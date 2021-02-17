Kan Basıncı Nedir? Normal Kan Basıncı Değerleri Kaç Olmalıdır?

Aort atardamarı yardım ile kalp temiz ve kirli kan ile vücut içerisinde etkin bir dolaşım gerçekleştirir. Böylece gerekli olan besin kaynakları doku ve organlara ulaştırılır. Bu durum sağlanırken belli bir kan basıncı oluşur. Böylece akım çok daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde, dengeli bir hız altında gerçekleşir. O yüzden sağlıklı bir yaşam için mutlaka kan basıncının belli değerler arasında olması gerekir.

Kan Basıncı Nedir?

Kalp sürekli olarak çalışır ve toplam 4 odacıktan oluşur. 1 dakika içerisinde 5 litre kadar kanın sürekli olarak dolaşım sağlanmasına imkan veren kalp, bunu aralıksız olarak gerçekleştirmeye devam eder. Bu bağlamda akciğer ile beraber aort damar üzerinden kan dolaşımı gerçekleşir.

Gerçekleşen dolaşım kalp kasının belirli aralıklarla ve düzenli olarak kasılması ile sağlanır. Bu gerçekleşirken kan basıncı oluşur ve ortaya çıkan basınç üzerinden damarlar yardımıyla kan akışı sağlanır. İşte bu basınca kan basıncı denmektedir. Günün 24 saati boyunca herhangi bir kesinti olmadan ve dengeli şekilde, vücudun farklı bölgelerine kan akışı kalp kasının kasılması ile oluşan basınç üzerinden gerçekleşir.

Normal Kan Basıncı Değerleri Kaç Olmalıdır?

Sağlıklı bir insanda mutlaka belirlenmiş olan dengeli kan basıncı değer aralığı içerisinde yer almalıdır. Her ne kadar kan basıncı insandan insana değişkenlik gösterse dahi, ideal sistolik kan basıncı, ‘120 ila 130 mmHg’ aralığında olmalıdır. Aynı zamanda küçük tansiyon olarak tabir edilen diyastolik kan basıncı ise, ‘70 ila 90 mmHg’ arasında olması gerekir. Söz konusu çocuklar ve gençler olduğu zaman ise, bu değerin daha alt miktarları ele alınır ve sağlıklı olarak değerlendirilir. Yapılacak olan uzman bir doktor kontrolü altında testler eşliğinde bu değer ortaya çıkarılabilmektedir.

Kan Basıncı Nasıl Ölçülür?

Kan basıncı 2 farklı cihazla ölçülebilmektedir. Bunlardan biri herkesin bildiği tansiyon aletidir. Diğeri ise sfigmomanometre ismi ile bilinen cihaz üzerinden yapılan ölçümlerdir. Dirseğin iç kısmından ve 2 veya 3 cm uzağında gerçekleştirilen ölçüm, kol bölgesinin hafif sıkılması ile gerçekleşir.

Cihazların kalbin seviyesini tutulması ile gerçekleştirilen ölçümler, bireysel olarak ya da hastanede uzman doktor kontrolü altında yapılabilmektedir. Özellikle birçok hastalığın ya da rahatsızlığın habercisi olması ile beraber, kişinin sağlıklı olup olmadığı noktasında da önemli bir unsurdur.

Kan Basıncı Ölçümü Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişinin sağlık durumunun belirlenmesi noktasında kan basıncı büyük öneme sahiptir. O yüzden kan basıncı ölçümü yapılırken belli başlı bazı hususlara dikkat etmek çok önemlidir.

- Kan basıncı ölçümü gerçekleşmeden yarım saat önce egzersiz yapılmamalı, yemek yenmemeli, sigara ve alkol kullanılmamalıdır.

- Kan basıncı yapılmadan 5 dakika önce mutlaka dinlenilmesi gerekir.

- Kıyafet üzerinden ölçüm gerçekleşmemelidir.

- Kan basıncının gerçekleştirilecek olup mutlaka kalp hizasında olmalı, dirsek altına sabitlenmesi için bir dayanak konmalıdır.

- En serbest bırakılmalı ve yumruk yapılmamalıdır.

- Ölçüm esnasında konuşulmamalıdır.

- Kan basıncı sırasında bacak bacak üstüne atılmamalıdır.