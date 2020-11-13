Karabiberin Faydaları Nelerdir? Karabiber Çayı Ve Yağı Neye İyi Gelir?

Gün içerisinde karabiber çok tüketilse bile aslında nasıl faydalar sağladığı fazla bilinmiyor. Özellikle baharatının kralı olarak da tabir edilen karabiber, yemeklere kattığı lezzetinin yanı sıra çok önemli faydalar teşkil etmektedir. Farklı yemek türlerinde dengeli şekilde kullanıldığı takdirde, fiziksel ve zihinsel olarak pek çok faydası olduğunu söylemek mümkündür.

Karabiberin Faydaları Nelerdir?

Karabiber 7'den 70'e her insan için sağladığı faydalar üzerinden büyük bir öneme sahiptir. Organları ve tüm vücut sağlığını koruma imkanı sağlayan karabiberin faydaları şu şekilde saymak mümkün;

- Yaşanabilecek olası iltihapları azaltma konusunda destek sağlar.

- Önemli oranda ağrı kesici bir yanı vardır.

- Cildin rahatlamasını sağlar ve sağlığını korur.

- Sinüzit ve burun tıkanıklığı konusunda rahatlama verir.

- Solunum sistemini korur ve daha rahat nefes alma imkanı tanır.

- Kalp krizi ve felç riskini minimum seviyede tutar.

- Pek çok farklı kanseri önleyici etkisi bulunur.

- Yağ hücrelerinin oluşumu ile mücadele eder ve kilo kaybı sağlar.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve dış etkenlere karşı koruma oluşturur.

- Depresyon ve stres gibi sinirsel etkileri azaltır.

Bu gibi pek çok özelliği ile beraber günümüze karabiber büyük bir öneme sahiptir.

Karabiber Çayı Neye İyi Gelir?

Son dönemlerde karabiber çayı oldukça popüler hale geldi ve sağladığı faydalar ön plana çıktı. Özellikle antioksidan barındırması sayesinde bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirmektedir. Zira serbest radikalleri azaltmakta ve böylece bakteri ve virüslere karşı koruma oluşturmaktadır. Soğuk algınlığı, öksürük, solunum zorluğu ya da ateş gibi semptomlarının rahatlamasına imkan verir. Karabiber çayı aynı zamanda menstrüasyon sırasında ağrıların hafiflemesine fırsat vermektedir. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatırken iştah, gaz ve ishal gibi durumlarda rahatlatıcı bir etki oluşturmaktadır.

Karabiber Yağı Neye İyi Gelir?

Karabiber öz yağı olarak farklı alanlarda kullanılır ve kullanım üzerinden sağladığı faydaların büyük bir önemi vardır. Özellikle pek çok farklı ağrı ve acının dinmesinde oldukça etkilidir. Kolesterolü düşürür ve sindirime yardımcı olur. Aynı zamanda antiviral özelliği olduğunu söylemek gerekir. Diğer yandan kan dolaşımını destekler ve besin kaynaklarının rahatlıkla organları ulaşımını sağlar. Anksiyete hissini de azaltması sayesinde sinirsel etkilere karşı koruma oluşturur. En önemli yanlarından biri sigaraya karşı olan isteğin önemli oranda azalmasını sağlamasıdır. Bu şekilde pek çok farklı özelliği ile beraber günümüze karabiber yağı, değişik alanlarda farklı amaçlar altında kullanılmaktadır.

Karabiberin Yan Etkisi Var mı?

Karabiber dengeli bir şekilde tüketildiği zaman herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ancak yoğun tüketim ile beraber özellikle karaciğerde bazı zararlar verebilir. En önemlisi direkt olarak tüketilmesi karabiberin karaciğere kaçarak ölüm riski yaratma durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepten dolayı karabiber kullanırken mutlaka gıdalara karıştırılarak ve dengeli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Böylece karabiberin sunduğu pek çoğu doğal faydayı güvenli şekilde vücuda aktarmak mümkün olur.