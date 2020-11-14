Kararlılık ve değişim isteği
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Akrep burcunda gerçekleşen yeniay hayatımıza kararlılık ve değişim isteği getirmekte. Mars da düzgün hareketine dönmekte. Duygusal açıdan önem verdiğimiz alanlarda daha çok şey yapabilir ve başkalarını da harekete geçirebiliriz. Bu hafta kişisel gücümüzü doğru yönde kullanmaya dikkat edelim. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizde ve zevklerde de abartı ve güç isteği dikkat çekebilir. 18’i civarında sorumluluklarımıza daha fazla odaklanabilir ve somut bir çaba içinde olabiliriz. Ancak 19’unda aşkta, keyiflerde sıkıntılar, bazı engeller var. 21’i sonrasında artık aşkta daha bağımsız bir tavır ortaya koyabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
15 Kasım Pazar
Yeniay daha kararlı ve odaklı olabileceğimiz fırsatlar getirmekte. Yeni adımlar içinde olabiliriz.
16 Kasım Pazartesi
Düşüncelerimizi yayma konusunda oldukça istekliyiz ancak fanatik davranmamak da gerek.
17 Kasım Salı
Bugün duygusal açıdan dengeli kalmaya çalışalım. Parasal açıdan fikirlerimizi aniden değiştirebiliriz.
18 Kasım Çarşamba
İş konularında ve sorumluluk içeren konularda yeni bir bakış açısı ile harekete geçebiliriz.
19 Kasım Perşembe
Özellikle öğle saatlerinde iş konularında güçlü olmak isteği baskı da getirebilir. Manipülatif koşullar var.
20 Kasım Cuma
Düşüncelerimizde daha kararlıyız ancak farklı görüşleri de hesaba katalım.
21 Kasım Cumartesi
Duygusal alanda daha yapıcı olmalıyız. Aksi halde yalnızlık ve kopuşlar gündeme gelebilir.