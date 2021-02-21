Kalp Büyümesi Nedir, Neden Olur? Kalp Büyümesinin Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kardiyomegali olarak da adlandırılan genişlemiş bir kalp, kalbin boyutundaki bir artıştır. Bu başlı başına bir hastalık değildir.

Kalp Büyümesi Nedir?

Kardiyomegali veya kardiyak hipertrofi, kalbin boyutundaki patolojik artışı ifade eder. Bazen kardiyomegali hiçbir belirti göstermez. Aksine, kalp artık pompalama işini yapamadığında kalp yetmezliği gelişir. Kardiyomegali, özellikle ergenlik ve erken yetişkinlik döneminde her yaşta gelişebilir. Teşhisi esas olarak göğüs röntgeni ve kalp ultrasonu ile yapılır.

Doktor, fizik muayene yaptıktan ve hastayı kapsamlı bir ankete gönderdikten sonra, kardiyomiyopatiden şüphelenirse bazı testlere tabi tutabilir.

Kalp Büyümesi Neden Olur?

Genetik yatkınlık, yani mutasyonun taşıyıcısı olmak dışında hipertrofik kardiyomiyopatinin gelişimini teşvik eden bir risk faktörü yoktur. Anemi de kalp büyümesine neden olur.

Ayrıca, yoğun fiziksel aktivite sırasında ani ölüm riski arttığından, hastalar her türlü rekabetçi spordan kaçınmalıdır. Hipertrofik kardiyomiyopati vakalarının çoğu, kalıtsal bir genetik kusurdan kaynaklanır.

İnsanlarda senkop, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı (düzensiz kalp atışı farkındalığı) vardır.

Kalbin kasılmalarının gücünü azaltan ilaçlar verilir. Kardiyomiyopati, kalp odalarının kas duvarlarının yapısında ve işlevinde ilerleyen bir değişikliktir. Üç ana tip kardiyomiyopati vardır. Hipertrofik kardiyomiyopatinin yanı sıra, dilate kardiyomiyopati ve kısıtlayıcı kardiyomiyopati vardır.

Kalp Büyümesinin Belirtileri Nelerdir?

Yüksek tansiyon ve kalp kapakçıklarında anormallikler (aort darlığı gibi) gibi diğer durumlar da sonunda kalp kasının kalınlaşmasına ve kalp yetmezliğine yol açabilir. Ancak doktorlar, bu koşulların neden olduğu kalp kası sorunlarını kardiyomiyopatiler olarak sınıflandırmazlar.

Ventriküllerin kalın, sert duvarları, kalp odacıklarının kanla dolmasına izin verecek şekilde gevşemiyor. Bu zorluk, kalp hızla attığında (örneğin egzersiz sırasında) daha şiddetli hale gelir çünkü kalbin dolması için daha da az zamanı vardır. Kalp gerektiği gibi dolmadığı için her atışta daha az kan pompalar. Kalbin kalınlaşmış duvarı da bazen kalbin dışındaki kan akışına müdahale eder.

Kalp Büyümesinin Tedavisi Nasıldır?

Semptomlar son derece değişkendir, ancak ortaya çıktıklarında genellikle bireyler 20 ila 40 yaşları arasında olduğunda gelişirler. Bayılma, nefes darlığı gibi belirtiler verir.

Bazen kan dolaşımını iyileştirme prosedürü uygulayarak, bazen implante edilebilir bir kardiyovertor defibrilatör yöntemiyle tedavi edilir. Hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinin ana odak noktası, kalbin atışlar arasında kanla dolmaya karşı direncini azaltmaktır.