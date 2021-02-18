Karaciğer Detoksu Nedir, Nasıl Yapılır? Karaciğer Temizliği Mümkün Mü?

Karaciğer detoksu özellikle karaciğeri yağlı olan kişilerin tercih ettiği bir detokstur. Bu detoks ile birlikte karaciğerin tamamı ile temizlenmesi amaçlanmaktadır. Karaciğer detoksu son derecede yaygın olan bir uygulamadır. Karaciğer detoksu ile birlikte vcuttaki toksinler önemli ölçüde uzaklaştırılmaktadır.

Karaciğer Detoksu Nedir?

Karaciğerde yağlanmanın önüne geçmek ve vücuttaki tüm toksinlerin uzaklaştırılması açısından karaciğer detoksu son derecede önemlidir. Uzun geçen bir açlık süresi ile birlikte karaciğer detoksu uygulanmaktadır. Piyasada pek çok karaciğer detoksu bulunmaktadır. Bu detoksları uygulayarak karaciğeri temizlenmesi amaçlanmaktadır.

Karaciğer detoksu daha sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Sağlıklı bir karaciğer ve sağlıklı bir vücut için karaciğer detoksu uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu detoks ile birlikte karaciğeri temizlediğiniz gibi sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz de mümkündür. Karaciğer detoksu genellikle 1 hafta sürmektedir. 1 hafta süren karaciğer detoksu ile önemli ölçüde karaciğer temizlenir.

Karaciğer Detoksu Nasıl Yapılır?

Karaciğer detoksunun süresi 1 haftadır. Gün gün bu detoksları uygulamanız gerekmektedir. Birinci günde günlük olarak 8 bardak su tüketmek gerekmektedir. Ardından elma suyu ve meyvelerin tüketilmesi son derecede önemlidir. Yemek yedikten sonra ise su içmekten 2 saat uzak durmanız gerekmektedir. Karaciğer detoksunun doğru bir şekilde yapılması için zeolit kullanımı da önem teşkil ediyor. Detoks ile birlikte zeolit kullanımı da önem teşkil eder.

6 gün boyunca zeolit kullanıldıktan sonra 2 gün ara verilmesi gerekmektedir. Bu detoksta genellikle soğuk yiyecek tüketilmez. Genellikle sıcak yiyecekler tüketilmektedir. Daha çok protein ağırlıklı beslenme yapılır. Et, balık, pirzola ve tavuk benzeri tüketilmesi önem teşkil eder. Özellikle hazır gıdaların tüketilmesi bu detoksta yer almamaktadır. Daha çok meyve ağırlıklı olarak beslenilmektedir.

Karaciğer Temizliği Mümkün mü?

Karaciğer detoksu yapan kişiler de karaciğer temizliği mümkün mü şeklinde araştırma yapmaktadırlar. Karaciğer temizliği karaciğer detoksu ile mümkündür. Bu detoksu 1 hafta boyunca uyguladığınız durumda karaciğeri önemli ölçüde temizlersiniz. Ayrıca karaciğer yağlanmasının da yine karaciğer detoksu ile birlikte temizleyebilirsiniz.