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11.11.2020 - 01:51 |

Karabaş Otu Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Yüzyıllardır alternatif tıp üzerinden yaygın kullanılan karabaş otu, sağladığı birçok fayda ile ön plana çıkıyor. Özellikle Osmanlı döneminde kolera için kullanılan bu ot, 1. dünya savaşında da önemli yerlerde değerlendirilmiştir. Peki, karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı ve yağı neye iyi gelir? İşte bu ot hakkında merak ettikleriniz.

Karabaş Otu Faydaları Nelerdir? Karabaş Otu Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?
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Lavanta bitkisi ailesine üye olan Karabaş otu, geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta pek çok alanda değerlendirildi. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağladığı katkılar nedeniyle günümüzde hala değerlendirilen bir ot olarak öne çıkıyor. İnsan sağlığına sunduğu faydaları ile beraber farklı yöntemler üzerinden değerlendirmek mümkün.

Karabaş Otu Faydaları Nelerdir?

Daha çok Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen karabaş otu, sağlığa olan faydaları nedeniyle günümüzde yaygın kullanılan bitki türleri içerisinde geliyor.

- Kan dolaşımını hızlandırma konusunda önemli bir katkı sağlar
- Baş ağrısı ile migren tedavisi için oldukça etkilidir.
- İdrar yolu enfeksiyonları için tedavi amaçlı değerlendirilir.
- Cilt yanıklarına karşı etkilidir ve hızlı şekilde iyileşme imkanı tanır.
- Uykusuzluğa karşı düzenli kullanıldığı zaman iyi gelir.
- Romatizması bulunan kişiler için ağrının giderilmesinde etkilidir.
- Bütün farklı kanser hücrelerinin gelişmesini engeller.
- Mide gazı ile beraber kabızlığa karşı iyi gelir.
- Beyinde oluşan tümörlerin ilerlemesini önemli oranda engeller.
- Sindirim sistemi düzenleme konusunda yardımcı olur.
- Soğuk algınlığı ve enfeksiyon tedavileri için birebir katkı verir.
- Metabolizmayı hızlandırır ve böylece sağlıklı şekilde kilo verme imkanı tanır.

Bu gibi pek çok özellikleri ile beraber karabaş otu en sağlıklı besin kaynakları içerisinde gelir.

Karabaş Otu Çayı Neye İyi Gelir?

Karabaş otu çayı yukarıda verilen tüm faydaları sağlamaktadır. Kanseri önleyici etki oluşturur, sindirim sistemini düzenler, mideyi rahatlatır ya da idrar yolu enfeksiyonlarına karşıya gelir. Bunların dışında özellikle depresyon ve anksiyete sorunlarını iyi gelerek migren ağrılarını da önemli oranda azaltır. Diğer yandan sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli hastalıklara karşı da iyi geldiği biliniyor. Özel olarak hazırlamak suretiyle karabaş otu çayını düzenli olarak tüketmek mümkündür.

Karabaş Otu Yağı Neye İyi Gelir?

Özellikle cilt üzerinde meydana gelen birçok farklı soruna karşı karabaş otu yağı oldukça etkilidir. Yanık ve seyrek ile beraber kesik gibi yaralanmalara karşı hızlı bir iyileştirici etkisi bulunur. Özellikle iltihabı yavaşlatmaya ve yarattığı ağrının etkisini yok etmeye yarar. Aynı zamanda anti enflamatuar etkisi yaratarak önemli bir katkı sunar. Diğer yandan saçların dökülmesini engellerken sağlıklı şekilde uzamasını da sağlar. Kepeği önler ve ayrıca saç mantarının oluşmasını engeller. Tüm bu faydaları nedeniyle karabaş otu yağı özel olarak hazırlamak suretiyle değerlendirilir.

Karabaş Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Kaynamış olan suyun içerisine bir miktar karabaş otu atmak suretiyle güvenli şekilde tüketmek mümkün. 2 veya 3 dakika kadar bir su bardağı içerisinde kaynama işlemi yapılmalıdır. Daha sonra su kaynatıldıktan sonra soğuması beklenir. Çünkü karabaş otunun bu şekilde çay halinde tüketilmesi gerekir. Ardından süzdürülür ve çay olarak rahatlıkla tüketilebilir. Başka bir yöntem olarak ise kendisi yerine tohumu bu şekilde kullanılabilir ve çay şeklinde değerlendirilebilir.

Karabaş Otunun Zararı Var mı?

Karabaş otu eğer yoğun şekilde, aşırı tüketilirse o vakit karın ağrısı yaratabilir. Aynı zamanda mide bulantısı, baş dönmesi ya da kusma gibi durumlar aşırı tüketme neticesinde meydana gelebilir. Çok uzun süreli ve aşırı tüketimi nedeniyle karaciğer ile böbrek kısımlarında da bazı problemler ortaya çıkarabilir. O yüzden dengeli bir şekilde ve sağlıklı tüketmek büyük öneme sahiptir.

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