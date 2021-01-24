Kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir? Kalsiyum (D vitamini) eksikliği nelere yol açar?

Kalsiyum özellikle kemiklerin güçlenmesi ve vücudun güçlü bir kemik yapısına sahip olması için ihtiyaç duyulan minerallerin başında gelir. Bu yüzden eksikliği bazı belirtiler gösterir ve hastalıklara yol açabilir.

Kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Kalsiyum eksikliği genellikle kan testinden sonra ortaya çıkmaktadır. Fakat vücuttaki kalsiyum miktarının kritik seviyede azalması, ortaya bazı belirtilerin çıkmasına sebep olabilir. Ortaya çıkan bu belirtileri şu şekilde listeleyebiliriz:

- Kaslarda kasılma ve spazm,

- Kalpte ritim bozukluğu,

- Elde, yüzde ve bacaklarda karıncalanma,

- Hafızada zayıflama ve unutkanlık,

- Depresyon ve karamsarlık,

- Kas ağrıları,

- Halüsinasyon ya da görme bozuklukları,

- Ciltte kuruluk,

- Tırnaklarda güçsüzlük ve kırılma.

Kalsiyum (D vitamini) eksikliği nelere yol açar?

Kalsiyum eksikliği kemiklerin güçsüzleşmesine sebep olabilir. Bu da vücudun kırılgan bir yapıya bürünmesi anlamına gelir. Kalsiyum eksikliği yaşayan bir insan, uzak tarihte ya da yakın tarihte olan olayları unutabilir, geçici ya da kalıcı hafıza kaybı yaşayabilir. Özellikle gelişme çağı içinde olan çocuklarda ortaya çıkan kalsiyum eksikliği, kemiklerin doğru şekilde gelişmemesine sebep olabilir. Bu yüzden hem çocuklar hem de yetişkinler için vücutta bulunan kalsiyum miktarı önemlidir.

Kalsiyum eksikliği neden olur?

Kalsiyum eksikliği pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kalsiyum eksikliğine neden olan başlıca faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- Yaşlılığa bağlı olarak,

- Menopoz sebebiyle,

- D vitamini eksikliği,

- Vejetaryen beslenme şekli,

- Aşırı alkol tüketimi,

- Aşırı sigara kullanmak,

- Magnezyum eksikliği,

- Paratiroid değerlerinin düşüklüğü,

- Tiroid bezi hastalıkları,

- Pankreatit,

- Bazı ilaçların yan etkileri.

Kalsiyum eksikliği nasıl giderilir?

Vücuttaki kalsiyum eksikliği pek çok şekilde giderilebilir. Bunun için doğal ürünler tüketilebileceği gibi, kalsiyum desteği sağlayan ilaçlar da kullanılabilir. Kalsiyum eksikliğini gidermek için özellikle süt ürünleri önerilmektedir. Kalsiyum eksikliği çeken biri bu yüzden süt, peynir, yoğurt ya da soya sütü gibi ürünler tüketmelidir.

Aynı zamanda bitkiler arasından ıspanak, kuru fasulye, soya fasulyesi, tatlı patates, lahana, brokoli, bamya, roka ve bal kabağı tüketilebilir. Portakal ve incir de bol miktarda kalsiyum içeren meyvelerdendir. Ayrıca kalsiyum eksikliğini gidermek için balık ürünlerinden sardalya ve somon da tüketilebilir.