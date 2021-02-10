Kan Bağışı Nedir? Kan Bağışı Yapabilmenin Şartları Ve Tüm Bilinmesi Gerekenler...

Kan bağışı yaparak bir canı kurtarmak mümkün olabiliyor. Kan bağışçısı olmak için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Kan bağışı yapabilmek için gerekli bazı testlerden geçmeniz gerekiyor.



Kan Bağışı Yapabilmenin Şartları ve Tüm Bilinmesi Gerekenler



Kan bağışı yapabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Kan vererek bir insanın hayatını kurtarmaya karar verdiyseniz bazı şartları taşımanız gerekiyor;

19 yaşından gün almış,

66 yaşından gün almamış,

1 yıl içerisinde dövme, akupunktur yaptırmamış, ameliyat olmamış ve piercing yaptırmamış olmak

İlk kez kan bağışında bulunacaklar olan kişiler için 61 yaşından gün almamış olmak,

Bulaşıcı hastalığı olmak,

50 kilonun üzerinde olmak,

Kendini kan verebilecek kadar iyi hissetmek,

Kan sayımı yapmak,

Bağışçı Sorgulama Formunda bulunan soruları doğru cevaplamış ve verilen cevaplara göre uygun bulunmuş kişiler, kan bağışçısı olabilir.

Kızılay'a Kan Bağışı Nasıl Yapılır?



Kan vermeye uygun görülen kişilerden kan almak için öncelikle uygun damar bulunur. Bir antiseptik yardımı ile damar belirginleştirilir ve damar yolu açılır. Damara girildikten sonra kan torbası dolmaya başlar. Otomatik kan alma cihazı sayesinde torba içinde bulunan solüsyon ile kanın karışması sağlanır. Kan alma işlemi ortalama 8-10 dakikalık bir işlemdir.



Kan verme işlemi sonrasında donöre şekerini dengelemesi için meyve suyu ve kek ikram edilir. Kan veren kişi daha sonra günlük hayatına istediği şekilde devam edebilir. Sadece 8-10 dakikalık bir işlem sayesinde kronik anemi hastalığı olan pek çok hastanın hayatını kurtarabilir, ameliyat olacak hastaların acil kan ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilir ve pek çok hastanın tedavisi için büyük bir iyilik adımı atma imkanı bulabilirsiniz.



Kan Verme Bağışçısı Olmak İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler



Erkeklerin kan bağışı yapabileceği ortalama aralık, 90 gün kadın bağışçılarda ise, 120 gündür. Özel durumlar olması durumunda bu süre kan bağışı hekimi tarafından belirlenebilir. Kan bağışı öncesinde kan verecek kişinin çok aşırı olmasa da karnı tok olması önerilir. Donörün özellikle yağlı yiyeceklerden kaçınması ve bol sıvı alması gerekir.



Bağışçı aşırı yorgun ya da uykusuz olmamalıdır. Aynı zamanda bağışçı olacak kişinin 120 saat öncesine kadar alkol almaması gerekir. Bağışçının nabız, kan basıncı ve vücut sıcaklığı normal aralıklarda olması gerekir. Kan bağışı sonrasında da bağışçı, bol sıvı almalı ve en az 1 saat boyunca sigara içilmemelidir. Ağır işlerde ve aşırı sıcak ya da aşırı soğuk ortamlardan bağışçının bir süre uzak durması da gerekir.