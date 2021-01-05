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05.01.2021 - 13:42 |

Karaciğer Yağlanması Ciltte Ve Yüzde Bellirtileri Nelerdir, Kendini Nasıl Belli Eder?

Karaciğer hastalıkları oldukça yaygındır. Karaciğer hastalıklarının tespit edilmesi için belirtilerin de dikkate alınması çok önemlidir. Karaciğer yağlanması ciltte ve yüzde belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.  Karaciğer yağlanması karaciğerde yağ toplanması ile oluşmaktadır. Günümüzde oldukça sık görülen bu hastalık ciddi sonuçlara da yol açabilmektedir.

Karaciğer Yağlanması Ciltte Ve Yüzde Bellirtileri Nelerdir, Kendini Nasıl Belli Eder?
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 Karaciğer Yağlanması Ciltte ve Yüzde Belirtileri Nelerdir?

 Karaciğer yağlanması hastalığı ilk zamanlarda herhangi bir belirti vermez. Bu hastalık neticesinde hastalar günlük yaşamlarında herhangi bir sorun ile karşılaşmazlar İlerleyen zamanlarda hastalık ilerlemeye devam eder. Yağlanma düzeyinin de arması ile birlikte karnın üst bölgesinde şiddetli basınç meydana gelir.

  Hastalığı yaşayan kişi vücudunda bir doluluk hisseder. Yağlanmadan dolayı büyüyen karaciğer çevredeki doku ve kemiklere de baskı yapar. Uzman bir hekim tarafından yapılan muayene sonucunda hastalık ortaya çıkar. Bu süreçte hastalarda halsizlik, enerji düşmesi, karın bölgesinde ağrı ve çabuk yorulma görülebilir. İştahsızlık, mide bulantısı ve sarılık da karaciğer yağlanmasının belirtileri arasında yer alır. Karaciğer yağlanması ciltte kızarıklık ve pullanma gibi belirtiler de gösterir.

 Kendini Nasıl Belli Eder?

 Karaciğer yağlanması sonucunda vücutta belli başlı belirtiler ortaya çıkar. Özellikle de karın ve göğüs bölgesinde ağrılar olur. Mide bulantısının yanı sıra iştahsızlık da yaşanabilir. Karaciğer yağlanması olan kişilerde ciltte kaşıntı, pullanma ve döküntüler de yaşanabilir. Ciltte görülen bu etkenler de göz önünde bulundurularak hastalık teşhisi yapılabilir. Karaciğer yağlanması kendini bu şekilde belli eder.

 Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri Nelerdir?

 Karaciğerin çalışma düzeni ve enzim dengeleri bozulduğu takdirde karaciğer yağlanması ve büyümesi gelişebilir. Özellikle sağlıksız beslenme nedeni ile bu hastalık meydana gelebilir. Karaciğer yağlanmasına neden olan pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Karaciğer yağlanmasına en yatkın kişiler arasında obezler, alkol ve sigara kullanan kişiler bulunmaktadır. Ayrıca hızlı kilo alıp verme, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol, insülin direnci, diyabet hastalığı ve gebelik karaciğer yağlanmasına neden olabilir. Tüm bu risk faktörlerine sahip olan kişilerin dikkatli olmaları gerekir. 

 Karaciğer Yağlanmasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Karaciğer yağlanmasının tanısı konulduktan sonra doğru bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. Öncelikle fazla kiloya sahip olan kişiler bir diyetisyene yönlendirilerek kilo vermeliler. Sonrasında ise düzenli egzersiz yapmaları da önerilir. Diyabet hastalarında oral diyabet önleyen ilaçlar kullanılmalıdır. İnsülin ve kan şekeri de düzenli takip edilmeli. Uzman hekimler tarafından tedaviye uyum sağlayan kişilerde karaciğer yağlanması kolay bir şekilde tedavi edilebilir. Karaciğer yağlanmasına sahip olan kişiler alkol ve sigaradan uzak durmalılar.

 

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