Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir? Sarı Ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları

Bitkisel tıpta bu bitki geleneksel olarak iştahı artırmak, sindirimi kolaylaştırmak ve yorgunlukla mücadele etmek için kullanılır. Klinik çalışmaların yokluğunda, kantaron yağı kullanımı geleneğe dayanmaktadır.

Kantaron Yağı Bitkisi Nedir?

Kantaron, küçük pembe çiçekleri olan, 30-60 cm boyunda bir bitkidir. Yaz aylarında hasat edilen ve kurutulan çiçekli üst kısımları Antik Çağ'dan beri kullanılmaktadır. Bitkisel tıpta küçük kantaron, iştahı artırmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanılır.

Dünyanın neredeyse tüm yüzeyine yayılmış bir bitkidir. Gentianaceae familyasına aittir ve genellikle ateş otu, acı ot veya küçük yılan otu olarak adlandırılır. Bilimsel adı Centaurium erythraea'dır. Tıbbi özelliklerinden dolayı büyülü bir bitki olarak kabul edilirdi. Esas olarak flavonoidler, acı bileşenler, fenol asitler, terpen türevleri, steroller ve gentianinden oluşur.

Yaprakları, kandaki parazitleri yok etme etkisine sahip bir molekül olan artemisinin içerir. İyileştirici olarak etkilidir, ancak önleyici bir önlem olarak değildir. Yağı da yapraklarının verdiği etkiyi bir kaç daha güçlendirir.

Kantaron Yağı Nelere İyi Gelir?

Küçük knapweed sindirim sistemi üzerindeki etkisi ile ünlüdür. Aslında, sindirim rahatlığını iyileştirirken iştahı uyarma yeteneğine sahiptir. Örneğin hazımsızlık, ishal, kabızlık, mide krampları ve dispepsi vakalarını tedavi etmeye yardımcı olur. İyileşme dönemlerinde ve anoreksiyalı kişilerde, iştahsızlıkla mücadeleye yardımcı olur ve kilo alımını teşvik eder.

Kantaron yağı koleretik özelliğiyle, aynı zamanda karaciğer konforunu artırır. Safra atılımını teşvik eder ve safra salgılanmasını uyarır. Ayrıca bu bitki vücutta genel bir tonik görevi görür. Özellikle geçici yorgunluk durumunda endikedir.

Hayvanlarda gözlenen ateşe karşı etkisinin kökeninde olabilecek flavonoidler, fenol asitler ve ksantonlar içerir.

Diğer yararları ise şöyle sıralanabilir:

Yaralar ve egzamayı tedavi eder,

Saç problemlerini tedavi eder,

Ateş düşürücü etkisi vardır,

Migrenle savaşır,

Bağırsak parazitlerine karşı savaşır,

Safra kesesi taşlarını önler.

Küçük kantaron, duodenal veya mide ülseri gibi sindirim sistemi iltihaplarından muzdarip kişiler için tavsiye edilmez. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımının gastrointestinal mukoza zarlarının tahriş olmasına neden olabileceğini unutmayın. Ayrıca hamile ve emziren kadınlar ile 18 yaşın altındaki çocuklar için kontrendikedir.

Sarı ve Kırmızı Kantaron Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Egzama, dermatoloğa danışmanın ilk nedenidir ve kızarıklık, pullanma ve kaşıntı ile karakterizedir. Cildin bu iltihaplanmasına genellikle ev ürünleri, toz, kedi kılı gibi alerjen maddeler ve ayrıca deri, ayakkabı veya giysi tedavisinde kullanılan çeşitli toksik maddeler neden olur. Farklı cilt problemleri ile ilgili semptomları tedavi etmek için öncelikle uygulayıcıya bağlı olarak vücudun genel drenajı ile başlamakta yarar var. Sarı ve kırmızı kantaron yağı kullanarak egzama gibi sedef hastalığının zorlayıcı etkisini azaltabilirsiniz.

Çirkin sivilcelerin daha hızlı kaybolması için, her sivilceye bir çay kaşığı ile seyreltilmiş 2 veya 3 damla sarı ya da kırmızı kantaron yağı damlatarak cildinize tonik hazırlayabilirsiniz. Sivilceleriniz leke bırakmadan tedavi olur.

Kantaron yağı kan dolaşımını harekete geçirmede oldukça etkilidir. Bu nedenle koyu halkaları azaltmak ve egzama veya sedef hastalığını tedavi etmek için çok uygundur.

Aynı zamanda, anti-enflamatuar ve anti-spazmodik için kabul görmektedir. Hemen hemen tüm cilt tiplerine uygun olması ve çok hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle kozmetikte en çok kullanılan uçucu yağlardan biridir. Masajda, bitkisel yağda seyrelterek kullanabilirsiniz.

Çoklu doymamış esansiyel yağ asitleri ve karotenoidler açısından zengin olan bu yağ, güçlü yenileyici ve yaşlanmayı geciktirici etkileri ile bilinir. Kuru, hasarlı ve lekeli cildi beslemek, kırışıklıklarla savaşmak, çatlakları ve yara izlerini azaltmak için idealdir. Cilt üzerindeki güçlü yenileyici ve canlandırıcı etkisiyle bilinen gül ağacı yağı nesli tükenmekte olan gül ağacı yağı ile birleştirilebilir. Ayrıca tatlı kokusu sinirleri ve kaygıyı yatıştırır.