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10.11.2020 - 13:22 |

Karnabahar Faydaları Nelerdir? Karnabahar Suyu Ve Turşusu Neye İyi Gelir?

Kış aylarının en çok tercih edilen ve tüketilen sebzeleri arasında karnabahar gelir. Lezzetli bir yemek kültürü olmasının yanı sıra aynı zamanda insan sağlığı için önemli faydalar taşıyor. Peki, karnabahar faydaları nelerdir? Karnabahar suyu ve turşusu neye iyi gelir? İşte bu sebze hakkında bilmeniz gerekenler.

Karnabahar Faydaları Nelerdir? Karnabahar Suyu Ve Turşusu Neye İyi Gelir?
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Yemek ya da haşlama ile beraber aynı zamanda salatası yapılarak tüketilen karnabahar, en sağlıklı ve faydalı sebzeler içerisinde yer alır. Pek çok önemli ismin de önerdiği bu lezzet, aynı zamanda suyu üzerinden de kullanılır. Özellikle yüksek lif kaynağı olması ve vitamin ve mineral deposu sağlaması sayesinde, pek çok ölüm riski taşıyan hastalıklara karşı önemli bir savunma mekanizması oluşturur.

Karnabahar Faydaları Nelerdir?

Karnabahar en faydalı sebze türleri içerisinde yer almaktadır. Daha çok kış aylarında tüketilen karnabahar, insan sağlığına yararları saymakla bitmiyor.

- Oksidatif stres önleyici bir etkisi bulunur.

- Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kanser hücrelerinin büyümesini ve oluşmasını engeller.

- Yüksek demir emilimine yardım eder.

- Yüksek kalsiyum ve vitamin etkisiyle kemik sağlığını geliştirir.

- Eklemleri ve kemikleri enflamatuar hasardan korur.

- Göz hastalıklarına ve göz bozukluklarında önleyici bir etkisi vardır.

- Vücudu detoksifiye etme konusunda destek sağlar.

- Yüksek tansiyonu düşürmek konusunda oldukça etkilidir.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

Bu ve benzeri özellikleri ile beraber sunduğu faydalar üzerinden karnabahar düzenli olarak tüketilmesi gereken en önemli kaynaklardan biridir.

Karnabahar Suyu Neye İyi Gelir?

Karnabahar suyu sebzesi ile beraber aynı etkiyi göstermektedir. Oldukça önemli faydaları sayesinde sağlıklı bir yaşam olanağı tanıyor.

- Sinir sistemini korur ve gelişmesine yardımcı olur.

- Beyin ve kalp sağlığını korumada destek sağlar.

- Sindirim ve bağırsak sistemini düzenler.

- A vitamini üzerinden göz sağlığını koruma konusunda oldukça etkilidir.

- C vitamini ve diğer besin kaynakları ile antioksidan etkisi oluşturur.

- İdrar yolu enfeksiyonlarını çözümüne destek sağlar.

 Karnabahar Turşusu Neye İyi Gelir?

Karnabahar serisi ve suyu ile beraber özellikle turşusu üzerinden de mutfakların vazgeçilmezidir. Özellikle kemik gelişimine sağladığı faydalar ile bilinen Karnabahar turşusu, farklı sebzeler üzerinden hazırlanarak tüketilebilir. Kanser oluşumuna karşı da önemli bir savunma mekanizması oluşturan karnabahar turşusu, bu hücrelerin yok edilmesi için oldukça etkilidir. Diğer yandan bağırsak parazitleri temizleme konusunda da işe yaradığı biliniyor. Bu ve benzeri özellikleri ile beraber faydaları eşliğinde karnabahar turşusu özellikle kış aylarında yaygın tüketilmektedir.

Karnabahar Nasıl Tüketilir?

Karnabahar aslına bakılırsa pek çok farklı seçenek üzerinden tüketim imkanı vermektedir. Özellikle kış aylarında yemeğinin yapılması ile beraber, aynı zamanda haşlama yapılarak da tüketilen bir sebzedir. Tabii Anadolu mutfağının vazgeçilmezi olan turşusu da yine yaygın olarak kullanılır. Hem evlerde hem de restoranlarda ve pek çok farklı mekanda Karnabahar turşusu değerlendirilir. Tabii özellikle son dönemlerde karnabahar suyu da çok fazla tercih ediliyor. Hem haşlaması üzerinden hem de turşusu kapsamında karnabahar suyu tüketmek mümkün. Nasıl tüketilirse tüketilsin başta Kış ayları olmak üzere yaz aylarında da karnabahar en sağlıklı besin türleri içerisinde yer almaktadır.

Karnabaharın Zararları Var mı?

Karnabahar pek çok farklı yararı olması ile beraber özellikle aşırı tüketildiği zaman birtakım zararlar meydana getirebilmektedir. Özellikle gaz sancısı ve şişkinlik yaygın olarak öne çıkan yan etkilerden biri olarak söylenebilir. Aynı zamanda yine aşırı tüketim ürik asit üretiminde artış meydana getirebiliyor. Hormon eksikliği, gut hastalığı ya da böbrek taşı gibi birçok durum yine sorunları arasında yer almaktadır.

 

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