Kan Lekesi Nasıl Çıkar, Ne İyi Gelir? Kurumuş Kan Lekesini Çıkarmak İçin Ne Yapılmalı?

Kan lekesi bazı pratik yöntemler kullanılarak çıkarılabilir. Özellikle kumaşın içerisine iyice yerleştiği zaman kan ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Koltuk gibi bazı eşyalara karıştığında hem kötü bir görüntü oluşturmakta hem de çıkarma noktasında büyük zorluk yaratmaktadır. Tabii birtakım uygulamalar üzerinden çok zorlanmadan kanı aslında çıkarmak mümkün. Burada önemli olan doğru uygulamaları eşyalara göre değerlendirmektir.



Kan Lekesi Nasıl Çıkar, Ne İyi Gelir?



En çok merak edilen konular arasında kan lekesi nasıl çıkar ya da ne iyi gelir oluyor. Pek çok insan bu problem ile karşı karşıya hayatının farklı bir zaman diliminde kalır. Farklı giysi çeşitleri ile beraber aynı zamanda koltuk ya da halı ile daha birçok farklı eşyaya kan bulaşabilmektedir. Aynı zamanda kuruduğu vakit çıkarma konusunda büyük zorluk yaratan problemler arasında yer alıyor. O yüzden dikkatli şekilde doğru uygulamalar ele alınmalı ve aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir. Kanın üzerine uygulanacak yöntem açısından miktar da çok önemlidir.



Bu doğrultuda su ya da tuz ile beraber diş macunu gibi unsurlar kanın farklı eşyalardan çıkarılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Tabii aynı zamanda beyaz sirke de yine en etkili çözüm yöntemleri arasında yer alıyor. Siz elinizde bulunan herhangi birini kullanabilir ve güvenli şekilde kanın farklı eşyalar üzerinden çıkarılmasına imkan tanıyabilirsiniz.



Kurumuş Kan Lekesini Çıkarmak İçin Ne Yapılmalı?



Kurumuş kan lekesini çıkarmak için belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri dikkatli şekilde uygulamak suretiyle, kanın tamamen ya da büyük bir oranda çıkmasına fırsat tanıyabilirsiniz.



Soğuk su yöntemi; Eğer kan lekesi herhangi bir eşya üzerine yeni bulaşmış ise, hemen Soğuksu uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Kan lekesini yüksek oranda ve hatta tamamen çıkarabilir.



Tuzlu su yöntemi; Eğer fark ettiğinizde artık kan lekesi çoktan kurumuş ise, o zaman tuzlu su yöntemi en etkin çözümlerden biridir. Tuz ve suyu birbirine karıştırmak suretiyle macun kıvamına getirin. Ardından bunu ilgili eşyanın üzerine sürün ve bulaşık süngeri ile ovalayın. Bu şekilde kan lekesinin çıktığını göreceksiniz.



Diş macunu yöntemi; Kurumuş kan lekesini çıkarmak için en kolay yöntemlerden biri diş macunudur. Lekenin üzerine diş macunu uyguladıktan sonra 15 dakika boyunca bekleyin. Ardından temiz bir bez yardımıyla diş macununu koltuktan çıkarın. Leke çok zaman geçmeden hızlı şekilde tamamen yok olacaktır.



Beyaz sirke yöntemi; Bir Türk kahvesi fincanı kadar beyaz sirkeyi ilgili eşyanın üzerine dikkatli şekilde dökün. Daha sonra leke kaybolana kadar bekleyin. Olumlu sonucu kısa sürede görebilirsiniz.