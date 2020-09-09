Kaniş Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Kanis Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Kaniş köpek cinsi köpek denilince akla ilk olarak gelen cinslerden biridir. Dünyada en fazla bilinen köpek cinsidir. Sevimli görünen bu köpek cinsi en akıllı olan köpekler arasındadır. Kaniş köpek cinsinin Fransa ya da Almanya ülkelerinden birinden geldikleri söylense de tam olarak nereden geldikleri bilinmemektedir. İspanyol bir ressam olan Francisco Goya kaniş cinsi köpekleri resmetmiştir. Bu resmin ardından 18. Yüzyılda İspanya bölgesinde oldukça tanınan bir köpek ırkı olmuşlardır.



Kaniş Köpek Özellikleri Nelerdir?



Kaniş köpekleri üç farklı boyuta sahiplerdir. Standart kaniş, minyatür kaniş ve küçük kaniş olmak üzere üç boyuttadırlar. Standart kaniş boyutları en eski olan kanişlerdir. Minyatür ve küçük olan kanişler ise daha sonradan ortaya çıkmıştır. Standart kanişlerin ağırlıkları erkek ve dişi olmalarına göre değişmektedir. Erkek olanların ağırlığı 20 ila 32 kg arasında değişmektedir. Dişi olanları ise 20 ila 27 kg arasında değişmektedir. Standart kanişlerin yükseklikleriyse 38 ila 62 cm’dir. Küçük kanişlerin ağırlıklarıysa 6,8 ila 7,71 kg arasında değişmektedir. Küçük kanişlerin yükseklikleri ise 30 cm kadardır. Minyatür kanişlerin ağırlığı 2,72 ila 4,8 kg arasında değişmektedir. Aynı zamanda yükseklikleri de 25 cm’dir. Tüyleri kıvırcıktır. Sert sayılabilecek olan bu tüyler kızıl, kahverengi, siyah- beyaz, gümüş, mavi, samur, gri, beyaz, krem rengi ve siyah renkte olabilir. Kanişlerin tipik bir şekilde gözleri de koyu renktedir. Fakat oval şekilde olan gözeri kayısı renginde olan kanişlerde istisna olarak kahverengi ve amber rengi olabilmektedir.



Yavru Kaniş Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler



Çok sayıda süs köpeği cinsi bulunmaktadır. Her süs köpeğinin özellikleri birbirinden farklıdır. Tüm süs köpeklerinde ve tüm yavru süs köpeklerinde ortak özellik olarak küçük boyutlarda olmaları, sevgi dolu olmaları ve çok zeki olmalarıdır.



Kaniş Köpeklerin Karakteristik Özellikleri



Kaniş köpekler insan dostlarını oldukça mutlu eden köpek cinslerindendir. Hem insanlarla hem de diğer hayvan türleriyle kaynaşmak için hevesli olan, mutlu olan, arkadaş canlısı olan köpeklerdir. Mizah yönleri oldukça gelişmiştir ve bu özellikleriyle bilinmektedir. Kaniş köpekler dikkat çekmekten hoşlanan köpeklerdir. Kaniş cinsi köpekler oldukça kolay adapte olabilen köpeklerdir.

Sevgi yumağı denilebilecek olan köpek cinsleridir. Apartmanda kolaylıkla beslenebilmeye uygun köpeklerdir. Havlamaya meyilli olan köpek cinslerindendir. Kedilerle çok iyi anlaşırlar. Oyun oynamaya bayılan köpeklerdir. Yabancı olan kişilerle de iyi anlaşırlar.

Yalnız kalmayı sevmeyen köpeklerdir.

Kaniş Köpek Bakımı



Kanişler için en önemli bakım unsuru tüy bakımıdır. Kıvırcık tüyleri olan kanişlerin tüyleri kolaylıkla birbirine karışarak, düğümlenebilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak fırçayla taramak gerekmektedir. Aynı zamanda tüyleri düzenli aralıklar ile kısaltılabilir. Aynı zamanda düzenli olarak tırnakları kesilmelidir. Kanişlerde sıklıkla görülebilecek olan sorunlardan biri de diş sorunudur. Düzenli şekilde diş ve ağız bakımı yapılmalıdır. Aynı zamanda düzenli olarak veteriner hekimler tarafından muayene yapılmalıdır.



Kaniş Köpek Irkı Hastalıkları



Köpek ırklarıyla ilgili çeşitli sağlık sorunları yaşanabilmektedir. Her ırkın yatkın olduğu bazı hastalıklar bulunur. Kaniş köpek cinsi diğer köpek cinslerinin yanı sıra daha sağlıklı olan köpeklerdir. Kaniş köpeklerinde de görülebilecek olan sağlık sorunlarının nedeni boyutlarına bağlı olarak farklılık da gösterebilmektedir. Fakat genel olarak kaniş köpeklerinin yatkın oldukları sorunlar şu şekilde sıralanabilir:



Progresif retinal atropi

Kalça çıkığı

Hipertiroidi

Cushing sendromu