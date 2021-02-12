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12.02.2021 - 13:19 |

Kalp sıkışmasına ne iyi gelir? Kalp sıkışması neden olur, belirtileri nelerdir?

Vücudun en önemli organı olarak da dile getirilecek kalp, kanı pompalamak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yegane unsurdur. Tabii bazı zamanlar kalp sıkışmaları farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Peki, kalp sıkışmasına ne iyi gelir? Kalp sıkışması neden olur, belirtileri nelerdir? İşte bu konuda merak edilenler...

Kalp sıkışmasına ne iyi gelir? Kalp sıkışması neden olur, belirtileri nelerdir?
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Kalp kası şeklinde ifade edilen ve adlandırılan kaslardan meydana gelmiş olan kalp, iç kısmının boş olması ile sağlıklı bir şekilde kasılır. Böylece temiz ve kirli kan dolaşım yaparak vücudun ihtiyacı olan besin kaynaklarını farklı organlara ulaştırır. Yaşanan birtakım nedenlerden dolayı ise kalp sıkışması yaşanır ve bunun için belli başlı bazı önlemler almak mümkün.

Kalp Sıkışmasına Ne İyi Gelir?

Sağlıklı bir yaşam ve düzenli beslenme kalp sıkışmasını giderecek en önemli unsurlar içerisinde yer alır. Birçok insan kalp sıkışmasına ne iyi gelir sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda belli başlı uygulamaları ele almak suretiyle, sağlıklı bir yaşam elde etmek mümkün.

- Kolesterol içeriği düşük olan besin kaynakları tüketilmelidir.
- 45 dakika boyunca tempolu bir yürüyüş kalp sağlığını korur ve sıkışmayı yönler.
- Özellikle bir ya da iki diş sarımsak tüketmek kalp sağlığını koruyan en önemli unsurlardan biridir.
- Bal ve limon suyu kalp damarlarını temizleme noktasında oldukça etkilidir.
- Özellikle egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak kalbi korumak için önemli unsurlardan biridir.
- Günde ortalama 8 veya 10 bardak su tüketilmelidir.
- Kalp sağlığını koruyacak besin kaynakları dengeli olarak alınmalıdır.
- Düzenli uyku saati çok önemlidir.
- Sigara ve alkolden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır.

Kalp Sıkışması Neden Olur?

Kalp kasının yeterli miktarda oksijen alamaması ile beraber kalp sıkışması meydana gelmektedir. Özellikle kalp damarlarında tıkanma ve daralma zaman içerisinde kalp sıkışmasını yaratır. Bunun nedenleri arasında birçok unsur yer alıyor.

- Kalp yetmezliği
- Kalp ritim bozukluğu
- Kalp krizi
- Kalp kapakçıkları sorunu
- Kardiyomiyopati
- Koroner arter hastalıkları
- Kalp iltihaplanması
- Kalp tümörleri

Bu gibi daha aynı zamanda birçok farklı hastalık kalp sıkışması neden olabilmektedir. Bunu anlamak ve etkin bir tedavi için ise mutlaka uzman bir doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Kalp Sıkışması Belirtileri Nelerdir?

Yaygın olarak kalp sıkışmasını ortaya çıkaracak belli başlı bazı belirtiler bulunuyor.

- Göğüs bölgesinde oluşan ağrı ve sıkışma
- Nefes almada ve hareket etmede güçlük
- Belirli aralıklarla ağrının çene bölgesine ulaşması
- Göğüste yanma ve gerginlik hissi
- Terleme ve denge kaybı
- Mide rahatsızlığı ve mide bulantısı
- Halsizlik, yorgunluk ve hissizlik

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