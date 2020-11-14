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14.11.2020 - 00:00 |

Kararlılık ve değişim isteği

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Kararlılık ve değişim isteği
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Akrep burcunda gerçekleşen yeniay hayatımıza kararlılık ve değişim isteği getirmekte. Mars da düzgün hareketine dönmekte. Duygusal açıdan önem verdiğimiz alanlarda daha çok şey yapabilir ve başkalarını da harekete geçirebiliriz. Bu hafta kişisel gücümüzü doğru yönde kullanmaya dikkat edelim. Haftanın ilk günlerinde ilişkilerimizde ve zevklerde de abartı ve güç isteği dikkat çekebilir. 18’i civarında sorumluluklarımıza daha fazla odaklanabilir ve somut bir çaba içinde olabiliriz. Ancak 19’unda aşkta, keyiflerde sıkıntılar, bazı engeller var. 21’i sonrasında artık aşkta daha bağımsız bir tavır ortaya koyabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

15 Kasım Pazar

Yeniay daha kararlı ve odaklı olabileceğimiz fırsatlar getirmekte. Yeni adımlar içinde olabiliriz.

16 Kasım Pazartesi

Düşüncelerimizi yayma konusunda oldukça istekliyiz ancak fanatik davranmamak da gerek.

17 Kasım Salı

Bugün duygusal açıdan dengeli kalmaya çalışalım. Parasal açıdan fikirlerimizi aniden değiştirebiliriz.

18 Kasım Çarşamba

İş konularında ve sorumluluk içeren konularda yeni bir bakış açısı ile harekete geçebiliriz.

19 Kasım Perşembe

Özellikle öğle saatlerinde iş konularında güçlü olmak isteği baskı da getirebilir. Manipülatif koşullar var.

20 Kasım Cuma

Düşüncelerimizde daha kararlıyız ancak farklı görüşleri de hesaba katalım.

21 Kasım Cumartesi

Duygusal alanda daha yapıcı olmalıyız. Aksi halde yalnızlık ve kopuşlar gündeme gelebilir.

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Bugün

Yeniay öncesinde kendinizi daha huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ortaklı işlere dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde karşılıklı konularda beklentileriniz artabilir. Daha sabırlı olun ve ilişkilerinizi gözden geçirin.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde sizi uğraştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha planlı hareket etmeye bakın.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde evde sizi meşgul eden konularla karşılaşabilirsiniz. Bazı şanssızlıklar ya da bitişler de gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde yakın çevrenizde sizi meşgul eden konular, görüşmeler ve konuşmalar sıklaşabilir. Daha olumlu düşünmeye gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde parasal konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Başkalarının desteğine daha fazla ihtiyacınız olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde duygusal açıdan sizi meşgul eden şahsi durumlar var. Olumlu beklentiler içine girmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde gereksiz risklere girmemelisiniz. Kimi zaman aşırı bir tutum ya da duygusal nedenlerle kendinizi zarara sokabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde arkadaşlıklar içinde ele almanız durumlar olabilir. Hedeflerinizi, ortaklı işleri gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde duygusal alanda sizi zorlayan ya da takılıp kaldığınız bazı sıkıntılar olabilir. İşlerinizi yeniden ele alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeniay öncesinde beklentileriniz daha yüksek olabilir. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz fırsatlar da var.Devamını Oku

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