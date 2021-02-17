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17.02.2021 - 18:40 |

Kanser Taraması Nasıl Yapılır? Kanser Tarama Testleri Çeşitleri Nelerdir?

Kanser tedavisinin başarısını, kanserin erken evrede teşhis edilmesi büyük oranda etkiliyor. Araştırmalar, belirli kanser tiplerinde tarama testlerinin hastalığın erken teşhisini sağlayarak hayat kurtardığını ortaya koymuştur. Erken teşhis için kişilerde herhangi bir şikayet olmaksızın prostat, kalın bağırsak, meme ve rahim ağzı kanserleri için tarama testlerinin yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Kanser taraması nasıl yapılır ve kanser tarama testleri çeşitleri nelerdir tüm detaylarıyla derledik.

Kanser Taraması Nasıl Yapılır? Kanser Tarama Testleri Çeşitleri Nelerdir?
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Birçok hasta destek grubunun ve sağlık kuruluşunun kanser taramasına ilişkin kılavuzları ve önerileri vardır. Uzman doktorlar ile beraber çeşitli kılavuzları inceleyerek ilgili kanser risk faktörlerine göre en iyi yöntemi belirleyebilirsiniz.

Kanser Taraması Nasıl Yapılır?

● Fizik muayene: Doktorunuz, bir tümöre işaret edebilecek yumrular için vücudun farklı bölgelerini inceleyebilir. Fizik muayene sırasında doktorunuz, cilt rengindeki değişiklikler veya genişlemiş bir organ gibi kanser varlığına işaret edebilecek anormallikler arayabilir.

 

● Laboratuar testleri: İdrar ve kan testleri gibi laboratuar testleri, doktorunuzun kanserin neden olabileceği anormallikleri belirlemesine yardımcı olabilir. Örneğin, lösemili hastalarda, tam kan sayımı olarak da bilinen, yaygın olarak kullanılan bir kan testi, alışılmadık sayıda veya türde beyaz kan hücresi ortaya çıkarabilir.

● Görüntüleme testleri: Görüntüleme testleri, doktorun kemikleri ve iç organları invazif olmayan bir şekilde incelemesine izin verir. Kanser teşhisi için görüntüleme testleri; Bilgisayarlı tomografi (BT), kemik sintigrafisi, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), pozitron tomografi (PET), ultrason ve X-ışınları ve diğer yöntemleri içerir.

● Biyopsi sırasında, doktorunuz laboratuarda test edilmek üzere bir hücre örneği alır. Örnek almanın birkaç yolu vardır. Hangi biyopsi prosedürünün size uygun olduğu kanserin türüne ve yerine bağlıdır. Çoğu durumda, kesin bir kanser teşhisi koymanın tek yolu biyopsi yapmaktır.
Laboratuvarda, doktorlar hücre örneklerini mikroskop altında inceler. Normal hücreler tek tip görünür ve benzer büyüklükte ve düzenli yapıdadır. Kanser hücreleri daha az düzenli görünür ve boyutları değişir ve yapılandırılmamıştır.

Kanser Tarama Testleri Çeşitleri Nelerdir?

Tam Kan Sayımı (CBC)

Kanser taraması için kullanılan bu yaygın kan testi, bir kan örneğindeki farklı kan hücresi türlerinin miktarını ölçer. Çok küçük veya çok büyük sayıda bir kan hücresi türü mevcutsa veya anormal hücreler bulunursa, bu test kan kanserinizi belirleyebilir. Kemik iliği biyopsisi, kan kanseri teşhisini doğrulamaya yardımcı olabilir.

Kan Protein Testi

Kandaki çeşitli proteinlere bakmaya yönelik bir test (elektroforez), bazen multipl miyelomlu hastalarda artan bağışıklık sistemindeki bazı anormal proteinleri (immünoglobulinler) tanımlamaya yardımcı olabilir. Kemik iliği biyopsisi gibi diğer testler şüpheli bir teşhisi doğrulamak için kullanılır.

Tümör Marker Testleri

Tümör markerleri, kanınızda tespit edilebilen tümör hücreleri tarafından üretilen kimyasallardır.

Dolaşımdaki Tümör Hücresi Testleri

Yeni geliştirilen bir kan testi, orijinal kanser bölgesini terk eden ve kanda yüzen hücreleri tanımlamak için kullanılır. Gıda ve İlaç İdaresi, meme, kolorektal veya prostat kanseri olan hastaları izlemek için dolaşımdaki tümör hücresi testlerini onayladı. Bu test klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmamaktadır.

 

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