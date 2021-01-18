Kanser hastalarının son dönem belirtileri nelerdir? Kanserin son evresinde hasta ne kadar yaşar?

Kanser yapıcı olan maddeler artık yiyecek içeceklerde, giyim ürünlerinde, mutfakta kullanılan araç gereçlerde, evlerde kullanılan araç gereçlerde, toprakta dahi bulunabilmektedir. Birçok neden ile kanser oluşumu meydana gelmektedir. Nedenlerin yaygın olması ile çok yaygın olarak görülmeye başlayan bir hastalıktır. Evrelere göre belirtileri değişmektedir. Son evre belirtileri ile erken evre belirtileri farklılık gösterir. Son evre belirtilerinin bilinmesi de büyük önem arz eder.

Kanser hastalarının son dönem belirtileri nelerdir?

Kanser hastaları son dönemde sürekli olarak yatarak günlerini geçirir. Fiziksel olarak çökkünlük yaşadığı için hasta hareket etme güçlüğü çeker.

Beden zayıflığı nedeni ile hasta yemek yemekte, su içmekte, ilaç kullanmakta dahi yutma zorluğu çektiği için çok zorlanır.

Hastanın son döneminde uykuya dalması ve uyanması oldukça zor olmaktadır. Hasta uyuyabilmek için sıklıkla ağrı kesici ihtiyaç duyar.

Hasta sağlıklı halindeyken tükettiği yiyeceklerin neredeyse hiç birini tüketemez veya çok çok az şekilde tüketir.

Hasta kendi kişisel ve temel olan hiçbir ihtiyacını tek başına karşılayamaz hale gelir ve çevresinde bulunan kişilerin yardımıyla ancak temel ihtiyaçları karşılanır.

Hastada kafa karışıklığı, iletişim sorunları ve odaklanma sorunları ortaya çıkar.

Vücutta kasılmalar meydana gelir.

Hasta kendini huzursuz hisseder ve bazen ortama uygun olmayan şekilde konuşabilir.

Hastanın kan dolaşımı yavaşladığı için vücudu soğuk olabilir.

Kalp atışlarında dengesizlik oluşabilir.

Solunum sorunları, algılama sorunları, idrar ve dışkı kontrolünde zorluk oluşur.

Kanserin son evresinde hasta ne kadar yaşar?

Kanser hücresi birçok organda ve dokuda meydana gelebilir. Hastanın son evresindeki yaşam süresi hem kanserin çeşidine hem de uygulanan tedavilere bağlı olarak değişir.

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi kanser hastalarında bir senelik yaşam oranını oranında olduğu henüz immünoterapi ve akıllı ilaç uygulamaları kullanılmadan önce belirtmiştir. Fakat immünoterapi ve kişiye özel kullanılan akıllı ilaç tedavisinin ardından son dönem kanser hastalarının yaşam süresi oldukça büyük oranda artmıştır.

İngiliz Kanser Araştırmaları Merkezinin akıllı ilaç kullanımı ve immünoterapi ardından ise son evrede hastanın yaşam süresinin yüzde 15 ila 20 oranında uzadığını belirtmiştir. Aynı zamanda bir senelik yaşam süresi de Yüzde 60 oranına acıkmıştır.





