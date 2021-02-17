Kan Hücreleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? Kan Hücreleri Nasıl Artırılır?

Plazma, içerisinde kimyasal maddeler, proteinler ve besin maddeleri içeren yüksek miktarda sudan oluşur. Kanın geri kalan kısmı ise hücrelerden meydana gelmektedir. Kan pulcukları (trombositler), akyuvar (lökosit) ve alyuvar (eritrosit) ise kan hücrelerini oluşturur.

Kan Hücreleri İsimleri ve Görevleri Nelerdir?

Erişkin bir insanda alyuvarlar(kırmızı kan hücreleri), trombositler(kan pulcukları) ve birçok akyuvarlar(beyaz kan hücreleri) kemik iliğinde üretilmektedir. Bir kısım beyaz kan hücresi kemik iliği dışında üretilmektedir. Kan hücreleri 3 çeşittir.

Alyuvarlar (eritrositler)

Bunlar kana kırmızı rengi veren hücrelerdir. Kırmızı kan hücrelerinin ağırlığının 1 / 3'ü olan hemoglobin adı verilen bir protein içerirler. Bu proteinin işlevi oksijen (O2) taşımaktır. Çekirdek ve organelleri olmadığı için bölünemezler ve ömürleri sınırlıdır (120 gün). 1 mm3 kanda kadınlarda ortalama 4,8 milyon kırmızı kan hücresi ve erkeklerde 5,4 milyon kırmızı kan hücresi bulunur.

Akyuvarlar (lökositler)

Akyuvarlar beyaz kan hücreleri olarak da adlandırılır. Belirli bir şekli olmayan çekirdekli kan hücreleridir. Beyaz kan hücreleri, organizmaları bakterilerden, parazitlerden, virüslerden ve tümörlerden koruyabilen insan vücudunun savunma sisteminin hareketli bir unsurudur. 1 milimetre küp kandaki sayıları 4.000 ile 10.000 arasında değişmektedir. Beyaz kan hücreleri kılcal duvarlardan geçebilir ve savunma rolü oynadıkları çevredeki bağ dokulara girebilir.

Kan pulcukları (trombositler)

Trombositler, çekirdek içermeyen küçük, renksiz, küçük çaplı hücrelerdir. Yuvarlak veya oval çift dışbükey disk şeklindedir. 1 mm3 kanda 150.000-350.000 trombosit vardır. Yaşam süreleri 5-7 gündür. En önemli işlev; biçimsel değişim ve yapışkanlık göstermektir. Kan pıhtılaşmasını uyarır, kan damarlarındaki çatlakları onarır ve kanın damarlardan dışarı akmasını engeller. Damar yaralanmasında trombositler kan damarının iç yüzeyine yapışarak yaralı bölgeyi tıkar. Salgılanan trombokinazın pıhtılaşmasında rol oynarlar. Pıhtılar oluştuğunda pıhtılaşır, yaranın ağzını küçültür ve kanamayı durdurur.

Kan Hücreleri Nasıl Artırılır?