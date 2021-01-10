Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?

Kan vücutta oksijen, besin maddelerini, hormonları vitaminleri ve antikorlari dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ve atık maddelerini vücuttan uzaklaştıran sıvıdır. Sepsitemi, ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonudur. Ayni zamanda kan zehirlenmesi olarak da bilinir.

Sepsitemi, vücudun herhangi bir yerinde akciğer enfeksiyinu veya deri üstündeki bir yarada bakteriyel bir enfeksiyon oluşması sonucu kan dolaşımına girdiğinde ortaya çıkar. Enfeksiyon tanım olarak infeksiyöz bir ajanın vücuda girerek çoğalması anlamına gelmektedir.

Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir?

Kan vücutta temiz akan bir sıvıdır. Fakat içerisine bakteriyel ve virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihap oluşur. Belirtileri şunlardır:

Kendini iyi hissetmeme,

Ateşin yükselmesi. 38 derecenin üzerinde ateş olması,

Kusma veya bulantı,

İshal,

Ani ısı değişimleri ile soğuk alma,

Düzensiz beslenme ve yoğun iş temposu,

Başka birinden bulaşıcı hastalıkların geçmesi,

Eklem rahatsızlıkları,

Bağırsak iltihaplanması,

Kireçlenme,

Kanser,

Kalp hastalıkları,

Kontrolsüz antibiyotik tüketimi,

Gece terlemesi,

Lenf bezlerinin büyümesi,

Deri döküntüsü ya da kaşıntı,

Solunum hızının dakikada 20 solunumun üzerinde olması,

İdrara çıkışın azalması. İdrar yapılırken yanma ve acı hissi,

Aşırı kilo kaybı,

Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük,

Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma oluşması.

Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?

Herhangi bir mikrop yada enfeksiyon sepsise neden olabilir. Çok sık bilinmeyen bir hastalık olsa da ciddi sorunlara yol açabildiği gibi ölümle sonuçlanan bir rahatsızlık olabilir. Sepsisin erken teşhis edilememesi ve tedavi edilememesi durumunda ölümle sonuçlanan bir tablo oluşabilir.

Hastalığın bu evreye gelmesini önlemek amacı ile sepsis belirtileri ile doktora başvuran ve sepsis tanısı konulan hastalarda genellikle düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı ilaçlar kullanılır. Enfeksiyonu önlemeye yardımcı intravenöz yolla uygulanan ilaçlar kullanılır. Kan şekerinin regüle edilmesini sağlayan insülin enjeksiyonlar ve ağrı kesicileri tedavide kullanılan ilaçlardır. Ayrıca damar yolu ile sıvı desteğide sağlanabilmektedir.

Kan zehirlenmesi eğer böbreklere zarar verdiği gözlemlenir ise doktorun önerisi ile hasta ara ara diyalize girebilir. Nefes darlığı ya da solunum güçlüğü çekilen durumlarda hastaya solunum cihazı bağlanabilir. Sepsise neden olan iltihap içeren bir apseden kaynaklı ise cerrahi operasyonla bu durum ortadan kaldırılabilir.

Kan zehirlenmesi nedir?

Dünyada oldukça yaygın olan bir hastalık olmasına rağmen az bilinen bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 30 ile 70 arasında yer alır. Kan zehirlenmesine sebep olan enfeksiyonlar başta akciğer, idrar yolları, batın, rahim olmak üzere herhangi bir organdan kaynaklanabilir. En çok stafilokok- steptokok türü olan bakteriler, daha nadiren virüs, mantar ve parazitler neden olabilir.

Kan zehirlenmesinden korunmak için ateş yükselmesi, solunum güçlüğü ve kalp atım hızında artış yaşanılan durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, olduğunca stresten uzak durmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hijyene özen göstermek ve düzenli beslenmek kan zehirlenmesi durumunun yaşanmasını en az riske düşürür.





