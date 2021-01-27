Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir? Sarı Ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları
27.01.2021 - 15:01 |

Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir? Sarı Ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları

Kantaron yağı, kantaron bitkisinden elde ediliyor. Sizin için kantaron yağı neye iyi gelir, sarı ve kırmızı kantaron yağının cilde faydaları nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir? Sarı Ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları
ABONE OL

Bitkisel tıpta bu bitki geleneksel olarak iştahı artırmak, sindirimi kolaylaştırmak ve yorgunlukla mücadele etmek için kullanılır. Klinik çalışmaların yokluğunda, kantaron yağı kullanımı geleneğe dayanmaktadır.

Kantaron Yağı Bitkisi Nedir?

Kantaron, küçük pembe çiçekleri olan, 30-60 cm boyunda bir bitkidir. Yaz aylarında hasat edilen ve kurutulan çiçekli üst kısımları Antik Çağ'dan beri kullanılmaktadır. Bitkisel tıpta küçük kantaron, iştahı artırmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanılır.

Dünyanın neredeyse tüm yüzeyine yayılmış bir bitkidir. Gentianaceae familyasına aittir ve genellikle ateş otu, acı ot veya küçük yılan otu olarak adlandırılır. Bilimsel adı Centaurium erythraea'dır. Tıbbi özelliklerinden dolayı büyülü bir bitki olarak kabul edilirdi. Esas olarak flavonoidler, acı bileşenler, fenol asitler, terpen türevleri, steroller ve gentianinden oluşur.

Yaprakları, kandaki parazitleri yok etme etkisine sahip bir molekül olan artemisinin içerir. İyileştirici olarak etkilidir, ancak önleyici bir önlem olarak değildir. Yağı da yapraklarının verdiği etkiyi bir kaç daha güçlendirir.

Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir?

Küçük knapweed sindirim sistemi üzerindeki etkisi ile ünlüdür. Aslında, sindirim rahatlığını iyileştirirken iştahı uyarma yeteneğine sahiptir. Örneğin hazımsızlık, ishal, kabızlık, mide krampları ve dispepsi vakalarını tedavi etmeye yardımcı olur. İyileşme dönemlerinde ve anoreksiyalı kişilerde, iştahsızlıkla mücadeleye yardımcı olur ve kilo alımını teşvik eder.

Kantaron yağı koleretik özelliğiyle, aynı zamanda karaciğer konforunu artırır. Safra atılımını teşvik eder ve safra salgılanmasını uyarır. Ayrıca bu bitki vücutta genel bir tonik görevi görür. Özellikle geçici yorgunluk durumunda endikedir.

Hayvanlarda gözlenen ateşe karşı etkisinin kökeninde olabilecek flavonoidler, fenol asitler ve ksantonlar içerir.

Diğer yararları ise şöyle sıralanabilir:

Yaralar ve egzamayı tedavi eder,

Saç problemlerini tedavi eder,

Ateş düşürücü etkisi vardır,

Migrenle savaşır,

Bağırsak parazitlerine karşı savaşır,

Safra kesesi taşlarını önler.

Küçük kantaron, duodenal veya mide ülseri gibi sindirim sistemi iltihaplarından muzdarip kişiler için tavsiye edilmez. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımının gastrointestinal mukoza zarlarının tahriş olmasına neden olabileceğini unutmayın. Ayrıca hamile ve emziren kadınlar ile 18 yaşın altındaki çocuklar için kontrendikedir.

Sarı ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Egzama, dermatoloğa danışmanın ilk nedenidir ve kızarıklık, pullanma ve kaşıntı ile karakterizedir. Cildin bu iltihaplanmasına genellikle ev ürünleri, toz, kedi kılı gibi alerjen maddeler ve ayrıca deri, ayakkabı veya giysi tedavisinde kullanılan çeşitli toksik maddeler neden olur. Farklı cilt problemleri ile ilgili semptomları tedavi etmek için öncelikle uygulayıcıya bağlı olarak vücudun genel drenajı ile başlamakta yarar var. Sarı ve kırmızı kantaron yağı kullanarak egzama gibi sedef hastalığının zorlayıcı etkisini azaltabilirsiniz.

Çirkin sivilcelerin daha hızlı kaybolması için, her sivilceye bir çay kaşığı ile seyreltilmiş 2 veya 3 damla sarı ya da kırmızı kantaron yağı damlatarak cildinize tonik hazırlayabilirsiniz. Sivilceleriniz leke bırakmadan tedavi olur.

Kantaron yağı kan dolaşımını harekete geçirmede oldukça etkilidir. Bu nedenle koyu halkaları azaltmak ve egzama veya sedef hastalığını tedavi etmek için çok uygundur.

Aynı zamanda, anti-enflamatuar ve anti-spazmodik için kabul görmektedir. Hemen hemen tüm cilt tiplerine uygun olması ve çok hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle kozmetikte en çok kullanılan uçucu yağlardan biridir. Masajda, bitkisel yağda seyrelterek kullanabilirsiniz.

Çoklu doymamış esansiyel yağ asitleri ve karotenoidler açısından zengin olan bu yağ, güçlü yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici etkileri ile bilinir. Kuru, hasarlı ve lekeli cildi beslemek, kırışıklıklarla savaşmak, çatlakları ve yara izlerini azaltmak için idealdir. Cilt üzerindeki güçlü yenileyici ve canlandırıcı etkisiyle bilinen gül ağacı yağı nesli tükenmekte olan gül ağacı yağı ile birleştirilebilir. Ayrıca tatlı kokusu sinirleri ve kaygıyı yatıştırır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün fedakârlık yapacağınız konular gündeme gelebilir. Bu durum sizin daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. Yabancılarla ilgili konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Hızlı kararlar almak için uygun bir gün değil. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Aile konularına dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Bazı konularda onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir. Gün içinde kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz.   Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMezoterapi nedir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaRutinleri ritüele çevirmek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMeniere hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYeni gençleşme formülü: Argireline
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı burçlara etkisi
Özge Akar
Özge Akarİkili ilişkilere perspektif açıdan bir bakış
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralYıllar geçtikçe değişen moda algısı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluAman zihin uçmasın
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalamudu bir şef gibi sunmayı öğrenin
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Topuk Çatlağına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ayak Topuk Çatlakları İçin Ev Çözümleri...

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Uykusuzluğa Ne İyi Gelir? Uykusuzluğa İyi Gelen Bitki Çayları Ve Yiyecekler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Zatürreye (Pnömoni) Ne İyi Gelir? Zatürreye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Yenidoğan Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yenidoğan Sarılığına Karşı Ne Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet