Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?
10.01.2021 - 13:42 |

Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?

Kan atardamar, toplardamar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan akıcı plazma ve hücrelerden meydana gelmiş kırmızı renkteki sıvıdır. Kana latincede hema, kanı inceleyen bilim dalına ise hematoloji denir. Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer? Sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?
ABONE OL

Kan vücutta oksijen, besin maddelerini, hormonları vitaminleri ve antikorlari dokulara taşıyan ve oluşan karbondioksit ve atık maddelerini vücuttan uzaklaştıran sıvıdır. Sepsitemi, ciddi bir kan dolaşımı enfeksiyonudur. Ayni zamanda kan zehirlenmesi olarak da bilinir.

Sepsitemi, vücudun herhangi bir yerinde akciğer enfeksiyinu veya deri üstündeki bir yarada bakteriyel bir enfeksiyon oluşması sonucu kan dolaşımına girdiğinde ortaya çıkar. Enfeksiyon tanım olarak infeksiyöz bir ajanın vücuda girerek çoğalması anlamına gelmektedir.

Kanda enfeksiyon belirtileri nelerdir? 

Kan vücutta temiz akan bir sıvıdır. Fakat içerisine bakteriyel ve virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihap oluşur. Belirtileri şunlardır:

Kendini iyi hissetmeme,

Ateşin yükselmesi. 38 derecenin üzerinde ateş olması,

Kusma veya bulantı,

İshal,

Ani ısı değişimleri ile soğuk alma,

Düzensiz beslenme ve yoğun iş temposu,

Başka birinden bulaşıcı hastalıkların geçmesi,

Eklem rahatsızlıkları,

Bağırsak iltihaplanması,

Kireçlenme,

Kanser,

Kalp hastalıkları,

Kontrolsüz antibiyotik tüketimi,

Gece terlemesi,

Lenf bezlerinin büyümesi,

Deri döküntüsü ya da kaşıntı,

Solunum hızının dakikada 20 solunumun üzerinde olması,

İdrara çıkışın azalması. İdrar yapılırken yanma ve acı hissi,

Aşırı kilo kaybı,

Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük,

Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma oluşması.

Sepsis, kan zehirlenmesi, kanda iltihap nasıl geçer?

Herhangi bir mikrop yada enfeksiyon sepsise neden olabilir. Çok sık bilinmeyen bir hastalık olsa da ciddi sorunlara yol açabildiği gibi ölümle sonuçlanan bir rahatsızlık olabilir. Sepsisin erken teşhis edilememesi ve tedavi edilememesi durumunda ölümle sonuçlanan bir tablo oluşabilir.

Hastalığın bu evreye gelmesini önlemek amacı ile sepsis belirtileri ile doktora başvuran ve sepsis tanısı konulan hastalarda genellikle düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı ilaçlar kullanılır. Enfeksiyonu önlemeye yardımcı intravenöz yolla uygulanan ilaçlar kullanılır. Kan şekerinin regüle edilmesini sağlayan insülin enjeksiyonlar ve ağrı kesicileri tedavide kullanılan ilaçlardır. Ayrıca damar yolu ile sıvı desteğide sağlanabilmektedir.

Kan zehirlenmesi eğer böbreklere zarar verdiği gözlemlenir ise doktorun önerisi ile hasta ara ara diyalize girebilir. Nefes darlığı ya da solunum güçlüğü çekilen durumlarda hastaya solunum cihazı bağlanabilir. Sepsise neden olan iltihap içeren bir apseden kaynaklı ise cerrahi operasyonla bu durum ortadan kaldırılabilir.

Kan zehirlenmesi nedir?

Dünyada oldukça yaygın olan bir hastalık olmasına rağmen az bilinen bir hastalıktır. Ölüm oranı yüzde 30 ile 70 arasında yer alır. Kan zehirlenmesine sebep olan enfeksiyonlar başta akciğer, idrar yolları, batın, rahim olmak üzere herhangi bir organdan kaynaklanabilir. En çok stafilokok- steptokok türü olan bakteriler, daha nadiren virüs, mantar ve parazitler neden olabilir.

Kan zehirlenmesinden korunmak için ateş yükselmesi, solunum güçlüğü ve kalp atım hızında artış yaşanılan durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, olduğunca stresten uzak durmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak, hijyene özen göstermek ve düzenli beslenmek kan zehirlenmesi durumunun yaşanmasını en az riske düşürür.



Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Mide delinmesi belirtileri nelerdir? Gastrik perforasyon neden olur, tedavisi ve ameliyatı

Mide delinmesi belirtileri nelerdir? Gastrik perforasyon neden olur, tedavisi ve ameliyatı

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?

Vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Vitamin eksikliği nelere yol açar?

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet