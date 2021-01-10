Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

İnsan vücudunun en önemli organlarından birisi olan kalpte meydana gelebilecek herhangi bir sorun ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp kası rahatsızlıkları, kalp kapağı sorunları veya kroner kalp hastalıkları, kalp krizi nedenleri arasındadır.



Kalp Krizi Nedir?



Halk arasından en çok korkulan hastalıklardan birisi olan kalp krizi, tıp dilinde 'Miyokard Enfarktüs' olarak isimlendirilir. Kalbi beslemekle görevli olan koroner damarlarda tıkanmalar oluştuğunda, kalbin kas dokusu bölümü hasar görmeye başlar ve kalp krizi meydana gelir.



Kan akışındaki bu kesinti, kalbin ciddi oranda zarar görmesine sebep olur. Doğru zamanda müdahale edilmesi halinde, damarları açar ve kalpte doku kaybının önlenmesine engel olur. Doku kaybının önlenmesi, kalp krizini engeller.



Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?



Kalp krizinin belirtileri hafif olabildiği gibi ağır seyredebilir. Kalp krizi yaşayan kişide en sık görülen belirti, şiddetli şekilde oluşan göğüs ağrısıdır. Göğüs kafesinde ağırlık tarzında baskı hissedilmeye başlar. Yaşanan bu ağrı, nefes alma veya herhangi bir egzersizle giderilemez.



Göğüste oluşan bu ağrı, kendisini omuzlarda, sırtta, çenede ve karın bölgesinde göstermeye başlayabilir. Kimi zaman sağ kolda uyuşma, kalp krizinin belirtileri arasında yer alabilir. Kimi kişilerde, sol el uyuşması kalp krizi oluşumunun temel belirtisi olabilir.



Krizin belirtileri, uzman müdahalesi yapılmayana kadar geçmez ve yaşananlar kalp kriziyle sonuçlanana kadar süre gider. Kalp krizinin bunların yanında görülen başka belirtileri de olabilir.

Kusma ve mide bulantıları,

Genel anlamda yaşanan sıkıntılı durum,

Çabucak yorulma,

Baş dönmesi durumu,

Kalpte ritim bozuklukları ve nefes darlıkları, belirtiler arasında yer alır.

Kalp krizi belirtileri bazı kişilerde açık şekilde seyrederken, bazılarında gizli biçimde ilerler. Erkekler ve kadınlar arasında kalp krizinin belirtileri farklı olabilir.



Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?



Kişinin kalp krizi geçirdiği durumlar, belirtilere bağlıdır. Çevrenizdeki kişi, belirtilerden şikayet ediyorsa, kalp krizi geçirme olasılığı yüksektir. Kalp krizi genellikle sol tarafta yaşanan sıkışma ve batma hissiyle ortaya çıkar.



Bu belirtiyi bilmek, ölüme engel olmanın önemli kısmını oluşturur. Kişinin kendisi kalp krizini anlamak istiyorsa, belirtilere çok dikkat etmesi gerekiyor. Karşınızdaki birinin kalp krizi geçirip geçirmediğini anlamak mümkün olamadığından, ambulansa başvurmak hayat kurtarabilir. Kişiye yapılacak erken müdahale hayat kurtarabilir.



Kalp Krizinin Nedenleri Nelerdir?



Kalp krizinin çevresel birçok nedeni olduğu gibi kalıtsal nedenlerle ortaya çıkması mümkün olabiliyor. En önemli nedeni olarak, kolesterol plaklarının arter damar duvarlarına birikmesi olarak gösterilebilir. Bu durum sonrasında, damarın duvar kısmında sertleşme olacak ve damarlarda daralmalar oluşacaktır. Daralan damarlar, vücuda yeterli şekilde kan sağlayamayacak duruma gelirse, kalbe oksijenli kan akışı durmaya başlar. Kalp krizinin oluşum nedeni bu şekildedir. Bunların yanında yaşam şekli ve kalıtsal nedenler, kalp krizinin tetikleyen faktörler içerisindedir.

Sağlıksız ve aşırı yağlı beslenme kalp krizinin nedenidir.

Sigara ve alkol tüketimi kalp krizinin en önemli nedenleri arasındadır.

Aşırı stres ve kötü kolesterol nedenler arasında yer alır.

Bunların yanında kalıtsal sebepler, kalp krizini hızlandırabilecek bir diğer neden olarak kabul edilir.

Kalp Krizi Tedavisi Nedir?



Kalp krizi, acil rahatsızlık durumudur. Bu nedenle uzun süreçli bir tedavi yöntemiyle giderilmesi veya yok edilmesi mümkün değildir. Acil olmasından dolayı, zaman oldukça önemlidir. Rahatsızlık anında heyecan yapmadan akılcı düşünülerek, ambulansı aramak ve tam teşekküllü hastaneye başvurmak çok önemlidir.



Nitekim kalp krizi yaşandıktan sonra ölüm genellikle kriz sonrası birkaç saat içerisinde gerçekleşir. Kriz anında acil müdahale olarak herhangi bir yiyecek tüketilmemesi, su haricinde her şeyden uzak durulması gerekir.



Kişinin, acil müdahale ekibi gelmeden önce kalbini ayak hizasında tutması gerekir. Kalp kriziyle acil alanına götürülen kişi, ilk müdahalelerden sonra kardiyoloji hekimine yönlendirilir. Uzman doktor, gerekli görürse, hastanın damar durumunu kontrol edebilmek için anjiyo yapabilir. Anjiyo sonucunda, kişiye ilaçla mı tedavi yapılacağı, cerrahi müdahaleye mi başvurulacağı netleştirilir.



Kalp Krizi Esnasında Ne Yapılmalıdır?



Kalp krizi yaşandığı esnada ne yapılmalı sorusu, hastanın sağlığı açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle insanların kalp krizi esnasında neler yapacaklarını merak etmesi oldukça doğaldır. Uzmanlar, kalp krizi esnasında her şeyden önce kişinin kendisinin ve çevresindekilerin sakin olmaları gerekliliğinden bahsederler. Bunların yanında, soğukkanlı kalıp çeşitli doğru müdahaleler yapmak hayat kurtarabilir.

Zaman kaybetmeden 112 acil servisi numarası aranmalı ve kısaca bilgi verilmelidir.

Kalp krizini siz yaşıyorsanız ve tek başınaysanız, ambulansı arayarak haber vermelisiniz.

Sizi sıkan bir şey giyiyorsanız gevşetmeye çalışın.

Yakınınız kalp krizi geçiriyorsa, ilk yardım müdahalesinin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, kesinlikle müdahale yapmayın. Bunun için acil yardımın gelmesini beklemek en doğru karar olacaktır.

Kalp krizi esnasında bulunulan alan havalandırılmalıdır. Bol oksijenli ortam hasta sağlığı için oldukça önemlidir.

Araç kullanırken bu sorunla karşılaşmanız halinde, aracınızı kenara çekerek acil yardım istemelisiniz.

Kalp Krizi Ne Kadar Sürer?



Kalp krizi, göğüste sıkışmalar, terleme, nefes darlığı, solgunluk şeklinde kendini belli eder. Kalp damarının tamamen tıkanması durumunda, bu belirtiler saatlerce bile sürebilir. Gereken müdahaleler yapılmasa, kendiliğinden geçmesi pek mümkün olmayacaktır.



Damarda tam tıkanma oluşmamışsa, kalp krizi ortalama 10 ile 15 dakika arasında devam eder. Burada sürenin ne kadar olduğundan çok, belirtilerin takip edilmesi önemlidir. Anlık kriz durumunda ise müdahale ve soğukkanlı kalmak, hastanın hayatını kurtarmak için çok önemlidir.