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17.02.2021 - 18:58 |

Kan Pıhtılaşması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kan Pıhtılaşması Neden Olur

Yaralanma ve kesiklerde kan kaybının önlenmesi adına kan pıhtılaşması vaziyeti ortaya çıkar. Fakat başka vaziyetlerde kan pıhtılaşması çok tehlikeli durumların habercisidir. Kan pıhtılaşması; damar sertliği, kısmi felç, beyin kanaması gibi hastalıklara sebep olacağı gibi ölümle de sonuçlanır. Peki kan pıhtılaşması nedir, belirtileri nelerdir? Kan pıhtılaşması neden olur? İşte detaylar.

Kan Pıhtılaşması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kan Pıhtılaşması Neden Olur
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Vücutta oluşan herhangi bir yaralanma ve kesik neticesinde; damarlardan kan akışını önleyen durumun ismi pıhtılaşmadır. Pıhtılaşma durumu devam etmediği zaman ortaya çıkacak herhangi ufak bir kanama bile durdurulmayacağından kan kaybı, kişinin ölümüne sebep olabilmektedir. 

Kan Pıhtılaşması Nedir?

Kan pıhtılaşması; pek çok durumda oldukça önemli bir durumdur. Hayati anlamda çok önemli olan bu durum; insan vücudunda bir kesik veya yaranın oluşmasıyla beraber venöz ya da arteryel damara zarar verilmemişse belirli bir zaman sonra kan akışını durdurur. Aynı pıhtılaşma durumunun yetersiz derecede tetiklenmesi, başka vaziyetlerde hayatı tehdit edebilmektedir. Kişi kendine zarar verdiğinde, küçük bir damar kesildiği için kan akar. Kanda; beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler yer alır. Trombositler, kopan ufak damarın kenarında toplanıp, yumuşak tıkaç oluşturma sorumluluğunu alır. 

Birkaç tane kan proteini bir araya gelip reaksiyona girerek, tronositlerini birbirine yapıştıracaktır. Katılaşan pıhtı, kan damarının dışa kaçmasını önleyerek kanamayı durdurur. İnsan vücudunda pıhtılaşma gerçekleşmediği zaman; damarların içinde yer alan kan ağırlaşıp, kanın pıhtılaşmasına neden olur. Kan ağırlaşması; kanın koyu kıvam alması olarak belirtilir. Bu ise; beyin kanaması, damar sertliği, kısmı felç gibi türlü hastalıkları da beraberinde getirmektedir. 

Kan Pıhtılaşması Belirtileri Nelerdir? 

Kan pıhtılaşmasının semptomları; pıhtının olduğu yere göre değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak;

- Kalp ve akciğerde ortaya çıkan kan pıhtılaşmasının semptomları; kol, göğüs, sırt ve boyunda oluşan ağrı ile nefes darlığının yaşanmasıdır.

- Beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşmasının belirtileri; hareket edememe, konuşmada bozukluk, anlamada zorluk çekme ve baş ağrısı şeklindedir.

- Bacaklarda görülen pıhtılaşma belirtileri; bacağın alt kısmında kızarık ve ağrıların meydana gelmesi ve sıcaklık hissedilmesidir. 

Kan Pıhtılaşması Neden Olur?

Kan pıhtılaşmasının oluşmasına neden olan faktörler;

- Travmalar,

- Çok ciddi bir düzeyde ameliyat geçirmek,

- Gereğinden fazla kilolu olmak,

- Genetik unsurlar,

- Bazı ilaçların kullanılması,

- Şeker hastalığı,

- Kanser ve kanserin tedavi edilmesi,

- Kalp yetmezliği hastalığı,

- Türlü hastalıklardan ötürü uzun süre boyunca hastanede yatmış olmak,

- Uzun süreli olarak bir yerde oturulmaması olarak belirtilebilir. 

Kan Pıhtılaşmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kan pıhtılaşmasının tedavisi, ilaçla yapılır. Kan sulandırıcı ilaçlar ya oral yolla alınır ya da deri altından enjekte edilir. Bu tür ilaçların oldukça kontrollü bir biçimde alınması gerekir. Kan sulandırıcı ilaçlar, bu yüzden hekim gözetiminde verilir. 

Pıhtının Oluşmasını Önleyen Sebep Nedir?

Lezyon bulunmuyorsa kanda yer alan antikoagülan unsurlar, pıhtının oluşumunu önler. Kendi kendine oluştuğu zaman, hasar olmadığında bu trombüsler, kanın akışını önleyerek tromboza sebep olabilir. Bu pıhtıların oluşmasını önlemek adına antikoagülan tedavileri vardır. Pıhtılaşma unsurunun olmaması, pıhtılaşma problemlerine neden olur. İnsan vücudunda uyuşma, kısmi felç, beyin damarlarının tıkanması gibi durumlar pıhtılaşmanın en önemli sebepleri içerisinde yer almaktadır.

 

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