Kaplan Gözü Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kaplan Gözü Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Özellikle parlatıldığında ipeksi bir görünüm kazanan kaplan gözü taşı, böylece yanar dönerli görüntüsü çok daha etkin şekilde ortaya çıkmaktadır. Sindirim sistemi ya da astım hastalığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı iyi geldiği bilinen bu özel taş, dünyanın birçok değişik yerinde bulunmaktadır. Genelde takı olarak kullanılan bu taş, aynı zamanda değişik süs eşyaları adına da değerlendirilir.



Kaplan Gözü Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Genel olarak kuvars grubu taşları içerisinde yer alan kaplan gözü, kırçıllı ve yanar dönerli renkleri üzerinden takı amaçlı kullanılan en değerli taşlar içerisinde yer almaktadır. Değerli olmasının yanı sıra aynı zamanda en şifalı taşlar İçerisinde bulunduğu biliniyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan bu taş, özellikle ipeksi yapısı sayesinde çok fazla tercih edilmekteydi ve şifa amaçlı değerlendirilirdi. Antik Roma döneminde askerleri koruduğuna inanıldığı için miğferlerin üzerine yerleştirilirdi. Süs eşyası ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanım tarihi ise 1800'lü yıllara uzanır.



Milyonlarca yıl içerisinde yeryüzündeki taşlar ile beraber kayaçların üzerinden oluşumu gerçekleşmiş taşlardan biridir. Bir takım kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara uğraması ile günümüzdeki şeklini almış bir taş olarak öne çıkıyor. Şifası bol bir taş olmasının yanı sıra tesbih ya da farklı mekanlarda süs eşyası şeklinde yaygın olarak değerlendirilmektedir.



Kaplan Gözü Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Kaplan gözü taşı bağımsızlık taşı olarak bilinir. İpeğimsi ve yanar döner görüntüsü ile beraber aynı zamanda camsı bir etkiye sahiptir. Üzerinde sarı ve kahverengi renkler bulunur. Böylece parlatıldığı zaman ipeksi bir görüntü üzerinden etkileyici bir şıklık sağlamaktadır. Burma, Güney Afrika ve Avustralya'da çıkarılan bir taş çeşididir. İnsanları pek çok olumsuz durumdan ve savaşlarda koruduğuna inanılan bir anlama sahiptir. Fiyatı kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir taş olduğunu söylemek mümkün. O yüzden iki farklı ürün aynı gibi görünse dahi fiyat bakımından değişkenlik yaratabilir.



İnsan sağlığına sunduğu şifa açısından çok önemli sağlık sorunlarına çare üretme potansiyeline sahip bir taştır.



- Astım hastaları adına faydalı bir taş olarak öne çıkıyor.

- Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir.

- Pankreas ve dalak için faydalıdır.

- Duygulara etki eden bir taş olduğu bilindiği için, çiftler arasında çok yaygın kullanılır.

- İnatçılığı azaltır ve kişinin olayları daha net görmesine imkan verir.

- Dayanıklılığı arttırır ve engellere rağmen yola devam etme olanağı verir.

- Kabus gören çocuklar da bu sorunları giderme imkanı verir.

- Nazardan koruduğuna İnanılır.

- Güç ve cesaret taşı olarak bilinir.



Hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli faydaları bulunan kaplan gözü taşı, değişik süs eşyaları ya da takı amaçlı kullanılabilir. Özellikle alevli ve yanar dönerli görüntüsü sarı ile kahverenginin bir araya gelmesi üzerinden parlatılması ile ortaya çıkmaktadır.