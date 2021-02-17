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17.02.2021 - 18:18 |

Kanlı İshal Nedir, Neden Olur? Dışkıda Kan Görmek Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Tıpta dizanteri olarak bilinen kanlı ishal, bugüne kadar bilinen en tehlikeli ve hızla bulaşan enfeksiyon hastalıklarından biridir. Yeterli hijyenin sağlanmadığı yerlerde kirli su ve yiyeceklerden bulaşır. Çocuklarda özellikle ölüme kadar götüren tehlikeli bir hastalıktır. Karın ağrısı, ishal ve kanlı dışkı ile kendini belli eder. Enfeksiyon hastalığı olması sebebiyle antibiyotik ile tedavi edilir. İnsandan insana rahatlıkla bulaşır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kanlı İshal Nedir, Neden Olur? Dışkıda Kan Görmek Hangi Hastalıkların Belirtisidir?
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Kanlı ishal yani dizanteri bir tür bağırsak enfeksiyonudur. İnsandan insana özellikle iyi temizlenmemiş yiyeceklerden bulaşan hastalık, yiyeceklerin dışkıya bulaşması ile ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında belirtiler yoğun değildir. Ancak ilerleyen günlerde ishalle birlikte yüksek ateş görülür ve bu dönem bulaşıcılığın en yoğun olduğu dönemdir. Bağırsaklara yerleşen amip veya virüs kan dolaşımına geçerek vücudun diğer organlarına yayılır. Erken teşhis ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen hastalıklardan biridir.

Kanlı İshal Belirtileri Nelerdir?

Kanlı ishal cinsiyet ayrımı olmaksızın çocuklar ve yetişkinlerde aynı oranda görülür. Tıpta, dizanteri veya amipli dizanteri olarak bilinen enfeksiyon hastalığıdır. Virüs bağırsaklara yerleşerek oradan vücudun diğer organlarına kan dolaşımı yoluyla geçer ve vücudu tamamen etkisi altına alır. Bu dönemde ishalle birlikte sıvı kaybı olacağından hastanın bol sıvı tüketmesi çok önemlidir.

Mutlaka hastaneye veya bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve en kısa sürede antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Amipli dizanteri de denilen kanlı ishal bağırsağa yerleşen virüslerin antibiyotik kullanarak yok edilmesiyle ortadan kaldırılır. Hastalık ilerledikçe bulantı, kusma, kramp ve karın ağrısı biçiminde seyreder.

Kanlı İshal Nasıl Bulaşır?

Kanlı ishal hastalığı hasta kişinin dışkısının yiyeceklere bulaşmasıyla oluşur. Yiyeceklerin dışkı ile teması tam olarak hijyenin sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. Tuvalet kullanımından sonra ellerin yıkanmaması ile hızla yayılır. Bulaşıcılığı diğer viral hastalıklardan farklı değildir. Kanlı İshal hamile kadınlardan, bebeğe de aynı oranda bulaşır. Aynı zamanda hasta kişinin eşyalarını kullanmak da virüsün yayılmasına sebep olur.

Kanlı İshal & Amipli Dizanteri Nedir?

Kanlı ishal amip veya virüslerin bağırsak mukozasına yapışmasıyla oluşur. Kan yoluyla vücudun diğer organlarına yayılır. Hastalığın bulaşması, hasta kişinin temasıyla olur. Ancak başlangıç aşaması yeterli su ve temizliğin yapılamadığı sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadığı durumlarda veya kişinin tuvalet kullanımından sonra el hijyenine özen göstermemesi durumunda ortaya çıkar.

Dizanteri parazitleri yiyecek ve nesnelerin üzerinde uzun süre yaşar. Böylelikle insanlara rahatlıkla bulaşır. Yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kramp biçiminde karın ağrıları en yaygın amipli dizanteri belirtileridir. Hastayı kısa sürede etkisi altına alır. Erken tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Kanlı İshalden Korunma Yolları Nelerdir?

Amipli dizanteri de denilen kanlı ishal tamamen temizlik ve tam anlamıyla hijyen koşullarının yerine getirilmediği durumlarda ortaya çıkar. Kanlı ishalden korunma yolları;

Ellerin sık sık sabunla yıkanması

Temizliğinden emin olunmayan suyun tüketilmemesi

Sebze ve meyvelerin iyi temizlenmesi

Özellikle yeşil sebzelerin iyi yıkanması sonucunda

Hastalığın oluşması önlenir.

Dizanteri Hastalığı sonrası Antikor Oluşur mu?

Dizanteri aşısı yoktur. Hijyen kurallarının yerine getirilmemesi sonucunda tekrar ortaya çıkar. Kanlı ishalden korunmanın temel koşulu temizlik alışkanlığının doğru yapılmasıdır. Ayrıca kanlı ishal olan bir hasta ile temastan kaçınılması, hasta olan kişinin kişisel eşyalarının kullanılması ve aynı tuvaletin kullanılması hastalığın hızla yayılmasını sağlar.

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