Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi
12.11.2020 - 14:55 |

Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ depolanması ve birikmesi durumudur. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisini bütün detaylarıyla anlattı.

Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi
ABONE OL

Karaciğer, ortalama 1,5 kilogram ağırlığında olan, karnımızın sağ üst bölgesinde bulunan, en alt kaburgalarla korunan bir organdır. Karaciğer, insan vücudundaki en büyük ikinci organdır. Yiyecek ve içeceklerden gelen besinlerin işlenmesine ve kandaki zararlı maddeleri süzülerek temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ depolanması ve birikmesi durumudur. Karaciğerde az miktarda yağ bulunması normal bir durumdur, ancak fazlası çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yağlı karaciğer hücrelerinin oranı bütün karaciğer hücrelerinin %5’ini aştığında biz hekimler buna “steatoz” (tam anlamıyla “yağ artışı”) diyoruz.

Karaciğer yağlanması, sebebine göre iki çeşide ayrılır: Alkole bağlı (AFLD) ve alkole bağlı olmayan (NAFLD) karaciğer yağlanması. Ülkemizin Avrupa’nın en obez ülkesi olduğu düşünüldüğünde, en iyi ihtimalle karaciğer yağlanmasının toplumda kabaca her üç kişiden birinde olması sürpriz olmaktan çıkmaktadır.

NASH yani iltihaplı karaciğer yağlanması ise ‘NAFLD’ denilen alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının daha ağır bir şeklidir. Hastalığın ilerlemesini durdurmak için hiçbir şey yapılmazsa, karaciğerimiz kendiliğinden iyileşme sürecini başlatır ve karaciğer üzerinde ‘fibroz’ dediğimiz yara dokusu oluşmaya başlar. Maalesef bu yara dokusu zaman içinde karaciğeri içine sınırlayan bir kafes haline dönüşür ve karaciğerin fonksiyonu gün geçtikçe bozulur. Bu yolla, NASH dediğimiz iltihaplı karaciğer yağlanması ilerleyerek karaciğer sirozuna hatta karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

Geçmişte nedeni anlaşılamayan sirozlar tıbbi literatürde ‘sebebi bilinmeyen sirozlar’ olarak tanımlanırken, bugün bunların NASH’e bağlı olduğunu biliyoruz. Türkiye’de her 20 kişiden birinde NASH dediğimiz iltihaplı karaciğer yağlanması olduğunu, toplamda ise 130 binin üzerinde bu hastalığa bağlı siroz hastası olduğunu tahmin ediyoruz.

KARACİĞER YAĞLANMASININ NEDENLERİ

Karaciğer yağlanması, vücut çok fazla yağ ürettiğinde veya ürettiği yağı yeterince etkili bir şekilde metabolize etmediğinde gelişir. Fazla yağ karaciğer hücrelerinde depolanarak karaciğer hastalığına neden olur. Yağ birikimi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin çok fazla alkol almak bu sebepler arasında en yaygın olanıdır ve alkole bağlı karaciğer hastalığının ilk aşamasıdır.

Diyet ile alınan şeker ise, karaciğer tarafından gerektiğinde kullanılmak üzere yağlara dönüştürülür. Hastalar alkol almasalar dahi şeker ve yağ alımı çok yüksek olduğunda, karaciğer çok fazla yağ üretir ve depolar. Bu alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasında (NAFLD), obezite, kandaki yüksek kan şekeri, insülin direnci ve özellikle trigliseritler olmak üzere yüksek yağ ve kolesterol seviyeleri rol oynamaktadır.

Bununla birlikte daha az görülmesine karşın karaciğer yağlanmasının nedenleri arasında gebelik, hızlı kilo kaybı, hepatit C, yani sarılık gibi bazı enfeksiyon türleri, çeşitli ilaçların yan etkileri, belirli toksinlere maruz kalınması ve genetik faktörler sayılabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ

Birçok vakada, karaciğer yağlanması genellikle herhangi bir belirgin semptoma neden olmaz. Ancak karaciğer yağlanması belirtileri arasında yağlanan karaciğerin aşırı büyümesine bağlı karnın sağ üst tarafından dolgunluk hissi ya da hafif ağrı sayılabilir.

Eğer karaciğer yağlanması bu erken zamanda teşhis edilemez ve tedavi edilmez ise ilerleyen dönemdeki belirtiler artık maalesef siroz belirtileridir. Bu siroz belirtileri arasında; iştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, burun kanaması, sarı cilt ve gözler, cildin altında görünen ağ benzeri damar grupları, karın ağrısı, karında şişme, erkeklerde meme büyümesi ve bilinç bulanıklığı bulunur.

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Karaciğer dikkat çekmeyen bir organdır, bu nedenle NAFLD sessiz, sinsi bir hastalıktır. Çoğu hasta özel bir belirti hissetmez ve hastalık çoğu zaman tesadüfi olarak keşfedilir. Hastalara başka sebeplerle yapılan batın ultrasonlarında karaciğerde yağlanma saptanabilir, ya da bakılan rutin kan biyokimyası testlerinde ALT, AST, GGT gibi karaciğere özgü enzim değerlerinde artış saptanınca bunun alkolik karaciğer yağlanmasından şüphelenilebilir.

Karaciğer enzimleri değerlerinin yüksek çıkması, karaciğer iltihabının sadece bir işaretidir. Karaciğer yağlanması hastalığı, karaciğer iltihabının tek nedeni değildir. Bu sebeple enzim değerleri yüksek çıkarsa iltihabın nedeninin belirlenmesi için ek testler yapılması gerekecektir.

Karaciğer yağlanmasının ve buna bağlı oluşan fibroz (siroz öncülü yara dokusu) şiddetini ölçmek için günümüzde düşük frekanslı ses dalgaları kullanan elastografi ya da Fibroscan testleri kullanılabilmektedir. Yine de karaciğer biyopsisi, karaciğer hastalığının ne kadar ağır olduğunu belirlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Artık tamamen endoskopik yollarla, hasta hiçbir ağrı sızı hissetmeden, endoskopik ultrasonografi kılavuzluğunda güvenle alınan biyopsi ile karaciğer dokusu incelenebilir. Böylece hastada iltihaplı karaciğer yağlanması olan NASH olup olmadığı ya da hastada siroza gidişin ne aşamada olduğu anlaşılabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI TEDAVİSİ

Son on yılda bilim, NAFLD tedavisine yönelik moleküller geliştirmede büyük ilerleme kaydetmiş olsa da bugüne kadar sağlık otoriteleri tarafından onaylanmış herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.  Günümüzde yaşam tarzının değiştirilmesi NAFLD tedavisinde en önemli tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Vücut ağırlığının en az %10'u oranında kilo verilmesi ve bunun korunması koşuluyla, etkili ve sürekli bir yaşam tarzı değişikliği NASH ve hatta fibroz üzerinde etkili olabilir, karaciğer yağlanmasını tersine çevirebilir.

Asıl zorluk, uzun vadede kilo kaybını sürdürebilmektir, zaman ve/veya kaynak eksikliği nedeniyle, hastaların maalesef sadece %10'u bunu başarmaktadır. Bu oranı artırmak için hastalarımıza kendi yemeklerini kendileri pişirerek porsiyonlarını kontrol altında tutmalarını, yemeklerini yavaş yiyerek beyine tokluk hissinin gitmesi için vücuda zaman kazandırmalarını, alkol, yağ ve şeker alımını azaltmalarını, bol su içerek açlık hislerini baskılamalarını, atıştırma ihtiyacı duyduklarında badem, ceviz ve fındık gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmelerini ve haftanın en az dört günü, günde 30-45 dakika egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Bu önlemler ile sadece karaciğer sağlığı değil aynı zamanda beynin işlevsel fonksiyonları ve kalp damar sağlığı da oldukça olumlu yönde etkilenmektedir. Lütfen karaciğer yağlanmasını vücutta aslında birçok organı etkileyen bir kötü metabolik durumun erken habercisi olarak düşünelim. Gastroenteroloji hekimi gözetiminde başta karaciğer sağlığı olmak üzere genel sağlığımızı korumak için önlemleri ve aksiyonları gecikmeden alalım.

Su için! Vücudun su ihtiyacının karşılanması temel önem taşır. Gün boyunca su içmeniz, vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanızı sağlar. Sade suyun tadı hoşunuza gitmiyorsa, başka yöntemlerle su alımınızın yeterli olmasını sağlayabilirsiniz: Sıcak şekersiz içecekler: Çay veya kahve gibi (tatlı içeceklere alıştırdıkları için tatlandırıcılardan kaçınılmalıdır). Doğal aromalar: taze limon, nane veya salatalık suya taze ve lezzetli bir tat verecektir.

Sağlıklı atıştırın! Eğer yapabiliyorsanız, atıştırmalıklardan kaçınmanız en iyisi. Ancak bu her zaman başarılamaz ve bu nedenle doğru atıştırmalıkların seçilmesi önemlidir. Badem, ceviz ve fındık iyi birer protein kaynağıdır ve sizi daha uzun süre tok tutar. Meyveler de iyi seçeneklerdir, ancak önerilen şeker alımını aşmanıza yol açabilecek kadar yüksek şeker içermediğine dikkat edin. Biliyor muydunuz; vücudun sıvı ihtiyacının karşılanması, açlık hissini azaltır. Gün boyunca bol su içmeniz atıştırmaktan kaçınmanızı sağlar.

Yavaş yiyin! Midenizin beyninize tokluk mesajı göndermesi, yemeğe başlamanızdan itibaren en az 20 dakikadır. Hızlı yemek yerseniz, aşırı yiyebilirsiniz

Kırmızı yiyecek etiketleri! Market alışverişi yaptığınızda, satın aldığınız gıdalardaki etiketleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Bunlar, sepetinize koyduğunuz ürünlerin besin içerikleri hakkında önemli birer bilgi kaynağıdır. İçindekiler listesinde, malzemeler ağırlık sırasına göre tanımlanır. Ürünün ana bileşenleri daima önde gelir. Listedeki ilk bileşen tereyağı veya yağ ise, ürünün yağ içeriği muhtemelen çok yüksektir. Ayrıca, etiketlerde gösterilen besin değerleri, üründeki yağ, şeker ve tuz içeriğini gösterir. Örneğin; 100 gramında 20 g üzerinde şeker bulunan bir ürün, çok yüksek oranda şekerli bir üründür. 100 gramında 3g üzerinde yağ bulunan bir ürün, çok yüksek oranda yağ içeren bir üründür.

Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Doç. Dr. Salih Boğa

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde yolculuklar ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz de kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmemeniz de fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla günün yoğunluğu hakkında derin sohbetler edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekânızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle zaman geçirmek iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekânızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekânızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zekâ gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.  Kişisel hassasiyetiniz olan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz bir zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekânızla üstesinden gelmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli iletişim kurduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. Vizyonunuzu arkadaş çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Hızlı akan gün içinde pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için kıvrak olmanız gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekânızı kullanmalısınız. Ortaklı konularda dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi paylaşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte sohbet etmek keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenme içine gidebilirsiniz. Gençlerle ilgili konularla ilgili gelişmeler olabilir. Akşam arkadaşlarınızla olmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem Hamidi''Estetiğim yok ama arada küçük dokunuşlar yaptırıyorum''
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalCovid-19
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan10 maddede çocuğunuzu okula hazırlamanın yolları
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirKorona virüs pandemisi sırasında diş hekimine gitmeli miyim?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarBoşanmada mal paylaşımı
Betül Yergök
Betül YergökHangi aşktan pişmansın?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımDünya Yalnızlar Günü kutlu olsun!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde tartışma adabı
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirSerkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEstetik ve eş durumu
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Krep tarifi sütsüz - sütlü - kolay - yoğurtlu | Krep çeşitleri ve malzemeleri

Krep tarifi sütsüz - sütlü - kolay - yoğurtlu | Krep çeşitleri ve malzemeleri

Kumaş maskeler Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağlıyor

Kumaş maskeler Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağlıyor

Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Karaciğer yağlanması nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Kışın olumsuz etkilerine karşı vücut direncini artıran ballı içecek tarifleri

Kışın olumsuz etkilerine karşı vücut direncini artıran ballı içecek tarifleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet