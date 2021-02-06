Karbonat Maskesi Tarifi: Sivilce İçin Yoğurt Ve Limon Karbonat Maskesi Nasıl Yapılır?

Karbonat tek başına eşsiz bir cilt temizleme ve bakım ürünüdür. Cilt tipinize göre farklı malzemelerden de destek alarak pek çok karbonat bazlı maske tarifi elde edebilirsiniz.



Karbonatın Cilde Faydaları Nelerdir?



Sağlık, temizlik, gıda gibi alanlarda kullanılan karbonat, aynı zamanda cilt bakımında da kullanılmaktadır. Bu doğal malzeme sayesinde her zaman arzu ettiğiniz temiz, pürüzsüz, güçlü ve sağlıklı cilde kavuşabilirsiniz. Faydaları saymakla bitmeyen karbonatı bir kez kullandığınızda, yerini hiçbir bakım ürününün dolduramayacağına şahit olacaksınız.

Karbonat maskesi doğal bir ölü deri gidericidir. Peeling etkisi sayesinde hem ölü deriden kurtulabilir, hem çatlakların oluşmasına engel olabilir hem de kıl dönmesi gibi sorunların önüne geçebilirsiniz.

Gözaltlarındaki torbaların ya da ciltte oluşan morlukların geçmesinde önemli bir rol oynar.

Bu doğal ürün hücre yenilenmesini destekleyerek yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Alerjik reaksiyonlarda, böcek ısırmalarında, sarmaşık ya da ısırgan otu değdiği kabaran, kaşınan ya da kızaran bölgeler için en ideal ilaçtır.

Cilt tonunu dengelerken aynı zamanda aydınlık verir. Akne ve sivilceleri yok ederken, bu tip yağlanmaların önüne geçer.

Cilt üzerinde oluşan lekelerin ve yara izlerinin yok olmasını sağlar.

Antibakteriyel özelliği sayesinde gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini sağlar ve cildi sıkılaştırır.

Yağlı Ciltler için Karbonat Maskesi Tarifi



İki tatlı kaşığı karbonat içerisine yine iki yemek kaşığı kadar su ekleyin ve iyice karıştırın. Macun kıvamına geldiğinde ise cildinize direk uygulayın ve uygulama esnasında masaj yapın. Böylece peeling etkisi yaratacaktır. 20 dakika sonra soğuk suyla durulayın.



Kuru Ciltler için Karbonat Maskesi Tarifi



İki yemek kaşığı yoğurdun içerisine, dört çay kaşığı karbonat, dört çay kaşığı limon suyu ve son olarak iki çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra parmak uçlarınızla hafif hafif ovalayarak cildinize uygulayın. 20 dakika kadar bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.



Cilt Lekeleri Ciltler için Karbonat Maskesi Tarifi



Cilt lekelerinden kurtulmanın yolu da yine karbonattan geçiyor. Bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı yaş maya ve bir tatlı kaşığı limon suyunu bir kabın içerisinde tahta kaşıkla karıştırın. Bol suyla yıkadığınız cildinize bu karışımı sürün. 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayın.