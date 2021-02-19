Kan Grupları Nelerdir? Kan Grupları Tablosu, Kim Kimden Kan Alıp Verebilir?

Farklı kan gruplarını sınıflandıran ABO sistemi, 1900 yılında Landsteiner tarafından keşfedildi. Bu kan grupları sayı olarak dörttür (A, B, AB ve 0) ve kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde A veya B antijenlerinin varlığı, yokluğu, kombinasyonuyla farklılaşır.

Kan Grupları Nelerdir?

İnsanlarda kan grubu, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki antijen adı verilen maddeler tarafından belirlenir. Kan grupları sistemlere ayrılmıştır. ABO sisteminde dört olası kan grubu vardır; A, B, 0 ve AB. Rh sisteminde, kırmızı kan hücresinin yüzeyinde "D" maddesinin varlığı veya yokluğu, birinin Rh pozitif (+) veya negatif (-) olup olmadığını belirler.

Kan Grupları Tablosu Nedir?

ABO sistemi, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde A ve B olmak üzere iki antijenin varlığına veya yokluğuna göre dört kan grubu belirlemeyi mümkün kılar. İnsanlar, antijen A'ya, antijen B'ye sahip olmalarına veya her ikisine sahip olmalarına bağlı olarak A, B, AB veya 0 kan grubu olarak sınıflandırılır.

Dört kan grubunu belirler. Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan iki antijen A ve B'nin varlığına veya yokluğuna göre tekrarlamak gerekirse;

Grup A: deneğin A antijenleri ve anti-B antikorları var.

Grup B: deneğin B antijenleri ve anti-A antikorları var.

AB grubu: denekte A ve B antijenleri var, ancak anti-A ve B antikorları yok.

Grup 0: deneğin anti-A ve B antikorları yok, ancak A ve B antijenleri var.

Kim Kimden Kan Alıp Verebilir?

Transfüzyona geçmeden önce, vericinin kan grubu ile alıcının kan grubu arasında uygunluk olması önemlidir. Hasta uyumsuz bir gruptan bir kan bileşeni ile transfekte edilirse bağışıklık sistemi kendisine yabancı olan “antijen” adı verilen maddelerin varlığını tanıyacaktır. Uyumsuzluk, kan bileşeninin reddedilmesine ve hastanın durumunun kötüleşmesine neden olabilir. Uyumluluk testleri her transfüzyondan önce hastanede yapılır.

Kırmızı kan hücresi transfüzyonları için farklı donör kan grupları ve alıcılar arasındaki uyumlulukları özetlemektedir. Bu nedenle 0- grubu herkese yöneliktir; buna "evrensel bağışçı" denir. Bu nedenle, acil durumlarda diğer şeylerin yanı sıra 0- kan kullanılacaktır. Tersine, AB + grubu tüm kan gruplarından kan alabilir; bu nedenle "evrensel alıcı" olarak adlandırılan gruptur. Bununla birlikte, vakaların çoğunda, alıcılara kendi kan gruplarından bir donörden kan transfüzyonu yapılır. Bu, bir A + alıcısının bir A + vericiden kan alacağı anlamına gelir.

Kırmızı kan hücrelerinde D antijeninin varlığını veya yokluğunu gösterir. Bu sistem, bir bireyin Rh pozitif (+) veya Rh negatif (-) olup olmadığını ortaya çıkarır.

Kan Uyumu Nedir?

Kan bağışı için 0 grubundaki bireyler evrensel bağışçılar olarak kabul edilir. Kan nakline ihtiyaç duyan herkes 0 grubundan kan alabilir. Sözde evrensel alıcılar AB grubunun özneleridir.

Plazma bağışlarına gelince, AB grubundaki insanlar da evrensel bağışçılardır. Fransız Kan Kuruluşu'na göre bu grup nüfusun sadece yüzde 4'ünü ilgilendiriyor. Bu nedenle bağışçılar aktif olarak plazma bağışları için aranmaktadır.

AB + grubundaki insanlar "Evrensel alıcılardır", tüm kan gruplarından kan, kırmızı kan hücreleri alabilirler. Bununla birlikte vakaların çoğunda, alıcılara kendi kan gruplarından bir donörden kan transfüzyonu yapılır.

Bir transfüzyon sırasında alıcının güvenliğini garanti etmek için kan gruplarına ve ürün türüne göre uyumluluk kurallarına uymak önemlidir; kırmızı kan hücreleri, trombositler veya plazma bunlardandır. Uyumsuzluk durumunda alıcının bağışıklık sistemi, kan bileşeninin reddedilmesine ve hastanın durumunun kötüleşmesine yol açabilen, kendisine yabancı maddeler olan "antijenler" in varlığını tanıyacaktır.

Kan grubunuz ne olursa olsun kırmızı kan hücreleriniz, plazmanız veya trombositleriniz hayat kurtarabilir!