Karpuzun Faydaları Nelerdir? Karpuz Çekirdeği Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Karpuz, kabakgiller familyasından iri boyutlu bir meyve türüdür. Sıcak ve ılıman iklim bölgelerinde yetişen karpuz, soğuk hava karşı dayanıksız bir bitki olduğundan don tehlikesi altındadır. Karpuz ekimi yapılan toprağın sıcaklığının en az 12 derece olması gerekmektedir. Çok sevilen ve sıklıkla tüketilen karpuzun yararları ise saymakla bitmiyor.

Karpuzun Faydaları Nelerdir?

Kanserle Savaşır

Kalp ve Damar Sağlığını Destekler,

Cilt Sağlığını Korur ve Geliştirir,

Dehidratosyonu Engeller,

Sporcular için çok değerli bir üründür.

Karpuz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Cilt Bakımı Sağlar; Karpuz çekirdekleri cilde yararlı omega-3 yağ asitleri ve diğer yağ çeşitlerinin zengin kaynaklarıdır. Karpuz çekirdeğini düzenli olarak tüketmek cildi nemlendirmeye yardımcı olur. Karpuz içeriğindeki antioksidanlar yaşlanma, kırışık görünümü ve lekelerin azaltılmasına yardımcı olur. Karpuz çekirdeği yağının düzenli olarak cilde uygulanması gözeneklerin tıkanmasını önleyerek, akne oluşum riski azaltılabilir.

Saç Bakımı Sağlar; Karpuz çekirdeği içiriğindeki yüksek protein, magnezyum, demir ve bakır maddeleri sayesinde saç sağlığı ve görünümünde etkilidir. Magnezyum saçları güçlü tutmayı, kırılmayı ve bölünmüş uçları engelleyen kritik bir bileşendir. Bakır ise saçlara renk veren, canlı ve ipeksi bir görünüm kazanmasını sağlayan melanin üretiminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Büyüme Gelişimini Destekler; Protein, vücuttaki bütün hücre ve dokuların üretimi için lazım olan amino asitlerden meydana gelmesi sebebiyle, diyetlerin en mühim bileşenlerinden biridir. Bilhassa karpuz çekirdekleri, koroner kalp hastalığına ve düşük kan basıncı riskinin azaltılmasında doğrudan etkili olan yüksek düzeyde arginin bulundurur. Karpuz çekirdeği içeriğindeki diğer amino asitler, çeşitli organ sistemlerinin normal büyüme ve onarım fonksiyonlarının devam ettirilmesine yardımcı olur.

Kan Şekeri Kontrolünü Sağlar; karpuz çekirdeğiyle ilgili yapılan araştırmalar, karpuz çekirdeği tüketiminin kan şekerinin kontrol altına alınmasına ve bedendeki insülin duyarlılığının azalmasına bağlamıştır. Karpuz çekirdeğinin içeriğinde yer alan magnezyum, karbonhidratların metabolizmasını dengeleyebildiği ve kan dolaşımına glikoz salınışını yavaşlatabileceği için de destek olabilir.

Enerji Düzeylerini Düzenler; Karpuz çekirdeği tek bir fincandan verdiği kalori metabolizmayı başlatarak, vücudun gereksinim duyduğu kaynakları fazlasıyla sağlar. Sağlanan bu kalorilerin birçoğu yararlı yağ asitleri formundadır, bu sebeple karpuz çekirdeklerinin aşırı miktarda tüketilmesi kilo alımına sebep olduğu için ılımlı tüketim tavsiye edilmektedir.

Bağışıklık Sistemini Geliştirir; Karpuz çekirdeğindeki birtakım antioksidanlar, karotenoidler B-ailesi vitaminleriyle bu tohumlar bağışıklık sistemini iyileştirebilir ve bağışıklık sistemi üzerinde olan baskıyı en aza indirebilir. Karpuz çekirdeğindeki antioksidanlar, serbest radikallerin negatif etkilerine karşı koruma sağlarken, oksidatif stresi azaltır, kanser ve kalp rahatsızlıkları da dahil olmak üzere türlü kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Kötü Kolesterol Seviyesini Düşürür; Yağlı liflerin fevkalade dengesine ek olarak, diyet lifi düzeyleri, tehlikeli LDL kolesterol düzeylerini düşürmeye destek olabilir. Bu LDL plak birikiminden ve ateroskleroz, inme ve kalp krizi riskinin artmasından mesuldür, bu sebeple bu düzeyleri yönetmek ve HDL iyi kolesterol düzeylerini artırmak, karpuz çekirdeğinin en iyi etkisi olabilir.

Osteoporozu Önler; Karpuz çekirdeğinin içerisinde güçlü oranda magnezyum bulunur. Magnezyum kemiklerin kuvvetlendirilmesine ve kemik mineral yoğunluğunun çoğalmasına yardımcı olabilecek demir, bakır, manganezin ve potasyum, ayrıca erken başlangıçlı osteoporoz tehlikesini azaltır ve yaş ilerledikçe güçlü, dayanıklı hissetmeyi sağlar.

Karpuzun Zararları Nelerdir?

Karpuzun bilinen herhangi bir zararı yoktur. Fakat aşırı tüketilmesi zaman birtakım etkiler meydana gelebilir. Öte yandan böbrek hastalarının karpuz yemeden önce doktorlarına danışması tavsiye edilmektedir. Karpuz içerisinde yüksek miktarda olan potasyumdan dolayı, potasyum kısıtlaması olan bireylerde doktora danışarak tüketilmelidir. Uzmanlar karpuzun %90'dan fazlasının su olması nedeniyle midede şişkinliğe neden olduğunu belirtmektedir. Öte yandan karpuzu peynirle yemenin daha doğru olacağını söyleyen uzmanlar, bu sayede kan şekeri dengelenmesi konusunda uyarmaktadır.