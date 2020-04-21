Kanser Nasıl Oluşur? Kanser Hücresi Nedir - Nasıl Oluşur?

Hücrenin DNA'sında meydana gelen hasar ve mutasyon sonucunda, tümör dokuları oluşmaktadır. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi de o kadar hızlı sonuç vermektedir.

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanserin ilk evresinde herhangi bir bozulma meydana gelmemesine karşın kontrolsüz bir bölünme söz konusudur. Hücrelerin yapısının bozulması, kanserin ikinci evresinde olmaktadır. Üçüncü evredeyse artık bir kanser oluşumundan söz etmek mümkündür. Üçüncü evrede kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalmakta ve büyümeyi sürdürerek daha büyük kitlelerin oluşmasına neden olmaktadır.

Kanser Hücresi Nedir?

Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması, hücrelerin bölünüp zamanı gelince de ölmesine bağlıdır. Belirli bir süre sonra yeni hücrelere gerek olmasına rağmen hücreler bölünmesine devam etmektedir. Özellikle bilincini kaybetmiş hücreler, kanser hücreleri olarak nitelendirilmekte olup kontrolsüz bir şekilde çoğalmaktadır. Fazla olan kanser hücreleri bir kitle oluşturmakta ve ortaya tümör çıkmaktadır.

Modern tıptaki gelişmeler sayesinde kanser hücreleri erkenden teşhis edilmektedir. Her kanser hücresinin tanısı ve tedavisi farklı olduğundan ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Açıklanamayan kilo kaybı, halsizlik, ağrı ve vücutta hissedilen kitleler, kanserin habercisidir. Kanser genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak oluşmakta olup her yaş grubu için risktir.

Kanser Hücresi Nasıl Oluşur?

Bütün kanser hücreleri, normal hücrelerde gelişmektedir. DNA iplikçiği üzerindeki hasar, kanserli hücresinin oluşmasına neden olmaktadır. Hasar almış hücreler onarılamadığından, kanserli hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaktadır. Kanser hücrelerinin birikmesi sonucu tümör oluşmakta olup tümör iyi veya kötü huylu olabilmektedir. Kötü huylu tümörler insan yaşamını tehdit ederken, kötü huylu tümör çoğu zaman zararsızdır.

Kanser hücreleri fonksiyonlarda bozukluklara sebep olmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında hücreler hızlı bir şekilde bölünmekte ve erişkin yaşlarda bu hız azalmaktadır. İnsan vücudunda bulunan her hücrenin belirli bir bölünme sayısı vardır. Sağlıklı bir hücre ne kadar bölünebileceğinin farkında olup zamanı geldiğinde ölmektedir. Sürecin doğru yoldan sapması ve yeni hücreye ihtiyaç olmamasına rağmen yeni hücrelerin ortaya çıkması, kanser hücresini oluşturmaktadır.