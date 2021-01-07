Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Kalp Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?

Kalbi beslemekle görevli olan damarlarda yaşanabilecek en ufak bir sorun, yaşam standartlarını etkileyebilir. Kimi zaman bu problem, yaşamın sona ermesine kadar yol açabilir. En ufak sorunda bile etkilenen bu hassas organdaki rahatsızlıklardan haberdar olmak, problemleri erken teşhis etmek anlamına gelir.



Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Kalp hastalığı, kalp organında meydana gelebilecek değişimleri ve rahatsızlıkları işaret eden bir terimdir. Rahatsızlık belirtiler göstererek ortaya çıkabildiği gibi sinsi şekilde gelişebilir. Kalbin sağlığı için bazı belirtileri bilmekte fayda görülür.

Kalbin ritim bozukluğu rahatsızlığın belirtileri arasındadır. Ritim bozukluğu sonradan gelişebildiği gibi doğuştan ortaya çıkabilen bir problem de olabilir.

Göğüs kısmında sürekli yaşanan sıkışmalar ve ağrılar belirtiler arasında yer alır.

Boğazda, sırtta, çenede ve boyun bölgelerinde gelişen ağrılar.

Bacak bölümlerinde, karında ve gözün çevrelerinde şişkinlikler yaşanması.

Kuru öksürük, ateş ve kalıcı olarak gelişen öksürükler.

Ciltte yaşanan deri dökülmeleri.

Tüm belirtiler, kalp rahatsızlıklarını doğrudan göstermez. Ancak bu belirtilerin birkaçının birlikte oluşması halinde uzman doktorlara başvurarak, kalp sağlığınız hakkında bilgi almanız gerekebilir.



Kalp Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?



Kalp organımız, vücut için en önemli organların başında gelir. Bu nedenle burada gelişebilecek en ufak sorunlar, tüm vücudu etkileyerek belirtilerini göstermeye başlayabilir. Kalpte meydana gelmiş hastalıkları anlamak için ciddi komplikasyonlar geçirmeye gerek yoktur. Genellikle önem verilmeyen bazı ufak belirtiler kalp rahatsızlığını anlamak için yeterli olabilir.



Kalp rahatsızlıklarını anlamak için hangi belirtilerin ortaya çıktığına, bunun kendi vücudumuzda gelişip gelişmediğine bakabilir. Bunların yanı sıra, uzman doktorlara her 6 ayda 1 kez başvurarak, kalp rahatsızlıklarımız hakkında bilgi edinebilir.



Kalbimiz Nasıl Çalışır?



Anne karnından henüz ilk oluşumda, ilk hareketlenen organımız kalbimizdir. Bebek kalbi, anne karnındayken 6. haftadan sonra işlev görmeye başlar. Diğer tüm organlarımız ise kalp damar organımızın etrafında gelişerek işlevlerini görmeye başlarlar.



Bu nedenle bilimsel açıdan kalp, yaşam kaynağı olarak gösterilir. Dakikada ortalama 70 kez çarpan kalbimiz, gün içerisinde 104 bin sefer atar. 1 yıl içinde toplamda 38 milyon kez kasılır. Asıl görevi, kanı içine alıp işledikten sonra vücuda dağıtmaktır.



Kalp Damar Rahatsızlıklarında Ortaya Çıkan Durumlar



Kalp damar rahatsızlıkları görüldüğünde, çok ciddi durumlar görülmeye başlanabilir. Özellikle bazı durumlar, kalpte ciddi anlamda rahatsızlıklar olduğunu açıkça gösterir. Kalp krizi bunların en başında gelir.



Toplumun 0.6'lık kısmında kalp krizi sorunu görülür. Kalp krizi ortalama olarak 30 dakika kadar sürer. Ölüme yol açma olasılığı yüksektir. Kalp krizi öncesi durum, ani ölümler kalp rahatsızlıklarında ortaya çıkabilen durumlar arasında yer alırlar.



Kalp Hastalıklarının Risk Faktörleri Nelerdir?



Kalp hastalıklarını tetikleyen önemli rahatsızlıklar bulunur. Kolesterol ve yüksek tansiyon bunların en başında gelirler. Vücuttaki diyabet sorunu, sigara kullanımı kalbin diğer önemli düşmanları olarak tanımlanmışlardır. Yüksek rakamlı kilolar ve genetik yolla alınan kalp sorunları, kalp rahatsızlıklarının diğer risk faktörleri arasında yer alırlar.



Kalp Rahatsızlıkları Nasıl Engellenir?



Kalp rahatsızlıklarını engellemek için en önemli kaynak, sağlıklı yaşam biçimidir. Düzenli beslenme, kötü alışkanlıklardan uzak durma, kalp rahatsızlığını engellemek için en önemli yapılacaklar arasında yer edinirler. Özellikle sigara gibi kötü alışkanlıktan uzak durmak, ideal kilo ölçülerinde olmak, kalbe zarar verebilecek durumlardan uzak kalmak, rahatsızlığı engellemek için başvurulabilecek durumlardan bazılarıdır.