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21.04.2020 - 16:56 |

Kanser nasıl ortaya çıkar? Kanser hücresinin özellikleri

Kanser, ilgili hastalıkların tümüne verilen kompleks bir isimdir. Tüm kanser türlerinde, vücudun bazı hücreleri durmadan bölünmeye başlarken bu durum zamanla çevre dokulara da yayılmaya başlar. Kanser vücutta nasıl oluşur, kanser hücresi hakkında tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Kanser nasıl ortaya çıkar? Kanser hücresinin özellikleri

 Kanser, trilyonlarca hücreden oluşan insan vücudunun hemen hemen her yerinde ortaya çıkabilen bir hastalık türüdür.

Kanser Nasıl Oluşur?

Sağlıklı koşullarda insan hücreleri, vücudun ihtiyaç duyduğu yeni hücreler oluşturmak için büyür ve sonrasında ise bölünür. Hücreler yaşlandığında ya da hasar gördüğünde ölürler ve yeni hücreler ölen hücrelerin yerini alır.

Fakat kanser durumu ortaya çıktığında bu düzenli süreç bozulacaktır. Hücreler gittikçe daha anormal hale geldir. Eski ya da hasarlı hücreler ölmeleri gerektiğin halde hayatta kalırlar. İhtiyaç duyulmadığı halde yeni hücreler oluşmaya devam eder. Bu ekstra hücreler durmadan bölünebilir ve tümör adı verilen büyümeler böylece ortaya çıkar.

Günümüzde pek çok farklı kanser türü mevcuttur. Bunlar doku kitleleri olan katı tümörler oluşturur. Fakat lösemi yani kan kanseri genellikle katı tümörleri meydana getirmez. Kanser, kontrolsüz bir şekilde bölünen ve normal vücut dokusuna sızma ve yok etme yeteneğine sahip anormal hücrelerin gelişimi ile
ortaya çıkar.

Kanser Hücresi Nedir - Nasıl Oluşur?

Normalde genler hücrelerin düzenli ve kontrollü bir şekilde büyümesini hatta çoğalmasını sağlar. Vücudu sağlıklı tutmak için üretilen tüm hücrelere ihtiyaç duyulduğundan emin olurlar. Bazen bir hücre bölündüğünde genlerde bir değişiklik meydana gelebilir. Bu bir mutasyondur.

Bir genin iki kez hasar gördüğü, kaybolduğu veya kopyalandığı anlamını da bu durumdan çıkarmak mümkündür. Mutasyonlar, bir hücre bölünürken tesadüfen de ortaya çıkabilir. Bazı mutasyonlar ise hücrenin artık talimatlarını anlamazlar ve zaman içinde kontrolden çıkmaya başlarlar. Böylece vücut, normalden farklı çalışan ve anormal protein üreten hücreler ile savaşmak durumunda kalır.

Kanserli tümörler -habis- yani kötü huyludur. Yakındaki dokulara yayılabilir ve bunları bir süre sonra istila edebilirler. Ayrıca tümör büyüdükçe bazı kanser hücreleri kan veya lenf sistemi yoluyla vücuttaki uzak yerlere gidebilir. Bu durumda ise tümörün başlangıç noktasından uzak yeni tümörler ortaya çıkabilir. İyi huylu tümörler ise; dokuya hasar vermediği gibi diğer dokulara yayılma da yapmayacaktır.

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