Kanda İltihap Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?

Kanda enfeksiyon oluşumu hayatımızı tehdit edebilecek bir hastalıktır. belirtilerin göstermesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Tedavi edilmemesi durumunda ise septisemi sepsise doğru ilerler ve ciddi bir komplikasyon oluşturur.



Kanda İltihap Neden Olur?



Vücutta akan temiz sıvıya kan adı verilmektedir. Fakat kan içerisinde bakteriyel veya virüs gibi maddelerin bulaşması durumunda kanda iltihaplanma oluşur. Bu durumun oluşmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar mevsimsel veya bazı besinlerin tüketilmesi olabilir. Eğer ileri bir seviyede ise enfeksiyonda azalma olmaz. Bu nedenle mutlaka tıbbi bir tedavi gerekir.



Bunun dışında bir başkasından bulaşıcı bir hastalık geçmesi de kanda enfeksiyon oluşmasına neden olmaktadır. Kişilerin düzensiz beslenmesi ve yoğun iş temposunda çalışması kandaki iltihaplanma gibi hastalıklara neden olmaktadır.



Kanda İltihap Belirtileri Nelerdir?



Kan tahlillerinin yapılmasının ardından kanda iltihaplanmanın olup olmadığı tespit edilebilir. Kandaki CRP değerinin normal seviyeden yukarıda çıkması enfeksiyon riskini göstermektedir. Bunun vücutta pek çok belirtisi bulunur. Bu belirtiler şunlardır:



- Ateş çıkması

- Bulantı veya istifra

- Kendini iyi hissetmeme

- İshal

- Ani ısı değişimleri sebebiyle soğuk almak

- Düzensiz beslenme ve iş temposu

- Kireçlenme

- Kanser

- Bağırsak iltihaplanması

- Eklem hastalıkları



Kanda Enfeksiyon Nelere Yol Açar?



Kanda oluşan iltihaplanmanın nelere sebep olabileceği pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Fakat Sestisemi ile sepsis genellikle karıştırılan bir kavramdır. Sepsis, septiseminin ciddi bir komplikasyonu olmaktadır. Sepsis vücutta iltihaplanmalara neden olur. Bu sebeple iltihaplar da kan pıhtılarına yol açar. Çoğu zaman oksijenin hayati organlara ulaşmasına engel olarak böbrek yetmezliğine de sebebiyet verebilmektedir.



Bunun erken teşhis edilmemesi durumunda septik şok meydana gelebilmektedir. Hastalığın bu duruma gelmemesi için belirtilerin takip edilmesi ve mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir. İltihaplanma teşhisi konulan kişilerde şu ilaçlar kullanılır:



- Tansiyonun düşmemesi için vazoaktif ilaçlar

- Enfeksiyonun önlenmesi için intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler

- Kortikosteroid ilaçlar

- Kan şekerinin düzenlenmesi için insülin enjeksiyonları

- Ağrı kesiciler