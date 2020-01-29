İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerCinsellik Haberleri Karizmatik kova burcu erkeğinin cinsel hayatı
29.01.2020 - 11:41 |

Karizmatik kova burcu erkeğinin cinsel hayatı

Kova sezonu resmen açıldı! Peki bu burca sahip, karizmatik ve zeki erkeklerin seks hayatı nasıl? İşte kova burcu erkeği cinsel hayatı hakkında her şey...

Karizmatik kova burcu erkeğinin cinsel hayatı

Kova sezonu resmen açıldı! İçerisinde bulunduğumuz günlerle birlikte artık kova burcuna sahip yakınlarımızın doğum günlerini birer birer kutluyoruz.

Kova burçları, eril özellik gösteren burçlar arasında yer alır. Bu nedenle kova grubu, erkekleri ile her zaman dikkat çeker. Bu zeki, karizmatik ve başarılı erkeklerin cinsel hayatına gelin bir de yakından bakalım...

1. Merak ön planda

Kova burcu oldukça zeki ve sezgileri yüksek bir erkek olduğu için; sizin kıyafetinizden, davranışınızdan ya da gülüşünüzden bile sizi çoktan çözmüş olacaktır! Ancak onun sizi cinsel açıdan arzulamasını istiyorsanız, onu meraklandırmaya başlayabilirsiniz. Sizin hakkında öğrenecek çok şey olduğuna onu ikna edin!

2. Eğlenceli olun

Kova burcu erkeği çoğu zaman soğuk ve seviyeli gözükse de; cinsel hayatında oldukça meraklı ve yeniliklere açıktır! Onlar, cinsellikte dikkat çekici ve adrenalin dolu kadınlardan hoşlanırlar.

3. Onu şaşırtın!

Kova burcu erkeği şaşırtılmaktan ve küçük sürprizlerden hoşlanır. Ona yaptığınız küçük sürprizler ya da beklemediği davranışlar; heyecanını doruğa ulaştıracak.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yapılanmaya gitmek isteyebilirsiniz. Bu durum duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü kazalara maruz kalabilirsiniz. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev içindeki olumsuzluklara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edineceğiniz zamanlar olabilir. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir.  Babanıza ait konuları ihmal etmemeye özen gösterin. İç sesinizi dinleyerek birçok konunun üstesinden gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir. İşle ilgili sıkışmalar moralinizi bozabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakBilişsel Davranışçı Terapi
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalServikal Distoni
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanLazer ışınları göze zararlı mı?
Ceyda Bahşi Bilgiç
Ceyda Bahşi BilgiçEtkili olumlama cümleleri
Nur Demir
Nur DemirAşkı hayatına Çekmek İçin
Beste Sırapınar
Beste SırapınarYol uzun, yıl uzun
Rümeysa Betül Seyithanoğlu
Rümeysa Betül Seyithanoğluİlişkilerde tartışmanın önemi
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak kaldırma estetiği nedir, nasıl uygulanmaktadır?
Betül Yergök
Betül YergökŞansını yarat
Dyt. Buket Yavuz
Dyt. Buket YavuzKilo verirken doğru hedef nasıl belirlenir?
En Çok İzlenen Videolar
Peri Tozu | Yanan saç nasıl kurtarılır?Peri Tozu | Yanan saç nasıl kurtarılır?
Peri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonuPeri Tozu - Yanan saçı kurtarma operasyonu
Sodalı pamuk kek tarifiSodalı pamuk kek tarifi
Lavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizzaLavaş ekmeği ile pizza nasıl yapılır? - Tavada pratik pizza

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Öğle sonrası yorucu olabilir

Öğle sonrası yorucu olabilir

Alkole bağlı nöropati tedavi ile tamamen iyileşir mi?

Alkole bağlı nöropati tedavi ile tamamen iyileşir mi?

Çocukların ağız ve diş bakımı için 9 ipucu

Çocukların ağız ve diş bakımı için 9 ipucu

İzmir'de buldular: 5 dakikada 'domuz gribi'ni tespit edecek

İzmir'de buldular: 5 dakikada 'domuz gribi'ni tespit edecek

Sıradaki Haber