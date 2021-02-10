Kalp Ritim Bozukluğu Neden Olur? Ritim Bozukluğu Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Kalp ritim bozukluğu kalp çarpıntısı olarak da bilinmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kalp ritim bozukluğu artabilmektedir. Taşikardi olarak da halk arasında bilinen bir rahatsızlıktır. Tedavisi çok yönlü olarak sürebilir. Kalp ritim bozukluğu kimi zaman tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bundan dolayı tedavi seçenekleri de şart olur.

Kalp Ritim Bozukluğu Neden Olur?

1) Stres

Birincil olarak kalp ritim bozukluğunun sebeplerinden olarak bilinir. Özellikle iş stresi okul stresi gibi stresli bir hayat yaşamanız kalp ritim bozukluğunu önemli ölçüde tetikler. Bundan dolayı stresten uzak bir yaşam tarzının benimsenmesi son derecede önemlidir.

2) Sigara Kullanımı

Sigara kullanımı pek çok hastalığa davetiye çıkardığı gibi kalp ritim bozukluğunun da önemli sebeplerinden bir tanesidir. Sigara dumanı kalbin doğru bir şekilde çalışmasını engeller. Kalp damar yapısını bozarak kalbin tıkanmasını da sağlanmaktadır.

3) Kafein Tüketimi

Kafein tüketimi kalbe direkt olarak baskı yapmaktadır. Özellikle aşırı derecede kahve tüketmek kalp çarpıntısı ve kalp ritim bozukluğuna sebep olmaktadır. Kahve en fazla kafein içeren içeceklerden bir tanesidir. Bundan dolayı kafein tüketiminin azalması ile birlikte kalp ritim bozukluğu da azalmaktadır.

4) Alkol Kullanımı

Alkol olarak kullanımı da kalp ritim bozukluğu arasındadır. Dolayısıyla alkol tüketimini azaltmak bu hastalığa yakalanmamak için son derecede önemlidir. Alkol kullanımı kalp ritim bozukluğunu önemli ölçüde tetikler.

5) Depresyon

Depresyon yanında stres ile birlikte kalp ritim bozukluğu sebepleri arasındadır. Depresyonun yan etkisi olarak kalp ritim bozukluğu ortaya çıkar.

Ritim Bozukluğu Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Kalp ritim bozukluğu çoğu zaman önemli bir bulgu oluşturmaz. Fakat bazı durumlarda kalp ritim bozukluğu tehlikeli boyutlara çıkabilmektedir. Özellikle ilerlemiş kalp ritim bozukluğunda kişide bayılmalar söz konusu olabilir. Bayılmalar ve baş dönmesi ile birlikte kalp ritim bozukluğu iyice ilerler. Bu durumda tehlikeli olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda ritim bozukluğunun tehlikeli olduğu bir başka boyutta geçici görme kaybıdır. Eğer görme kaybı ve baş dönmesi ile birlikte eşlik ediyorsa ritim bozukluğu tehlikeli boyutta denilmektedir.