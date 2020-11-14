Akrep burcunda gerçekleşen yeniay hayatımıza kararlılık ve değişim isteği getirmekte. Mars da düzgün hareketine dönmekte. Duygusal açıdan önem verdiğimiz alanlarda daha çok şey yapabilir ve başkalarını da harekete geçirebiliriz. Bu hafta kişisel gücümüzü doğru yönde kullanmaya dikkat edelim. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizde ve zevklerde de abartı ve güç isteği dikkat çekebilir. 18’i civarında sorumluluklarımıza daha fazla odaklanabilir ve somut bir çaba içinde olabiliriz. Ancak 19’unda aşkta, keyiflerde sıkıntılar, bazı engeller var. 21’i sonrasında artık aşkta daha bağımsız bir tavır ortaya koyabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?