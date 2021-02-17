Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kanda İltihap Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?
17.02.2021 - 23:07 |

Kanda İltihap Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?

Kanda oluşan iltihap tıpta septisemi olarak bilinmektedir. Kan dolaşımı enfeksiyonu olan septisemi kan zehirlenmesi olarak da bilinmektedir. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve kan dolaşımına girdiği anda meydana çıkan iltihaplanmanın belirtileri ve buna göre de belirli bir tedavisi bulunur. Peki kanda iltihap neden olur, belirtileri nelerdir? Kanda enfeksiyon nelere yol açar? Sizlere kanda oluşan enfeksiyon hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Kanda İltihap Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?
ABONE OL

Kanda enfeksiyon oluşumu hayatımızı tehdit edebilecek bir hastalıktır. belirtilerin göstermesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Tedavi edilmemesi durumunda ise septisemi sepsise doğru ilerler ve ciddi bir komplikasyon oluşturur.

Kanda İltihap Neden Olur?

Vücutta akan temiz sıvıya kan adı verilmektedir. Fakat kan içerisinde bakteriyel veya virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihaplanma oluşur. Bu durumun oluşmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar mevsimsel veya bazı besinlerin tüketilmesi olabilir. Eğer ileri bir seviyede ise enfeksiyonda azalma olmaz. Bu nedenle mutlaka tıbbi bir tedavi gerekir.

Bunun dışında bir başkasından bulaşıcı bir hastalık geçmesi de kanda enfeksiyon oluşmasına neden olmaktadır. Kişilerin düzensiz beslenmesi ve yoğun iş temposunda çalışması kandaki iltihaplanma gibi hastalıklara neden olmaktadır.

Kanda İltihap Belirtileri Nelerdir?

Kan tahlillerinin yapılmasının ardından kanda iltihaplanmanın olup olmadığı tespit edilebilir. Kandaki CRP değerinin normal seviyeden yukarıda çıkması enfeksiyon riskini göstermektedir. Bunun vücutta pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtiler şunlardır:

- Ateş çıkması
- Bulantı veya istifra
- Kendini iyi hissetmeme
- İshal
- Ani ısı değişimleri sebebiyle soğuk almak
- Düzensiz beslenme ve iş temposu
- Kireçlenme
- Kanser
- Bağırsak iltihaplanması
- Eklem hastalıkları

Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?

Kanda oluşan iltihaplanmanın nelere sebep olabileceği pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Fakat Sestisemi ile sepsis genellikle karıştırılan bir kavramdır. Sepsis, septiseminin ciddi bir komplikasyonu olmaktadır. Sepsis vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu sebeple iltihaplar da kan pıhtılarına yol açar. Çoğu zaman oksijenin hayati organlara ulaşmasına engel olarak böbrek yetmezliğine de sebebiyet verebilmektedir.

Bunun erken teşhis edilmemesi durumunda septik şok meydana gelebilmektedir. Hastalığın bu duruma gelmemesi için belirtilerin takip edilmesi ve mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. İltihaplanma teşhisi konulan kişilerde şu ilaçlar kullanılır:

- Tansiyonun düşmemesi için vazoaktif ilaçlar
- Enfeksiyonun önlenmesi için intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler
- Kortikosteroid ilaçlar
- Kan şekerinin düzenlenmesi için insülin enjeksiyonları
- Ağrı kesiciler

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Alışveriş yapmak için uygun zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda destek alacağınız bir gündesiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşama doğru gündeminiz hareketlenebilir. Huzursuzluk yaratan durumlara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Bugün dostlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde çatışmalar olabilir. Olgunluk gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha fazla ifade etmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar meydana gelebilir. Kabullenme içinde olabilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular daha fazla gündeminize gelebilir. İlişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Risk almak için acele etmemenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde sevdiklerinizle plan yapmak size iyi gelecektir. Gün içinde alışveriş yapacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde daha fazla tamamlanma içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde huzursuzluk meydana gelebilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündemde olan konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. Kopmalar olabilir. Bazı işlerinizi tamamlamanız için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişimizi sıkı tutmanız gereken bir gündesiniz. Göz önünde olmaktan keyif alacaksınız. İlerleyen zamanlarda daha kolay risk alabilirsiniz. Acele hareket etmekten kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. Dikkat çekici bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalık içinde olabilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir.  Uluslararası konularla ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte keyif aldığınız uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konular keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dostlarınızdan alacağınız yardımlar durumunuzu etkileyebilir. Sabah saatlerinde bankalarla ilgili işlerinizi bitirmeniz sizin için daha iyi olacaktır. İlerleyen zamanlarda riskler artabilir. Acele karar vermemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sizi olgunlaştırıcı koşullar oluşabilir. Bazı konuları daha net görebilmeniz söz konusu. Risk alacağınız durumlar olabilir. Akşam saatlerinde kararlar almanız gerekebilir. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken durumlar olabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukları belli bir dengeye oturtmanız gereken bir gündesiniz. Sonuçlanması gereken durumlar için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınız kullanacağınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız işlerinize daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Dostlarınızla zaman geçirmek ve sanatsal konulara zaman ayırmak size iyi gelecektir. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde huzursuzluklar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden gelen yoğunluk sizi zorlayabilir. Hobilerinizle ilgilenmek sizi keyiflendirebilir. Zevk aldığınız durumlarda daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde tartışmalar olabilir. Duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Huzursuzluk yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden rinoplasti yapılmalıdır?
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

18 Şubat 2021 Perşembe burç yorumu - Günlük burç yorumları

Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir? Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyku Hastalığı (Hipersomnia) Nedir? Uyku Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Gebelikte Şeker Yüklemesi Nasıl Yapılır? Hamilelikte Şeker Yüklemesi Neden Yapılır?

Öksürük Neden Olur? Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Öksürük Neden Olur? Öksürük Nedenleri Nelerdir, Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet