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14.02.2021 - 16:22 |

Kalp Krizi Nedir, Nedenleri Nelerdir? Kalp Krizi Öncesi Belirtiler Nelerdir?

Kalp krizi, kalbi besleyen atardamarların aniden tıkanması sonucunda kalp kasının yeterince oksijen alamaması nedeni ile kalp dokusunun hasar görmesidir. Kalbe giden kan damarlarında biriken yağ ve kolesterol gibi maddeler damar duvarlarında birikerek plak denilen yapıların oluşmasını sağlar. Bunun sonucunda kalp krizi oluşur. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kalp Krizi Nedir, Nedenleri Nelerdir? Kalp Krizi Öncesi Belirtiler Nelerdir?
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Kalp krizi, damar sertliği olduğu durumlarda atar damarlar zaman içinde daralır. Plaklar üzerinde oluşan çatlaklar üzerinde oluşan pıhtılar ise, damarların tıkanmasına yol açar. Bu damarlar zamanında müdahale edilip açılmazsa hasar kalp dokusunun kaybıyla sonuçlanır.

Kalp Krizinin Nedenleri Nelerdir?

Sigara içmek, kalp krizini tetikleyen en önemli nedenler arasında yer alır. Sigara içen kadın ve erkeklerde kalp krizi riski neredeyse 3 kat artıyor. 

Kanda bulunan kötü kolesterol oranı LDL ne kadar yüksekse kalp krizi riski de o kadar artar. Kolesterol içeriği yüksek olan sakatat, salam, sosis, sucuk, kırmızı et, kalamar, tereyağı, krema, kaymak, tam yağlı süt ürünleri gibi besinleri tüketmek kalp krizi riskini arttırır. 

Şeker hastalığı da kalp krizi riskini arttıran hastalıklardan bir tanesidir. 

Kan damarlarındaki basıncın artması ile birlikte kalp krizi riski de artar. Tansiyonun artması, kalp krizi riskini büyük ölçüde arttırır. 

Yaşın ilerlemesi ile birlikte damar yapılarında bozulmalar başlar. Bu da kalp krizini tetikler.

Kadınlarda bulunan östrojen hormonu kalp krizine karşı korur.

Obezite ile birlikte kan damarlarında yağ birikimi artar. Bu da kalp krizi oluşumuna yardımcı olur. 

Kişinin anne ve babasında kalp krizi geçirme öyküsü bulunuyorsa kalp krizi riski de artar. 

Karaciğerde üretilen homosistein, C-reaktif protein, fibrinojen ve lipoptotein A gibi maddelerin kanda fazla yükselmesi kalp krizi riskini arttırır. 

Kalp Krizi Öncesi Belirtiler Nelerdir?

Kalp krizinin en önemli belirtisi, kalp ağrısı diye tabir edilen bir göğüs ağrısıdır. Göğüs kafesine biri oturmuş gibi hissetmek, ağırlık ve baskı yapan künt bir ağrıdır. İğne batıyor gibi hissedilen ağrı hareketle ya da nefes alıp verme ile azalış ya da artış göstermez. Bu ağrı, sırta, sol kola, boyna, omuza, çene ve sırta yayılabilir.

Bu ağrı, genellikle de 10-15 dakika boyunca sürer. Bu süreçte dinlenmek ya da koroner damarları genişleten ilaç kullanmak ağrının azalmasını sağlar. Kalp krizinin diğer en belirgin belirtileri arasında ise, sıkıntı hissi, nefes darlığı, halsizlik, soğuk terleme, uyuşma, mide bulantısı, kalp ritim bozukluğu, kolay yorulma ve baş dönmesi yer alır.

Kalp Krizi Tedavi Yöntemleri

Kalp krizi, acil bir tedavi gerektiren bir durumdur. Hemen doğru tedavi uygulanması gerekir. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen bir kişinin hemen tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi ve tedavi altına alınması gerekir. Bu hastalıkta, hastaya çok hızlı bir şekilde tanı konulması ve müdahalenin hemen yapılması hayati bir önem taşır. Bu durumda su haricinde yiyecek ve içecek tüketmemeye çalışmanız gerekir. Ambulans çağırdıysanız ayaklarınızı kalp hizasında tutarak ambulansı beklemeniz gerekir. Kalp krizi geçiren hastaya ilk müdahale acilde yapıldıktan sonra hasta, kardiyoloji bölümüne yönlendirilir.

Doktor gerekli gördüğü durumlarda hastanın damarlarını kontrol edebilmek için anjiyo önerir. Anjiyo sonucuna göre ise, ilaç tedavisi ya da cerrahi işlem yapılıp yapılmayacağı hakkında karar verilir. Türkiye'de her yıl 200 bin kişi, kalp krizi nedeni ile hayatını kaybediyor. Bu oran ise, trafik kazaları nedeni ile hayatını kaybeden kişi sayısının 30 katına tekabül ediyor. Bu nedenle kalp sağlığına dikkat etmeli ve doğru beslenmeye özen göstermelisiniz. 



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