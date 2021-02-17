Kanda Enfeksiyon Nedir, Neden Olur? Kanda Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Septisemi da sepsis adı verilen, genelleştirilmiş enfeksiyon olduğunu vücutta yayılır kandır. Bazen sepsisin kanın enfeksiyonu olduğunu duyuyoruz.

Kanda Enfeksiyon Nedir?

Kan enfeksiyonları, genellikle ölüme yol açan ciddi enfeksiyonlardır. Her yıl ülkemizde binlerce hasta hastanede kaldıkları süre boyunca kana bulaşır. Bazı nozokomiyal kan enfeksiyonları (hastanede kapılan) uluslararası kabul görmüş kılavuzlar izlenerek önlenebilir.

Bir mikroorganizma (bir bakteri, virüs veya parazit gibi) vücudun bir kısmından ( örneğin deri, mesane ) geçtiğinde kan enfeksiyonundan (popüler tabirle "kan zehirlenmesi") bahsediyoruz. Bu tehlikelidir, çünkü eğer böyle bir mikroorganizma kan dolaşımına girerse ürettiği zararlı ürünlerle birlikte vücuda yayılabilir. Hastanın hastanede kaldığı süre boyunca ortaya çıkan kan enfeksiyonlarına nozokomiyal kan enfeksiyonları denir.

Kanda Enfeksiyona Ne Neden Olur?

Kandaki bakteri salımı, diş fırçalama, diş bakımı gibi bazen önemsiz durumlarla veya bir yarayı temizleme, sonda değiştirme, ameliyat ve hatta daha nadir durumlarla bağlantılı olabilir. pulmoner, idrar, osteo-artiküler, sindirim enfeksiyonu (özellikle safra yolunda), deri (enfekte yaralar, apseler veya yatak yaraları) veya endokardit (patolojik kalp kapakçığının enfeksiyonu) sebepleri vardır.

Kemik veya eklem protezi, protez kalp kapağı, vasküler kateter, idrar veya sindirim kateteri, trakeal entübasyon tüpü gibi vücutta yabancı cisim bulunması sepsis riskini artırır. Bu yabancı maddede veya bulaşıcı bir odakta biriken bakteriler, epizodik olarak kan dolaşımına salınır.

Kanda Enfeksiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanda enfeksiyon özellikle septik şok, ilk veya ikincil enfeksiyonlardan kaynaklanan komplikasyonlar ve enfeksiyon iyileştikten sonra sekel bırakabilen asil organların hasar görmesi durumunda ölüm riski olan özellikle ciddi bir hastalıktır.

Komplikasyon riski kişinin kırılganlığına, tedaviye başlama hızına ve antibiyotik direncinin varlığına bağlıdır.

Antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon belirtilerinin devam etmesi halinde, özellikle hassas bir kişi olması, kalp kapak hastalığından muzdarip olması veya yabancı madde taşıması nedeniyle acilen başvurmak gerekir.

Enfeksiyonun tedavisi, kan kültürlerinden sonra mümkün olan en kısa sürede ancak sonuçlarını beklemeden başlatılan intravenöz antibiyotiklere dayanır. Genellikle 2 veya 3 antibiyotik birleştirilir, seçim ilk enfeksiyonun varsayılan kaynağına, deneğin durumuna ve diğer patolojilerin varlığına dayanır.

Kanda Enfeksiyonun Tanısı Nasıl Koyulur?

Kandaki CRP (C Reaktif Protein) ve prokalsitonin iltihabın kanıtıdır, ancak yükselmeleri enfeksiyona özgü değildir. Bununla birlikte, düşük seviyeler, sepsisin var olma ihtimalini ortadan kaldırır.

Mikroskop altında doğrudan incelemede bazen görülebilen bir bakteri olan kanda bir bakteri varlığını gösteren bir kan örneğinde bakteremi gözlenir.

Sorumlu bakteri belirlemek ve bunların çeşitli antibiyotiklere olan duyarlılığını belirlemek için kan örneği kültürlenir (dolayısıyla kan kültürü , "kan kültürü" terimi). Kan kültürü ideal olarak, sonuçları etkileyebilecek herhangi bir antibiyotik almadan önce, bakteriyemiden şüphelenildiği anda yapılmalıdır. Bu her zaman yapılmaz ve sonuçların yorumlanmasını zorlaştırır.

İlk enfeksiyonun yerini, ikincil bulaşıcı lokalizasyonları bulmak ve enfeksiyonun ve şokun ciddiyetini ve özellikle kardiyovasküler ve solunum sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için başka radyolojik, biyolojik veya kardiyolojik incelemeler gereklidir. Sepsis bulaşıcı değildir, ancak ilk enfeksiyona neden olan patojen (mikrop, mikrop) olabilir.