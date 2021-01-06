Kalp ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Her göğüs ağrısı kalbi tetikler mi?

Kalp ağrısı hafife alınmaması gereken bir durumdur. Kalp ağrısını doğal yollardan tedavi etmek için birçok seçenek vardır.



Kalp ağrısına ne iyi gelir?



Brokoli: Tam bir kalp dostu olarak bilinen brokoli düzenli olarak tüketilmesi durumunda kalp ağrısı şikayeti yaşayan kişilerin imdadına yetişmektedir. Brokoli hem faydalı hem de bir o kadar da lezzetlidir. Brokoliyi tüketerek vücuttaki ağrı hissiyatınızı azaltabilirsiniz. Doğal yollardan kalp ağrısını tedavi etmesi açısından iyi bir seçenektir.



Elma: Elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Elma en faydalı meyvelerden biri olmakla beraber günde en az 1 kez tüketilmesi durumunda kalp ağrısı gibi şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz. Kalp ağrısına oldukça iyi gelen elma pek çok kişi tarafından da tavsiye ediliyor. Eğer gün içerisinde siz de sık sık kalp ağrısı şikayetinden müzdaripseniz günde 1 defaya mahsus olmak üzere düzenli olarak elma tüketebilirsiniz. Elma ayrıca yüksek lif içeren meyvelerden biri olduğu için sindirimi de basit ve kolaydır.



Domates: Domates de doğal yollardan kalp ağrısını dindiren bir diğer besindir. Domatesin içerisinde yer alan besin değerleri son derecede zengindir. Bundan dolayı domates tüketimi pek çok kişi tarafından da önerilmektedir. Sadece kalp sağlığı için değil vücuda genel olarak faydası oldukça fazladır. Domates yoğun miktarda likopen içerir. Likopen maddesi de kalpte yer alan ağrıların ortadan kalkmasını sağlar. Ayrıca ağrıya neden olan faktörlere yönelik de yine domates tercih edilebilir.



Nasıl geçer?



Patlıcan: Patlıcan tüketerek gün içerisinde yaşanan kalp ağrısını tedavi edebilirsiniz. Patlıcan ayrıca kalp ağrılarını giderdiği gibi kalpte yaşanan çarpıntıların da önlenmesini sağlamaktadır. Kalp ritim sayısını düzenler ve ağrıya neden olan faktörleri kaldırır.



Soğan: Soğan özellikle sarımsak ile birlikte tüketilmesi önerilmektedir. Uzman doktorlar tarafından tavsiye edilen soğan, sarımsak ile birlikte tüketildiğinde kalp sağlığına olumlu yönde etki edinilebilinir. Kalp hastalığı riskini de azaltır ve kalbin daha iyi çalışmasını sağlar. Soğan ayrıca kalbi güçlendirir.



Zeytinyağı: En faydalı bitkisel yağ olarak bilinen zeytinyağının faydaları saymakla bitmemektedir. Zeytinyağı tüketerek kalp damar hastalıkları ve kalp ağrılarınızın önüne geçebilirsiniz. Zeytinyağı yapılan araştırmalar neticesinde kardiyak hastalıklar için birincil doğal tedavi seçenekleri arasında olduğu gösterilmiştir.



Kivi: Hem lezzetli ve bir o kadar da faydalı bir gıda olan kivi düzenli tüketilmesi gerekilen bir meyvedir. Kivi kalp için gerekil olan bütün mineralleri barındırmaktadır. Bundan dolayı kivi tüketilmesi önerilmektedir.



Her göğüs ağrısı kalbi tetikler mi?



Sürekli olarak göğüs ağrısı yaşayan kişilerin kalbi de tetikleyip tetiklemediği merak edilen bir sorudur. Her göğüs ağrısı kalbi tetiklemez. Bunun için uzman doktorların da tavsiyesine uyulması gerekir. Bazı göğüs ağrıları kalp ağrılarını taklit edebilir. Bundan dolayı bu konuda kesin tanı bir hekim tarafından konulması gerekir.