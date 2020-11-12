Bozanın Faydaları Nelerdir? Boza İçmek Neye İyi Gelir?

Bağışıklık sisteminin güçlendiren boza mısır, darı veya bulgur ile hazırlanabilen geleneksel bir Türk içeceğidir. Kendine has bu içecek, zengin besin değeri ve muhtemel sağlık faydalarıyla kış aylarının vazgeçilmezi haline geliyor. Boza yapımında kullanılan ham maddenin darı, mısır veya bulgur olması, tatlılık, ekşilik, kıvam ve aroma vb. nitelikler bozanın üretildiği coğrafyaya göre farklılık gösterebiliyor.

Bozanın Faydaları Nelerdir?

Öksürüğe İyi Gelir; Kış mevsiminde yaşanan öksürük ve solunum yolları enfeksiyonları için natürel bir şifa kaynağıdır. Boza içerdiği bol oranda A-B-C-E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Bilhassa çocuklarda bronşların rahatlamasına ve balgam çıkarmanın kolaylaşmasına destek olur. Böylece solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olur. İnatçı öksürükleri dahi kısa sürede tamamen kesebilir

Anne Sütünü Artırır; Yeni anneler ve anne adayları için de neredeyse bir iksir boza. Zengin mineral ve vitamin içeriği yardımıyla anne sütünü artırma niteliği bulunan boza yeni doğan bebekleri de olumlu şekilde etkilemektedir. Anne sütünden bebeğe aktarılan vitamin ve mineraller bebeğin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlamaktadır. Bilhassa anne ve bebeğinin sağlıklı bir kemik yapısının olmasına yardımcı olmaktadır.

Sindirime Yardımcı Olur; Boza içerisinde bulunan asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler mide asit seviyesini dengede tutmaktadır. Hazmı kolaylaştıran boza, midenin yorulmasını engelleyerek bağırsakları temizler.

Kanserle Mücadele Eder; boza vücudun direnç seviyesinin artması lazım olan mineral, vitamin ve bol oranda antioksidanı bulundurduğu için bünyenin savunma sistemini geliştirerek kanserle mücadelede mühim rol oynar. Kısaca boza içerek vücut direncini çoğaltarak kanser riski en aza indirilebilir.

Kemik Sağlığında Etkilidir; Boza zengin vitamin ve mineral içerikleri sayesinde bilhassa çocukların kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yaşlılık döneminde meydana gelebilecek kemik rahatsızlıklarına karşı da korur.

Enerji Verir; Bozanın içerisindeki bol oranda B vitamini vücuda gereksinim duyduğu enerjiyi vererek, kişinin yorgunluğa yenik düşmesini engeller. Bilhassa sporcuların bu nedenle bolca boza tükettiği bilinmektedir. Hamilelerin doğumdan önce ve sonra boza tüketmesi de kaybettikleri gücü tekrar kazanmalarına destek oluyor.

Strese İyi Gelir; Bozanın içerisinde bulunan B vitamini yalnızca fiziksel değil, zihinsel yorgunluk için de birebirdir. Sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı niteliği bulunan, yıpranmış ve yorulmuş sinirleri onaran bozayı tükettikten sonra pamuk gibi yumuşak olabilirsiniz.

Cilt ve Saç Sağlığını Korumaya Yardımcı; Boza içerisinde bulunan B12 vitamini ve mineraller sayesinde cilt ve saç sağlığına oldukça faydalı olmakta. Saç dökülmesini önler, kuru cildi nemlendirir, cildi yumuşatır ve cilde sağlıklı, parlak, mat bir görünüş kazandırır.

Rahat Bir Uyku Sağlar; Gün içerisinde tüketilen bir bardak boza gece yattığınız zaman rahat bir uyku sağlar.

Boza Neye İyi Gelir?

Boza sunduğu pek çok fayda sayesinde sporcuların da tercih ettiği içeceklerdendir. Yeni doğum yapış anneler güçlerini geri kazandırmak için bozayı tercih etmektedirler. Boza tüketmek zihinsel yorgunluğa da iyi gelir. Yıpranmış sinirleri onarır, sinir sistemini yatıştırır ve kişiler boza içtikten sonra kendilerinin rahatlamış hissederler. Boza içerisine yer alan B12 vitamini bilhassa saç ve cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Cildi nemlendirici etkisi olan boza, cildi yumuşatır, rahatlatır ve cilde oldukça sağlıklı bir görünüm kazandırır. Saç sağlığına faydasından dolayı saç dökülmelerine karşı da etkilidir.