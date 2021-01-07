Karaciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir? Karaciğer Kanserinin Tanısı, Evreleri Ve Tedavisi

Karaciğer kanseri kendi dokusundan meydana gelen ve kötü huylu tümörlerin yol açtığı önemli bir hastalıktır. Karaciğer kanserinde erken tanı ise oldukça önemlidir.



Karaciğer Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Karaciğer kanseri oldukça dikkat edilmesi gereken hastalıkların başında geliyor. Karnın üst tarafında oluşan şiddetli bir ağrı karaciğer kanserinin önemli belirtilerindendir. Karaciğer kanseri olan kişi hızlı bir kilo kaybı yaşar.



Düşük iştah yaşayan hastalar mide bulantısı ve kusma şeklinde belirtiler de göstermeye başlarlar. Bunun yanı sıra karın bölgesinde şişlik, halsizlik ve yorgunluk yaşanıyor ise mutlaka bir doktora gidilmelidir. Bu kişilerde göz akında sarılık, geceleri terleme, sağlık durumlarında kötüleşme ve kireç gibi dışkı yapılır.



Tüm belirtiler gözlendiği anda mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Karaciğer kanseri genellikle erken dönemde bazı belirtileri göstermeyebilir. Bu nedenle yüksek risk taşıyan kişilerde erken teşhis yapılması da çok önem taşıyor. Karaciğer kanseri belirtileri de dikkatle ele alınmalı ve göz ardı edilmemelidir.



Karaciğer Kanserinin Tanısı, Evreleri ve Tedavisi



Karaciğer kanserinin belirtilerinin ortaya çıktığı andan itibaren mutlaka bir uzman hekime gidilmesi gerekir. Bu sayede karaciğer kanseri tanısı konulabilir. Aynı zamanda yüksek riskli hastaların düzenli olarak yaptıkları kontroller sırasında da karaciğer kanseri ortaya çıkabilir.



Bu arada hastalığın teşhisi için ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ve alfafötoprotein testi uygulanarak kanser teşhisi konulabilir. Bunun yanı sıra karaciğer kanserinin beş ayrı evresi bulunur. İlk evrede kan damarı invazyonu olmayan tek bir tümör ortaya çıkar. İkinci evrede ise birden fazla tümör olabilir.



Üçüncü evrede ise en az biri 5 cm olan çok fazla tümör oluşur. üçüncü evrede komşu organların ve karaciğerin de dış tarafındaki duvara yapışan tümörler oluşur. Hastalığın dördüncü evresinde lenf düğümü invazyonunda her boyuttan tümörler oluşabilir. Hastalığın son evresinde lenf düğümü vücudun tüm bölümlerine yayılır. Karaciğer kanseri tedavisinde tümörün büyüklüğü ve yayılımı çok önemlidir.



Karaciğer Kanseri Riskini Arttıran Faktörler Nelerdir?



Karaciğer kanserini arttıran belli risk faktörleri bulunmaktadır. Özellikle aşırı alkol tüketimi, sigara kullanımı, anabolik steroidlerin alımı ve kan şekeri bozukluğu karaciğer kanseri riskini arttıran faktörler arasında yer alır. Bunun yanı sıra siroz hastası olmak ve kronik enfeksiyonlar da karaciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Özellikle ailede karaciğer kanseri olan kişi var ise bu kişilerin karaciğer kanseri olması durumu daha fazladır.



Karaciğer Kanseri Neden Olur?



Karaciğer kanserinin nedeni genel olarak bilinmemektedir. Bu hastalığa başka olguların sebep olduğu biliniyor. Özellikle hepatit virüslerinin kronikleşmesi durumunda karaciğer kanseri oluşabiliyor. Ayrıca DNA mutasyonları nedeniyle de karaciğer kanseri görülebiliyor. Buna göre hücreler kontrolsüz biçimde büyüklerinde kansere sebep olabiliyorlar. Ayrıca başka organ ve ya dokudaki kanserli hücrelerin karaciğere yönelmesi ile birlikte de bu kanser ortaya çıkıyor.



Karaciğer Metastazı Nedir ve Nasıl Oluşur?



Vücudun genel olarak bir yerinden çıkan kanserin başka bir organa yayılmasına metastaz denilmektedir. Ayrıca bu metastazların karaciğerde gözükmesi de genel olarak karaciğer metastazı olarak bilinir.



Karaciğer metastazlarının nereden yayıldığı bulunduğunda bu dikkatle ele alınmalıdır. Özellikle lenfoma bazı kemoterapi fonksiyonları ile tedavi edilebilir. Kemoterapiden kısmen fayda gören kanser türleri ise meme ve akciğer kanserleridir. Karaciğer kanseri metastaz yaptığında bunu da dikkatli bir şekilde ele almak gerekir.