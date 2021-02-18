Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır? Dişte Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Diş hastalıklarından en önemli olanı ve tüm problemlerin temeline dayanan diş çürüğü ve iltihaplanma ağız ve diş sağlığını olumsuz yönden etkileyen bir sağlık sorunudur. Ağız ve diş sağlığının korunması temelinde mevcut yapıyı korumak ile mümkündür. Bu nedenle de kanal tedavisi yöntemi son derece etkili ve geniş uygulama alanı olan biri diş tedavisidir.

Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Özellikle diş sağlığı problemleri yaşayan insanlar kanal tedavisi nasıl yapılır diye merak edilmektedir. Bir dişe kanal tedavisi yapılabilmesi için öncelikle dişin tamamen çürümüş olmaması gerekmektedir. Tamamen çürümüş ve kökünde iltihap olan dişler için çekim işlemi yapılır. Ancak belirli bir kısmı sağlam olan dişler için kanal tedavisi uygulanabilir.

Kanal tedavisi sırasında dişler uyuşturulduğu için herhangi bir ağrı veya sızı hissedilmemektedir. Kanal tedavisi sırasında dişin rahat olması için çevresi su geçirmez bir malzeme ile çevrilir. Bu işlemin ardından bakterilerin, iltihabın veya apnenin olduğu dişte bir delik açılır. Bu delikten açılan kanal ile toplu iğneye benzeyen bir araç yardımıyla diş önce temizlenir ardından köklerdeki sinirler etkisiz hale getirilir.

Bu aşamadan sonra artık dişlerde herhangi bir ağrının hissedilmesi söz konusu değildir. Bu işlemin ardından dişin açıkta kalmaması için dolgu yapılarak yeni bir diş görünümüne kavuşturulur. Kanal tedavisinin ardından kısa süreli hafif bir ağrı ve derin olmayan sızılar hissedilebilir. Diş tamamen köklerinden arındığı için bir ağrı söz konusu olmaz.

Dişte Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kanal tedavisi, kısa süreli bir işlemdir. 45 - 60 dakika arasında tamamlanır. Ancak, kanal tedavisi iltihaplı olan veya kısmen çürümüş olan bir dişe yapılacaksa, önceden iltihabın kurutulması gerekmektedir.

Bu nedenle de diş hekimleri diş yapısına uygun bir periyot belirleyerek antibiyotik tedavisi yoluyla kanal tedavisi uygulanacak olan dişin yapısını düzeltme yoluna veya iltihabın tamamen giderilmesinin ardından gerekli olan işlemleri yapmaktadırlar.

Dişin durumuna bağlı olarak kanal tedavisi 1 veya iki seans sürebilir. Ayrı bir uzmanlık alanı gerektiren kanal tedavisini genel olarak endodonti uzmanları yapmaktadır. Ayrıca uzman diş hekimleri de kanal tedavisi uygulamasını yapabilir.