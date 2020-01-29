Karizmatik kova burcu erkeğinin cinsel hayatı

Kova sezonu resmen açıldı! İçerisinde bulunduğumuz günlerle birlikte artık kova burcuna sahip yakınlarımızın doğum günlerini birer birer kutluyoruz.

Kova burçları, eril özellik gösteren burçlar arasında yer alır. Bu nedenle kova grubu, erkekleri ile her zaman dikkat çeker. Bu zeki, karizmatik ve başarılı erkeklerin cinsel hayatına gelin bir de yakından bakalım...

1. Merak ön planda

Kova burcu oldukça zeki ve sezgileri yüksek bir erkek olduğu için; sizin kıyafetinizden, davranışınızdan ya da gülüşünüzden bile sizi çoktan çözmüş olacaktır! Ancak onun sizi cinsel açıdan arzulamasını istiyorsanız, onu meraklandırmaya başlayabilirsiniz. Sizin hakkında öğrenecek çok şey olduğuna onu ikna edin!

2. Eğlenceli olun

Kova burcu erkeği çoğu zaman soğuk ve seviyeli gözükse de; cinsel hayatında oldukça meraklı ve yeniliklere açıktır! Onlar, cinsellikte dikkat çekici ve adrenalin dolu kadınlardan hoşlanırlar.

3. Onu şaşırtın!

Kova burcu erkeği şaşırtılmaktan ve küçük sürprizlerden hoşlanır. Ona yaptığınız küçük sürprizler ya da beklemediği davranışlar; heyecanını doruğa ulaştıracak.