirlenen kalorifer petekleri, istenen ısıyı vermeyecektir. Kış mevsiminde düzenli şekilde kullanıldığından ötürü temizleme işleminin yaz mevsiminde yapılması tavsiye edilmektedir.



Kalorifer Peteği Temizleme Nasıl Yapılır?



Kalorifer peteğinin temizliği için ilk önce yapılması gereken en önemli adım; kombinin kapatılarak tesisat içerisindeki suyu boşaltmak olacaktır. Suyun boşaltılması için balkonda ya da banyoda yer alan tahliye vanalarını kullanmak gerekir. Bütün su boşaltıldıktan sonra temizlik için kullanılacak malzemelerin yeterli olmasına dikkat edilmelidir.



Deterjan, temizlik bezleri, kova, tercih edilecek kimyasal temizlik maddeleri, kalorifer peteği için özel üretilen fırçalar ve tek kullanımlık örtüler kullanmak faydalı olabilir. Bununla beraber kullanılmayan havlular da kalorifer temizliğine yardımcı olabilir. Kalorifer temizliği için ilk önce süpürge yardımıyla kalorifer peteğindeki tozları olabildiğince almak gerekir. Daha sonra içerisinin temizlenmesi gerekir.



Suyun tamamen boşaltılmasıyla beraber kombi peteklerinin rekor kısımları açılarak sistem borusu ile bulunan bağlantılar ayrılmalıdır. Açılacak boşluktan kalorifer peteği için özel üretilen fırça kullanılarak borunun içerisinde olan ve biriken pislikler yere açılan tek kullanımlık örtü veya havlu üzerine boşaltılmalıdır. Duvardan sökülmüş olan petek, banyo içerisinde kimyasal temizlik maddeleri ile yıkanabilir.



İçi boşaltılan ve kirlerden temizlenen peteklere, boru girişlerinden hortum yardımıyla su tutmak gerekebilir. Diğer boşluklardan temiz su gelene kadar bu işlem yenilenmelidir. Kalorifer peteklerinin paslanmasını önlemek adına petekler kuru bez desteğiyle kurulanabilir. Petek, yeniden duvara konulmadan önce arkasında yer alan duvar kirliyse temizlenmesi oldukça önemlidir.



Petekler Temizlenmezse Ne Olur?



Kalorifer peteklerinin ısıyı düzgün bir şekilde yayması için, peteklerin içerisindeki borulardan sürekli şekilde sıcak su akışı devam etmelidir. Bu sayede oda içerisine ısı yayılır. Fakat borularda yer alan nem, kaloriferde zaman içerisinde kir ve pas birikmesine, bu yüzden de boruların dibine çökmesine neden olacaktır. Çökmüş olan bu birikintiden ötürü tıkanan borular, peteklerin yeteri kadar ısınmamasına ve bununla beraber ısıyı yaymamasına neden olur.



Eğer kalorifer petekleri bu kirlerden ve birikintilerden arındırılıp temizlenmezse, evdeki uygun ısı elde edilemez. Doğru bir biçimde ısıtılamayan evde normalden daha fazla enerji harcanacağı için de doğalgaz faturası anormal derecelerde gelebilir. Kalorifer peteklerinin temizlenmiş olduğu petekler ile kombi az çalıştırılsa dahi ev çok daha fazla ısınacaktır. Bunun yanı sıra kombi pompası daha az çalışacağından, kombinin ömrü uzatılmış olur. Aynı şekilde kombiye uzak olan radyatör dahi daha iyi ısınacaktır.



Kaliteli bir dökümden yapılan bununla beraber kaliteli kimyasal karışımlarıyla boyanan kalorifer peteklerinin çürümesi çok zordur. Fakat radyatöre özenli bir biçimde bakım yapılamaz ve kullanılmaz ise çürüme problemiyle karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. İlk önce peteklerin üzerine kesinlikle nemli ya da ıslak kumaşlar yerleştirilmemelidir. Bu durum sürekli nem yaratacağından paslanmalar neden olabilir. Petek temizliğine dair verilmiş olan tüm öneriler ve yöntemler, peteklerin çürümesini önleyen yollardandır. Peteğin ömrünün azalmasına neden olan en önemli husus kireç ve pasın içerisinde olması olarak belirtilebilir.



Kalorifer Petekleri Hangi Durumda Temizlenmelidir?



Kalorifer petekleri;



- Filtreleri devamlı tıkanıyorsa,

- 2 sene ve üzerinde temizlenmemişse,

- Peteklerin ısıyı iyi dağıtmıyorsa,

- Kombi ayarı yüksek olduğu durumda ısı yaymıyor ise kalorifer petekleri temizlenmelidir.