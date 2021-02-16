Kan Kanseri Nedir, Nasıl Anlaşılır? İşte Kan Kanserinin Tüm Evreleri...

Kan kanseri tıpta lösemi olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle bu kanser türü için çocukluk çağı ve 50 yaş üstü olan yetişkinler risk altındadır. Kan kanserinde diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis son derecede önemlidir.



Kan Kanseri Nedir?



Kan kanseri kök hücrelerin kemik iliğinde yer alan bu hücrelerin gelişiminin tamamlamaması ve durmasına denilmektedir. Aynı zamanda kemik iliğinde yer alan kök hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalma eğilimindedir. Öncelikle kan kanserinde kemik iliğinde yer alan hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalır daha sonra ise bu hücre çoğalması hızlı bir şekilde diğer hücrelere de atlar.



Kan kanseri mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık türüdür. Eğer tedavi edilmezse ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Çocuklarda tedavi şansı yetişkinlere göre daha fazladır.



Kan Kanseri Nasıl Anlaşılır?



Kan kanseri hızlı seyreden bir hastalıktır. Vücutta ortaya çıktığı zaman kısa süre içerisinde kendini elli etmeye başlar. Kan kanserinin anlaşılması için bazı belirtileri vardır. İşte o belirtiler;



1) İştahsızlık: Nedene bağlı olmadan iştahsızlık ortaya çıkabilmektedir. Kişi gün boyunca tamamen iştahsız olur ve bu iştahsızlık aylarca da sürebilir.



2) Kilo Kaybı: Her kanser türünde olduğu gibi bu kanser türünde de nedensiz kilo kayıpları meydana gelmektedir. Hızlı bir şekilde kilo kaybı gözlemlenir.



3) Halsizlik: Kan kanserinin en önemli belirtilerinden biri de halsizliktir. Halsizlik genellikle istirahat halinde ortaya çıkar. Efor sarf etmeden ortaya çıkan halsizlik genellikle kişinin gün boyu yorgun hissetmesine sebep olmaktadır.



4) Yüksek Ateş: Kan kanserinin bir diğer belirtisi de yüksek ateştir. Sık sık ortaya çıkar ve herhangi bir hastalığa bağlı olmadan gelişebilir. Yüksek ateş ile birlikte kişide terleme de ortaya çıkar. Aynı zamanda titreme de gözlemlenebilir. Sık tekrarlayan yüksek ateş durumu söz konusu ise kan kanserinden şüphelenilebilir.



5) Eklemlerde Ağrı: Kan kanserinde eklemler de doğrudan etkilenmektedir. Dolayısıyla eklemlerde gün boyu ağrı gözlemlenebilmektedir. Eklemlerde ağrı kan kanserinin en belirgin belirtilerinden bir tanesidir. Eklem ağrıları ile birlikte yanında kemik ağrıları da eşlik edebilmektedir.



6) Nefes Darlığı: Nefes darlığı da kan kanseri için önemli bir belirtidir. Gün boyu nefes darlığı gözlemlenebildiği gibi aynı zamanda gece de nefes darlığı olabilmektedir.



İşte Kan Kanserinin Tüm Evreleri



Evre 0: Lenfosit hücrelerinde artış gözlemlenmiştir. Tesadüfen yakalanmış olan evredir. Hastalıkta tedavi şansının en yüksek olduğu evredir.



Evre 1: Lenfosit sayıları bu evre ile birlikte iyice artmıştır. Lenf bezlerinde büyüme de yine bu evrede gözlemlenir.



Evre 2: Lenf bezlerinin büyüdüğü gibi aynı zamanda dalakta da büyümeler gözlemlenmektedir.



Evre 3: Bu evrede lenf bezleri ve dalaklar büyümüştür. Bunun yanında anemi yani kansızlık da meydana gelmektedir.